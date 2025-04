Nouveautés + tendances 3 4

XCover7 Pro et Tab Active5 Pro : le nouveau smartphone et la nouvelle tablette durcis de Samsung

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 15/4/2025

Samsung met à jour ses appareils mobiles robustes. Le Galaxy XCover7 Pro et la Tab Active5 Pro ne sont pas seulement très solides, ils disposent également de batteries remplaçables. Pour la tablette, le remplacement de la batterie est possible à chaud.

Samsung a conçu les Galaxy XCover7 Pro et Galaxy Tab Active5 Pro pour une utilisation en extérieur. Ils sont plus à l'aise sur les chantiers, dans les services d'urgence et remplissent leur mission à l'hôpital ou comme terminal de paiement dans un magasin. Pour l'utilisateur moyen, cela ne vaut pas la peine. Ceux qui n'ont pas besoin des fonctions spéciales peuvent trouver des smartphones et des tablettes avec des caractéristiques similaires à des prix moins élevés.

Plus de puissance et un écran plus grand

Avec ces deux modèles Pro, Samsung complète sa solde actuelle de smartphones et tablettes durcis, avec un modèle mieux équipé pour chacun. Sur le XCover7 Pro, Samsung ajoute une deuxième caméra à l'arrière par rapport au XCover7, nettement moins cher. Mais ce qui devrait être plus important, c'est le chipset avec plus de puissance, qui permet d'utiliser le smartphone en mode bureau avec Samsung Dex.

L'écran de la Tab Active5 Pro a été agrandi. Les deux appareils ont reçu plus de puissance.

Source : Samsung

La Galaxy Tab Active5 Pro dispose, par rapport à la Tab Active5 notamment d'un écran plus grand de deux pouces et d'une capacité de batterie plus élevée. Elle prend également en charge le NFC en façade, ce qui la rend utilisable comme terminal de paiement.

Changer la batterie en cours d'utilisation

Les batteries sont remplaçables à chaud sur les deux nouveaux appareils. La particularité de la Tab Active5 Pro est la fonction How-Swap. Cela signifie que la batterie peut être remplacée à chaud. Cela est possible car la tablette contient deux batteries, dont l'une assure l'alimentation électrique. Néanmoins, la tablette doit être mise en veille pour cela. Contrairement à la mise hors tension, il est ainsi possible de continuer à travailler avec les applications en cours d'exécution directement après le remplacement de la batterie. Pour une installation fixe, par exemple dans un véhicule, la tablette peut également fonctionner sans batterie. L'alimentation se fait alors via le port USB-C.

La capacité de stockage du smartphone et de la tablette peut être augmentée à l'aide d'une carte microSD. Cependant, seule la Tab Active5 Pro dispose encore d'un connecteur de 3,5 mm. Sur la XCover7 Pro, il a été supprimé. La tablette dispose d'un bouton programmable, le smartphone de deux. Ceux-ci permettent de lancer n'importe quelle application en appuyant sur un bouton.

Protection contre le vent, les intempéries et plus encore

La tablette et le smartphone sont étanches selon la norme IP68. Lors des essais, ils ont donc résisté sans dommage à 30 minutes dans 1,5 mètre d'eau. De plus, ils ont encore résisté à plus de 20 essais selon la norme «MIL-STD-810H». Il s'agit notamment de chutes d'une hauteur de 1,5 mètre, de variations importantes et soudaines de température, de chocs, de pression atmosphérique ou de résistance à différents liquides comme les désinfectants.

L'eau et les autres adversités ne doivent pas affecter les appareils.

Source : Samsung

Les écrans sont protégés contre les rayures par le verre Gorilla Glass Victus+ et devraient pouvoir être utilisés avec des gants. Ils ont une luminosité de 600 nits, un «Vision Booster» devant améliorer la visibilité en cas de forte luminosité ambiante.

Samsung propose également quelques outils d'intelligence artificielle sur ses appareils. Il s'agit notamment de la fonction de recherche «Circle-to-search», de la sélection IA accessible depuis la barre latérale et de la gomme d'objet lors de l'édition de photos. Samsung prévoit de fournir à la Xcover7 Pro des mises à jour du système d'exploitation et de la sécurité pendant sept ans. Pour la Tab Active5 Pro, ce sera même huit ans.

Prix et disponibilité

Les deux appareils devraient être disponibles à partir du 28 avril. Le prix de vente conseillé en Allemagne est de 609 euros pour le Galaxy XCover7 Pro et de 809 euros pour la Galaxy Tab Active 5 Pro. Aucune indication de prix n'est encore disponible pour la Suisse. La tablette est livrée avec un étui de protection et un stylet S Pen.

Photo d’en-tête : Samsung

