Alexa" diventa "Alexa+". Sono 20 dollari al mese, grazie!

Martin Jungfer Traduzione: tradotto automaticamente 27.2.2025

La nuova versione di Alexa è destinata a diventare niente meno che la tua "nuova migliore amica nel mondo digitale". Amazon ha presentato così la nuova versione AI dell'assistente vocale.

Le voci circolano da ben sei mesi: Alexa, che è rimasta praticamente allo stesso (scarso) livello dal 2014, è destinata a migliorare. Con l'intelligenza artificiale, l'obiettivo è quello di diventare un assistente in grado di fare cose talmente grandi da farti pagare. O come si legge nel comunicato stampa ufficiale:

Alexa+ è più colloquiale, più intelligente, personalizzata e ti aiuta a fare le cose. Ti intrattiene, ti aiuta a imparare, ti tiene organizzato, riassume argomenti complessi e può conversare praticamente su tutto.

Amazon ha mostrato alcuni esempi di tutto ciò a qualche centinaio di giornalisti a New York. Alexa dovrebbe ricordare le conversazioni passate ed essere in grado di accedere alle informazioni che ne derivano. Se ha accesso al tuo calendario, alle tue e-mail o ai filmati delle telecamere di sorveglianza, dovrebbe essere in grado di rispondere a domande complesse. Un esempio può essere visto nel video promozionale: Il padre di una famiglia chiede ad Alexa se qualcuno è uscito con il cane oggi. Alexa cerca tra i video e conferma che il figlio lo ha portato a spasso.

Infacce aperte, molti partner

Amazon permette ad altre aziende di accedere all'API di Alexa. In questo modo è possibile inviare un robot spazzino o accendere l'illuminazione Hue con un comando vocale, come già avviene. È possibile rendere questi casi d'uso ancora più intelligenti con Alexa+?

Sarà più interessante vedere quanto funzionano le 50 applicazioni che Amazon consiglia di provare al lancio di Alexa+. Trovo interessante l'idea che in futuro le routine possano essere programmate con un comando vocale. La nuova Alexa dovrebbe anche agire come una sorta di secondo cervello, memorizzando le cose che dimentico troppo spesso. Qual è il mio numero di iscrizione al programma frequent flyer? Quale dei miei colleghi era quello con l'allergia alle noci? Il volantino dello spettacolo teatrale della scuola è lì: basta scattare una foto con lo smartphone e Alexa crea un appuntamento nel calendario.

Il potere dei dati

Gli esempi dimostrano che la nuova Alexa ha bisogno soprattutto di una cosa: tanti e tanti tuoi dati. Più informazioni riveli, più sono utili. Che si tratti delle tue foto, delle tue e-mail o della cronologia delle tue posizioni su Google Maps. I profili linguistici sono necessari per riconoscere le diverse persone della famiglia. Le preferenze per le serie TV, i podcast, la musica: Amazon vuole sapere tutto questo da te.

Questo non è un problema di sicurezza.

Questo non è un argomento che riguarda solo Amazon. Anche le applicazioni di intelligenza artificiale di altre aziende dovranno affrontare la questione di come gestire le informazioni dei loro utenti. E come convincerli a condividerne il più possibile con loro.

Lancio negli USA a marzo

La nuova Alexa sarà disponibile da marzo, ma inizialmente solo negli Stati Uniti. In un'intervista a Bloomberg, il responsabile di Amazon Panos Panay spiega che altri paesi seguiranno "poco dopo". Tuttavia, sottolinea che ci sono alcune lingue più impegnative e che quindi potrebbero arrivare in un secondo momento. È quindi improbabile che lo svizzero tedesco sia disponibile nella prima ondata.

Nessun nuovo hardware per il momento

È sorprendente che Amazon non abbia presentato alcun nuovo prodotto hardware. Alexa+ dovrebbe funzionare sui dispositivi Echo esistenti e quindi essere in grado di elaborare e recuperare le informazioni abbastanza velocemente tramite il cloud. Gli altoparlanti Echo puri senza schermo sono esclusi. Il che ha senso, perché quando prenoto un biglietto, alla fine voglio sapere dove si trova il posto prenotato. Anche le liste intelligenti delle cose da fare o della spesa sono più veloci da capire visivamente. Secondo Amazon, Alexa+ funziona su tutti gli Echo Show 8, 10, 15 e 21.

Il prezzo...

Amazon non ha introdotto nuove funzionalità rivoluzionarie. Tutte le applicazioni sono già possibili oggi con gli strumenti di intelligenza artificiale di altri fornitori. Il fattore decisivo sarà probabilmente la facilità, l'accessibilità e la naturalezza con cui si utilizzerà la nuova Alexa come amica utile. Con 600 milioni di dispositivi abilitati ad Alexa nel mondo, questa sarà probabilmente la svolta dell'AI nella vita di tutti i giorni.

Immagine di copertina: Amazon

