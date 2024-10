AI Now: Lenovo punta sulla propria AI

Lenovo ha presentato numerose nuove applicazioni AI durante la sua conferenza "Tech World". Alcune di queste sono già pronte per il mercato e saranno presto disponibili in Europa.

La gamma di funzioni di Lenovo AI Now e l'ampia protezione dei dati suggeriscono che gli strumenti di intelligenza artificiale sono rivolti anche ai clienti aziendali che non vogliono affidare i segreti della propria azienda a un'intelligenza artificiale cloud qualsiasi. Tuttavia, possono essere utili anche per gli utenti privati, anche se le descrizioni attuali lasciano ancora molte domande senza risposta.

Lenovo AI Now: un'intelligenza artificiale direttamente sul PC

Lenovo AI Now è stato progettato per togliere molto lavoro alle persone con i computer Lenovo e per consentire interazioni in linguaggio naturale. Il produttore fornisce i seguenti esempi:

l'automazione dei compiti,

la gestione di documenti,

la trascrizione di riunioni online,

il controllo dei dispositivi e

la creazione di contenuti

L'input vocale dovrebbe rendere possibile la ricerca di documenti o immagini sul dispositivo o la compilazione di riassunti di testo in base alle proprie esigenze. A questo scopo, Lenovo utilizza il Large Language Model (LLM) di Meta con Llama 3.1.

Inoltre, AI Now può essere utilizzato per regolare la luminosità dello schermo o attivare strumenti di produttività come la modalità Eye Care. Anche l'assistente virtuale dei computer dovrebbe beneficiare dell'AI e aiutare a correggere gli errori, tra le altre cose.

L'assistente alla conoscenza di Lenovo AI Now.

Fonte: Lenovo

Con il cosiddetto assistente alla conoscenza, puoi utilizzare i file per creare un database personale di conoscenze a cui l'AI può accedere e utilizzarlo per rispondere alle domande. Se l'ambito di AI Now non ti basta, dovresti anche essere in grado di integrare applicazioni AI esterne tramite lo strumento.

Lenovo AI Now viene eseguito direttamente sul computer e non richiede una connessione al cloud. Questo aumenta la protezione dei dati e, secondo Lenovo, dovrebbe far risparmiare il consumo della batteria. Quando si integrano servizi basati sul cloud, è necessario avere il pieno controllo su quando vi si accede. È necessario un consenso esplicito per ogni utilizzo dei dati del cloud. Con Azure AI Content Safety di Microsoft, Lenovo vuole monitorare e filtrare i contenuti dannosi in tempo reale in AI Now.

Lenovo AI Now sarà disponibile come opzione di download gratuito per alcuni PC Lenovo AI selezionati e preinstallato su alcuni dispositivi più recenti a partire dal primo trimestre del 2025. Il produttore non specifica i requisiti esatti.

Novità e trend Intel, AMD e Qualcomm: libera scelta del chip per i nuovi notebook AI di Jan Johannsen

Lenovo vuole rendere disponibili i suoi strumenti di AI per PC a tablet e smartphone tramite "Smart Connect", che collega dispositivi Android e computer Windows.

Lenovo Learning Zone: l'AI per aiutare l'apprendimento

Il produttore si sta spingendo nelle scuole con la piattaforma educativa supportata dall'intelligenza artificiale "Lenovo Learning Zone". Diversi strumenti sono stati progettati per facilitare "l'apprendimento dentro e fuori la classe". Tra questi, ad esempio, la trascrizione in tempo reale, che sostituisce la creazione di appunti. La piattaforma dovrebbe anche essere in grado di convertire il materiale didattico in appunti o di creare quiz a partire da essi. Saranno disponibili anche valutazioni personalizzate.

L'AI dovrebbe aiutare nell'apprendimento.

Fonte: Lenovo

La Lenovo Learning Zone può sincronizzare i dati tra PC e smartphone. Ciò significa che il materiale didattico è disponibile su tutti i dispositivi. I compiti analogici su carta possono essere digitalizzati e caricati utilizzando lo "Smart Scanner".

La Learning Zone utilizza anche AI Now. Ciò significa che i file vengono archiviati solo localmente e i dati personali rimangono sotto il controllo dell'utente.

La Lenovo Learning Zone sarà disponibile come download gratuito per alcuni PC Lenovo AI selezionati a partire da dicembre 2024 e sarà preinstallata su alcuni sistemi a partire da febbraio 2025. Questo mi fa pensare che inizialmente lo strumento sarà utilizzato solo in ambito privato e che la strada per arrivare direttamente nelle scuole sia ancora lunga.

Un notebook adatto e tre concept design

Lenovo ha presentato il ThinkPad X1 2-in1 Gen 10 Aura Edition, un nuovo notebook progettato per soddisfare i requisiti di AI Now. Offre prestazioni fino a 48 TOPS con un processore Core Ultra della serie Ultra 200V di Intel. Il notebook da 14 pollici ha anche accesso alle funzioni Copilot+ di Microsoft. Dovrebbe essere disponibile da febbraio 2025 "a un prezzo di partenza stimato di 2.389 euro (più IVA)", almeno secondo quanto dichiarato da Lenovo in Germania.

Il ThinkPad X1 2-in1 Gen 10 Aura Edition

Fonte: Lenovo

Mentre il ThinkPad X1 è un dispositivo finito, i tre seguenti sono ancora dei concept:

Lenovo sta aggiungendo un pulsante AI al "mouse AI". L'obiettivo è quello di fornire l'accesso ad AI Now e quindi rendere più efficienti i processi di lavoro.

La "Home AI Brain" utilizza l'intelligenza artificiale per riassumere eventi speciali per le famiglie. Idealmente, i video generati automaticamente sono pieni di ricordi. Il "cervello" funge solo da centro di controllo e permette l'integrazione di molti dispositivi come tablet, PC e televisori per la riproduzione e l'editing.

Il "cervello AI domestico" utilizza l'AI per riassumere eventi speciali per le famiglie.

L'"AI Buddy" è un assistente digitale con una "interfaccia utente basata sulle emozioni". È stato progettato per occuparsi, ad esempio, di pianificazione, promemoria e attività quotidiane e adatta le sue risposte alle richieste e alle preferenze dell'utente.