Xiaomi et Realme ont des idées pour des objectifs externes sur smartphone

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 4/3/2025

A l'occasion du Mobile World Congress, Xiaomi et Realme présentent deux concepts différents permettant d'ajouter un objectif externe à un smartphone.

Les smartphones doivent être fins et compacts. Il en résulte des limites physiques à la qualité d'image pour les grandes focales. Alors pourquoi ne pas utiliser des objectifs externes, se disent deux exposants au Mobile World Congress de Barcelone. Xiaomi ne fixe pas seulement un objectif au dos de son concept de smartphone, mais aussi directement un capteur d'image. Realme a imaginé à la place un support permettant de fixer des objectifs Leica M sur la caméra du smartphone.

Xiaomi : compact, magnétique et avec capteur d'image

Le concept de Xiaomi se compose d'un appareil photo à fixer avec un objectif de 35 mm. Le boîtier contient également un capteur Four-Thirds d'une résolution de 100 mégapixels. Le boîtier est fixé magnétiquement à un Xiaomi 15 personnalisé, comme j'ai pu le constater sur le stand. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil photo et le smartphone peuvent tout de même être facilement séparés à deux mains.

L'obturateur mécanique est bien visible.

Source : Jan Johannsen

Deux broches conformes à la nouvelle norme "LaserLink" de Xiaomi alimentent la caméra à clip et transmettent les données d'image au smartphone.

L'anneau magnétique maintient la caméra et les deux broches transmettent l'alimentation et les données.

Source : Jan Johannsen

Lorsque j'ouvre l'application Appareil photo sur le Xiaomi 15, celle-ci me propose par défaut les appareils photo du smartphone. Pour prendre des photos avec l'appareil photo à épingler, je dois passer par un bouton sur l'écran tactile. Ensuite, je peux régler l'ouverture manuelle de l'objectif externe sur le smartphone entre f/1,4 et f11. Aucun smartphone n'offre actuellement une plage aussi large. Je peux également faire la mise au point manuellement à l'aide de la bague de mise au point de l'objectif

La mise au point manuelle peut être réglée sur l'objectif.

Source : Jan Johannsen

Il ne manque plus qu'un vrai bouton de déclenchement. Dans le concept de Xiaomi, c'est toujours le bouton virtuel rond sur l'écran tactile.

Realme : une nouvelle vie pour les objectifs DSLR

Realme utilise en revanche l'appareil photo de son smartphone avec un capteur de 1 pouce. Un support spécial permet toutefois de fixer des objectifs interchangeables avec monture Leica M sur le smartphone. Je n'ai malheureusement pas pu prendre en main cette construction sur le stand du fabricant. Un membre du personnel de Realme utilise la configuration pour faire des portraits des visiteurs, en alternant entre deux objectifs. Un iPhone sert de comparateur pour démontrer à quel point les objectifs DSLR sont meilleurs.

Realme utilise des objectifs Leica M.

Source : Jan Johannsen

L'éventuel gain en distance focale et en qualité d'image se fait au détriment de la maniabilité dans le concept de Realme. Un aspect important pour les smartphones. Le concept de Xiaomi me semble plus judicieux pour les déplacements - mais je ne possède pas non plus une collection d'objectifs à monture M.

Le changement d'objectif fonctionne comme avec un reflex.

Source : Jan Johannsen

Sony a échoué avec un concept similaire

Sony s'est déjà essayé à un concept similaire il y a plus de dix ans. La série Sony QX consistait en plusieurs objectifs interchangeables avec des capteurs APS-C que l'on fixait sur des smartphones. Avec le QX1, il existait même un adaptateur sans fil pour les objectifs Sony classiques. La connexion à l'appareil mobile se faisait via Bluetooth. Il était ainsi possible d'utiliser l'objectif même en étant un peu éloigné du smartphone.

Le Sony QX était un adaptateur avec capteur d'image pour objectifs interchangeables.

Source : Sony

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

