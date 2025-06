Nouveautés + tendances 11 3

Xiaomi Mix Flip 2 présenté : petite mise à jour pour le smartphone à clapet

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 27/6/2025

Un appareil photo ultra grand angle au lieu d'un téléobjectif, une batterie plus grande et un nouveau processeur sont les principales nouveautés du smartphone à clapet Mix Flip 2 de Xiaomi.

Xiaomi a présenté en Chine la deuxième version de son smartphone à clapet. L'apparence du Mix Flip 2 ne change guère. Il y a certes de nouvelles couleurs, mais les tailles d'écran sont identiques à celles de son prédécesseur. Les changements se trouvent tous dans l'appareil ou se font par le logiciel.

Toutes les nouveautés à l'intérieur

Déployé, le Xiaomi Mix Flip 2 offre un écran de 6,86 pouces. La charnière est conçue pour résister à au moins 200 000 opérations de pliage. L'écran extérieur mesure toujours 4,01 pouces. Selon le fabricant, il permet désormais d'utiliser plus de 500 applications. Il y a également trois nouveaux animaux de compagnie interactifs «» pour l'écran de verrouillage. Avec l'aide de l'IA, il est même possible de créer ses propres animaux de compagnie à partir de photos.

Les deux caméras du Mix Flip 2 sont toujours entourées de l'écran extérieur. La caméra principale dispose, comme le premier smartphone à clapet de Xiaomi, du capteur d'image Light Fusion 800 avec une résolution de 50 mégapixels. L'objectif Summilux de Leica a une distance focale - convertie en format 35 mm - de 23 millimètres. Pour le deuxième appareil photo, Xiaomi mise désormais sur une caméra ultra grand-angle de 14 millimètres avec une résolution de 50 mégapixels également. Son prédécesseur a été remplacé par un téléobjectif à double zoom.

Le Mix Flip 2 est plus lourd de sept grammes que son prédécesseur et pèse désormais 199 grammes. La batterie pourrait en être la principale responsable. Sa capacité est passée de 4780 à 5165 milliampères-heures. C'est beaucoup plus que la moyenne pour un smartphone à clapet. La batterie peut être rechargée jusqu'à 67 watts par câble ou jusqu'à 50 watts sans fil

Avec le Snapdragon 8 Elite, Xiaomi intègre le dernier chipset haut de gamme de Qualcomm dans le Mix Flip 2, ce qui représente plus de puissance de calcul que son prédécesseur.

Prix et disponibilité

En Chine, le Mix Flip 2 est disponible en quatre couleurs - blanc, pourpre, vert, et or à damiers - et trois variantes de mémoire - 12 Go / 256 Go, 12 Go / 512 Go ou 16 Go / 1 TB. Le prix commence à 5999 yuans. Ce qui équivaut - sans les droits de douane et autres frais d'importation - à environ 670 francs ou 715 euros. L'année dernière, Xiaomi a lancé son prédécesseur en Europe à l'automne. Cela pourrait se reproduire.

Les variantes de couleurs du Mix Flip 2.

Source : Xiaomi

Photo d’en-tête : Xiaomi

