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Xteink X4 Pro : Le minuscule lecteur électronique reçoit enfin un écran tactile et un éclairage frontal

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 23/7/2026

Xteink rend sa liseuse de poche plus adaptée à un usage quotidien. Cependant, son format inhabituellement petit reste associé à des limitations en termes d'affichage et de port de charge.

Le Xteink X4 Pro tient dans la poche grâce à son écran de 4,3 pouces. Par rapport à son prédécesseur, le mini-liseuse apporte deux innovations décisives : un écran tactile et un éclairage frontal réglable.

Avec des dimensions de 111 × 69 × 5,95 millimètres et un poids de 72 grammes, le X4 Pro est plus petit et plus léger que la plupart des smartphones. Des aimants sont situés à l'arrière, ce qui vous permet de le fixer à des smartphones ou des coques compatibles.

Xteink

L'écran tactile complète les boutons physiques

L'écran E-Ink a une résolution de 800 × 480 pixels et atteint environ 219 pixels par pouce. Cela rend l'affichage du texte moins net que sur de nombreux modèles Kindle ou Kobo actuels avec 300 ppi.

La commande par écran tactile est nouvelle. Vous pouvez faire défiler les menus, sélectionner les paramètres et tourner les pages directement sur l'écran. Les boutons de défilement latéraux sont conservés. Ainsi, le lecteur peut toujours être utilisé confortablement d'une seule main.

Selon un premier rapport de prise en main de The Verge, l'écran tactile ne réagit cependant pas toujours aussi fiablement que sur les liseuses établies. Certaines entrées n'auraient pas toujours été reconnues immédiatement.

Éclairage frontal pour la lecture dans l'obscurité

Le X4 Pro reçoit également un éclairage frontal. Vous pouvez ajuster la luminosité et la température de couleur, et régler la lumière plus chaude pour la lecture du soir. L'appareil n'offre pas d'ajustement automatique.

Xteink

En raison de l'éclairage supplémentaire, Xteink augmente la batterie de 650 à 1100 mAh. Le fabricant ne mentionne pas d'autonomie spécifique.

Vous transférez les livres sur l'appareil via Wi-Fi ou une application. De plus, les fichiers peuvent être copiés directement sur la carte microSD. Il n'y a pas de librairie intégrée. Le lecteur prend en charge, entre autres, les fichiers EPUB et TXT. Une carte mémoire de 16 gigaoctets est incluse, l'emplacement accepte des cartes allant jusqu'à 256 gigaoctets.

Pour le chargement, Xteink n'utilise pas de port USB-C direct, mais un connecteur magnétique à l'arrière. L'adaptateur USB-C correspondant est inclus. S'il est perdu, vous ne pouvez cependant pas simplement brancher un câble ordinaire.

Xteink propose le X4 Pro pour 99 dollars américains. Il coûte donc 30 dollars de plus que son prédécesseur.

Photo d’en-tête : Xteink

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