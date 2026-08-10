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Aggiornamento dello stagno per "Grounded 2": "Into the Abyss" porta il mondo sottomarino e il rilascio su PS5

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 10.8.2026

Con l'aggiornamento "Into the Abyss", "Grounded 2" riceve diversi biomi da esplorare. Le nuove funzionalità includono anche basi sottomarine, zipline e un nuovo compagno animale.

Il gioco di sopravvivenza cooperativo «Grounded 2» riceve il suo più grande aggiornamento di contenuti finora con «Into the Abyss». E dovrebbe piacere ai fan di «Grounded 1», perché introduce un grande stagno nel Brookhollow Park. Con l'aiuto di nuove armature, esplorerai lo stagno, facendo attenzione a non essere mangiato da carpe koi e altre creature.

In un livestream, Chris Parker (Game Director) e Miles Winzeler (Senior Producer) hanno presentato i nuovi contenuti in dettaglio. L'aggiornamento uscirà l'11 agosto per le versioni PC e Xbox già disponibili. Allo stesso tempo, «Grounded 2» sarà rilasciato per la prima volta per PS5. Il gioco è completamente compatibile con il crossplay.

«Grounded 2» è stato rilasciato nel luglio 2025 ed è in Early Access da allora. Il gioco, come il suo predecessore, è ispirato al film degli anni Novanta «Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi»: si gioca nei panni di un adolescente rimpicciolito a dimensioni di formica e, se lo si desidera, si può costruire una base con un massimo di altri tre giocatori usando fili d'erba e steli di dente di leone.

Retroscena Attraverso il parco in sella agli insetti: gioco a «Grounded 2» Debora Pape 12 like 12 9 commenti 9

Nuova area: lo stagno

Lo stagno e i suoi dintorni sono divisi in cinque aree, tra cui un terreno paludoso e una collina con un grande albero morto. Secondo gli sviluppatori, le nuove aree contengono molti luoghi nascosti, risorse e segreti da scoprire, oltre a nuovi elementi della storia.

Obsidian

Sul fondo dello stagno stesso si trovano le omonime «Profondità». Questa è un'area di endgame che potrebbe evocare sentimenti claustrofobici. Secondo gli sviluppatori, è meglio avventurarsi lì in cooperativa.

Per avere abbastanza aria per le tue immersioni, ci sono due nuove armature. Una muta da nuoto che aumenta la tua riserva di ossigeno, e più tardi una muta da sub con ossigeno illimitato e stivali pesanti che ti permettono di camminare sul fondo dello stagno. Il secondo set è necessario se vuoi esplorare le profondità dello stagno, perché protegge dal freddo crescente nelle aree acquatiche più profonde.

Basi sottomarine, nuovi animali e sistema di viaggio migliorato

Nuovi materiali e moduli di costruzione ti permettono di costruire una base sottomarina nello stagno. Secondo gli sviluppatori, questa funzione è ancora in una fase iniziale – aspettano il feedback dei giocatori per svilupparla ulteriormente in futuro. Attualmente c'è un banco da lavoro sottomarino e si dorme in una bolla d'aria.

Con il Toe-Biter, una cimice d'acqua, un nuovo insetto addomesticabile entra in gioco. Se riesci ad addomesticarlo, la creatura anfibia ti accompagnerà in acqua e a terra come cavalcatura e aiutante in battaglia. Tra i nuovi nemici, oltre alle carpe koi, ci sono anche altri animali che già conosci da «Grounded 1», come il ragno campana subacquea e le cimici verdi.

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Per l'orientamento durante i combattimenti subacquei, l'aggiornamento introduce una nuova funzione di target-lock. Questo ti permette di mirare al nemico e attaccarlo con maggiore precisione. Questo è particolarmente utile con la nuova arma a distanza, l'arpione. Puoi anche usare manovre evasive in acqua.

Con l'aggiornamento, la zipline di «Grounded 1» fa il suo ritorno. Posizioni i punti di partenza e di arrivo e puoi superare rapidamente abissi e distanze medie con la corda. Il cosiddetto sistema di transito pneumatico (PTS) viene notevolmente ampliato con l'aggiornamento: finora potevi percorrere rapidamente solo percorsi predefiniti. Ora funge da sistema di viaggio rapido tra tutte le stazioni PTS sbloccate.

Immagine di copertina: Ossidiana

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