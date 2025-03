Nouveautés + tendances 8 4

YouTube Premium Lite arrive en Europe : peu de frais, (presque) pas de publicité

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 6/3/2025

Il est déjà disponible aux États-Unis et arrivera en Europe dans les prochaines semaines. YouTube Premium Lite coûte la moitié du tarif Premium habituel et propose exclusivement des vidéos sans publicité.

YouTube a ajouté une nouvelle version à son abonnement Premium : YouTube Premium Lite. Celle-ci a déjà été lancée aux États-Unis et arrive maintenant en Europe. C'est l'Allemagne qui ouvre le bal, où cette offre sera disponible dans les semaines à venir. Elle coûte moins cher que YouTube Premium, mais offre moins d'avantages.

Qu'est-ce que YouTube Premium Lite ?

Le tarif Lite est facturé 5,99 euros par mois et coûte moins de la moitié de l'offre Premium régulière (12,99 euros par mois). Il vous permet de regarder des vidéos dans des domaines spécifiques - comme les jeux, la comédie ou l'éducation - sans publicité. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux utilisateurs de la plateforme payaient jusqu'à présent pour une version premium du service vidéo.

Les raisons de ce tarif plus avantageux sont multiples : si la plupart des vidéos sont certes exemptes de publicité, les vidéos musicales et les shorts peuvent continuer à afficher des publicités. De plus, avec un abonnement Premium Lite, vous ne pouvez ni télécharger ni lire les vidéos en arrière-plan.

Le fait que YouTube exclue ces fonctions n'est pas une coïncidence, car l'accès au service de streaming musical YouTube Music n'est pas non plus inclus. Ainsi, YouTube vous empêche de télécharger des playlists vidéo et de les écouter hors ligne, sans publicité et en arrière-plan. Car dans ce cas, YouTube Music serait de toute façon superflu pour de nombreux utilisateurs et utilisatrices.

Nouvelle tentative après un essai

YouTube Premium Lite n'est pas tout à fait nouveau. Déjà en 2021, l'abonnement avait été testé avant d'être abandonné. Aujourd'hui, la filiale de Google a décidé de réintroduire l'abonnement. Malgré les restrictions, le modèle suscitera de l'intérêt, YouTube en est sûr. Le modèle premium classique est critiqué parce que le prix est trop élevé en raison de l'inclusion de YouTube Music. Certains utilisateurs souhaitent simplement l'absence de publicité - ce qui fait l'objet d'un débat permanent sur Reddit.

Europe, Asie, Océanie : YouTube Premium Lite a de grands projets

Il est déjà disponible aux États-Unis, l'Allemagne, l'Australie et la Thaïlande suivront ultérieurement. Mais YouTube promet qu'il "étendra le projet pilote Premium Lite à davantage de pays cette année". Mais nous ne savons pas encore quand et où cela se fera.

