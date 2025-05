Novità e trend 20 11

13 anni di servizio: il Louvre ritira la sua guida multimediale per Nintendo 3DS

La Nintendo 3DS merita una medaglia per i suoi molti anni di servizio nel famoso museo d'arte del Louvre. Tra qualche mese sarà messa in disparte.

Se visiti il Louvre di Parigi, attualmente puoi essere guidato nel famoso museo d'arte da un Nintendo 3DS. La console portatile viene utilizzata come guida multimediale dalla primavera del 2012. Ma presto questo servizio finirà. Sul sito web del museo è apparso un avviso che annuncia la sostituzione dei vecchi dispositivi con un nuovo sistema «» a partire da settembre 2025.

Lungo servizio nel museo

La piccola console è stata rilasciata nel 2011 e ha venduto più di 75 milioni di unità entro la fine della produzione nel 2020. Ciò significa che la 3DS è ancora in uso nei musei diversi anni dopo la fine ufficiale delle vendite.

La 3DS è la prima console in grado di visualizzare contenuti in 3D senza dover indossare gli occhiali. Non so se l'effetto 3D sia attivo anche al Louvre, ma avrebbe senso: il software contiene numerose rappresentazioni tridimensionali delle opere d'arte.

Il passaggio a un sistema più moderno ha senso: i due schermi del 3DS sono grandi solo 3 e 3,5 pollici e offrono una risoluzione di 320 × 240 pixel o 400 × 240 pixel (per occhio). Questo fa sì che i display appaiano spigolosi e piccoli.

Il Nintendo 3DS come guida multimediale competente

Grazie ai due schermi, il 3DS è ideale per presentare contemporaneamente diversi contenuti, come immagini o fatti e una mappa interattiva. Grazie al rilevamento della geolocalizzazione, il dispositivo visualizza la tua posizione nel museo sulla mappa. Lo schermo superiore visualizza i contenuti in 3D, mentre quello inferiore è dotato di una funzione touch.

L'app del museo è disponibile nel negozio online di Nintendo fino al 2023. Contiene più di 600 foto di opere d'arte, più di 400 foto delle sale espositive e più di 30 ore di materiale audio in nove lingue.

Nel 2013, Satoru Iwata e Shigeru Miyamoto, alti dirigenti di Nintendo, hanno presentato la 3DS come guida multimediale durante un tour del museo in modo coinvolgente.

Immagine di copertina: Nintendo

