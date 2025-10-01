Nouveautés + tendances 12 12

Zurich présente sa première actrice IA - Hollywood réagit avec horreur

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 1/10/2025

Au Festival du film de Zurich, la première actrice IA au monde fait son entrée sur scène : Tilly Norwood. Hollywood est choqué, les stars tirent la sonnette d'alarme - et l'industrie se demande si c'est le début d'une révolution créative ou le début de la fin.

C'était une première à la force explosive inattendue : ce week-end, au Festival du film de Zurich (ZFF), la première actrice d'IA au monde «a été présentée à». Son nom : Tilly Norwood. Elle a été développée par l'entrepreneuse néerlandaise Eline van der Velden et son studio Xicoia, une filiale de la société de production d'IA Particle6.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir Norwood à partir de 1:18.

Norwood parle avec un accent britannique, ressemble à un mélange numérique de Mila Kunis, Keira Knightley et Natalie Portman - et justement, elle est entièrement générée par ordinateur. Selon sa créatrice, elle devrait même devenir la prochaine Scarlett Johansson. «Le public s'intéresse à l'histoire d'un film», disait déjà van der Velden cet été, «pas à savoir si la star est encore en vie».

Hollywood se déchaîne

La présentation à Zurich a donc eu un écho immédiat - et bruyant. Des acteurs vedettes comme Whoopi Goldberg ou Emily Blunt ont réagi avec consternation. Lorsque cette dernière s'est vue montrer une photo de Norwood, elle se serait exclamée : «C'est une IA ? Mon Dieu, nous sommes perdus. C'est vraiment très effrayant. S'il vous plaît, arrêtez de nous enlever notre humanité.»

«L'appareil ne se fatigue jamais, l'appareil ne s'endort jamais, l'appareil est toujours au magasin avant le patron et coupe la viande de kebab sans sueur.»

Source : Studio Xicoia / Particle6

Le syndicat américain des acteurs SAG-AFTRA s'est lui aussi immédiatement manifesté : «Tilly Norwood n'est pas une actrice, mais un personnage généré par un programme informatique - entraîné avec les œuvres d'innombrables acteurs et actrices professionnels, sans leur consentement ni leur rémunération.»

Et pourtant, les premières agences auraient déjà signalé leur intérêt à prendre Tilly sous contrat - malgré toutes les protestations.

Un nouveau chapitre - ou la fin d'une époque?

Van der Velden, quant à lui, ne décrit pas Tilly comme un remplaçant, mais comme «Pinceau» dans la palette des nouveaux outils créatifs. Sa vision : les films et les séries devraient pouvoir être créés avec une fraction des budgets actuels. Les critiques y voient moins une démocratisation qu'un risque de voir les acteurs supplantés par des algorithmes moins chers.

Qui est Eline van der Velden? La Néerlandaise Eline van der Velden (39 ans) est physicienne, ancienne actrice et aujourd'hui PDG du studio de production d'IA Particle6. Sous son égide, elle gère le studio Xicoia, qui a créé la première actrice IA, Tilly Norwood. Son objectif est de démocratiser la créativité «» - avec des outils qui développent automatiquement des idées de séries et de films, scannent les œuvres existantes et évitent ainsi les doublons. De cette manière, les productions devraient être créées plus rapidement et à moindre coût. Van der Velden compare ce bouleversement à l'émergence des grands studios hollywoodiens il y a 100 ans. Les critiques craignent en revanche la perte de nombreux emplois dans l'ensemble du secteur du cinéma et des séries.

Sur Instagram, Norwood écrit : «En 20 secondes, j'ai combattu des monstres, survécu à des explosions, vous ai vendu une voiture - et failli gagner un Oscar. Tout cela en une seule journée de travail ! Trouve une actrice qui sait tout faire.»

Source : Studio Xicoia / Particle6

Le débat va bien au-delà d'Hollywood. Des questions se posent déjà sur les droits d'auteur, le consentement et l'intégrité artistique. Qui décide si un avatar d'IA «Actrice» peut être nommé ? Et qu'est-ce que cela signifie pour une forme d'art basée sur l'expérience humaine, l'empathie et l'improvisation, si à l'avenir des images numériques se retrouvent sous les feux de la rampe ?

Une chose est sûre : avec la présentation de Tilly Norwood, Zurich a fait peur à Hollywood. Reste à savoir si elle passera effectivement de la scène du festival au grand écran. Mais le coup d'envoi d'une ère très controversée a été donné.

Photo d’en-tête : Studio Xicoia / Particle6

