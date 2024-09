YouTube affiche des publicités lorsque vous appuyez sur pause

La publicité sur YouTube est présente avant, pendant et après la vidéo. Désormais, vous verrez également des publicités lorsque vous mettrez la vidéo en pause. Cela agace les utilisateurs et les utilisatrices.

La bataille fait rage depuis des années : YouTube invente de nouvelles façons de faire de la publicité. Les utilisateurs cherchent alors des moyens de contourner ces publicités, par exemple avec des bloqueurs de publicité ou des serveurs VPN. Bien entendu, il n'est pas nécessaire de souscrire un abonnement payant à YouTube Premium.

Alors que YouTube affichait déjà des publicités invisibles avant, pendant et après les vidéos, le portail vidéo a décidé d'innover en affichant des publicités lorsque vous mettez une vidéo en pause. Voici ce que cela donne dans la version mobile.

Sur l'appareil mobile, la publicité apparaît également.

Source : r/youtube

Ainsi, vous verrez toujours l'image fixe de votre vidéo en pause, mais elle sera réduite et déplacée vers la gauche. La publicité apparaît à droite.

YouTube a "prévenu", des utilisateurs malgré tout mécontents

Déjà en 2023, YouTube avait testé cette forme de publicité avec un petit groupe d'annonceurs. La "publicité en pause" y était diffusée à des utilisateurs individuels. Le Chief Business Officer de Google, Philipp Schindler, a fait savoir en avril dernier que cette forme de publicité était un grand succès et qu'elle était lucrative aussi bien pour Google que pour les annonceurs.

Après avoir entendu plus tard sur X et Reddit que Google diffusait désormais ce type de publicité à grande échelle, l'entreprise l'a officiellement confirmé hier à le portail technologique The Verge. Les utilisateurs des portails concernés ont laissé des commentaires mécontents en conséquence.

Moins gênant, mais...

YouTube a également souligné dans la foulée que ce type de publicité présentait également des avantages pour les utilisateurs. Ainsi, la publicité serait "moins dérangeante" que d'autres formes de publicité. Par exemple, les spots publicitaires qui ne peuvent pas être sautés et dont plusieurs sont parfois diffusés à la suite avant que la vidéo ne commence ou ne continue. YouTube n'a toutefois pas voulu confirmer si ce type de publicité serait moins fréquent au profit de l'advertisement en pause.

Ce qui est clair, c'est que YouTube veut continuer à promouvoir son plan tarifaire YouTube Premium. Si vous vous abonnez à YouTube Premium, la plateforme vidéo est exempte de publicité et vous avez également accès au service de streaming musical "YouTube Music". De plus, certaines fonctionnalités supplémentaires, comme le téléchargement de vidéos, sont incluses.

Le prix d'un abonnement individuel régulier est actuellement de 15,90 francs par mois, tandis qu'un compte familial pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes coûte 23,90 francs. Attention : YouTube affiche parfois un message avec une publicité pour son abonnement premium. Par exemple, lorsqu'ils détectent votre adblocker. Si vous souscrivez à l'abonnement via un tel pop-up, vous payez parfois des prix plus élevés. Pour en savoir plus sur ce problème, , cliquez ici.