Xbox est désormais le plus grand éditeur de jeux au monde - revenus les plus élevés sur Playstation

La politique d'expansion agressive de Microsoft dans le domaine du jeu et son changement radical de stratégie en matière de jeux exclusifs portent leurs fruits. Le mois dernier, Xbox Game Studios était le plus grand éditeur de jeux au monde.

En décembre 2024, Microsoft a généré environ 465 millions de dollars de revenus avec ses jeux sur consoles et PC. C'est ce que rapporte "VGC" en se basant sur les données de la société d'analyse Ampere.

C'est la première fois que Microsoft, ou plutôt les Xbox Game Studios, sont de loin les éditeurs de jeux les plus performants au monde le mois dernier. Call of Duty : Black Ops 6 d'Activison et Indiana Jones and the Great Circle de Machine Games ont particulièrement contribué à ce chiffre d'affaires record. A titre de comparaison, la deuxième place est occupée par Electronic Arts avec un chiffre d'affaires d'environ 366 millions de dollars, grâce notamment à "EA Sports FC 25".

Ce qui est particulièrement explosif, c'est que 64 pour cent du chiffre d'affaires de Microsoft n'a pas été généré sur ses propres plates-formes, mais sur la plate-forme concurrente Playstation.

Une politique d'expansion agressive et une nouvelle stratégie multiplateforme

Ce chiffre d'affaires record s'explique notamment par deux changements stratégiques opérés par Microsoft ces dernières années.

Depuis 2018, la firme de Redmond a racheté un grand nombre de studios de développement et d'éditeurs, élargissant ainsi de manière significative son portefeuille de jeux. En particulier, les acquisitions à plusieurs milliards de dollars de ZeniMax/Bethesda (entre autres : "The Elder Scrolls", "Starfield", "Doom", "Indiana Jones") et Activision Blizzard King (entre autres : "Call of Duty", "World of Warcraft") ont fait couler beaucoup d'encre.

Avec l'augmentation du nombre de studios, Microsoft s'est de plus en plus éloigné du modèle d'affaires traditionnel des consoles. Au lieu de jeux exclusifs pour sa propre console Xbox, il y a de plus en plus de titres multiplateformes pour des plateformes étrangères.

Les séries de jeux récemment achetées comme "Call of Duty", "Indiana Jones" et "Doom", ainsi que les séries de jeux Xbox autrefois exclusives, sont de plus en plus publiées sur des plateformes tierces. Les jeux ex-Xbox "Hi-Fi Rush", "Pentiment", "Sea of Thieves" et "Grounded" ont ouvert la voie en 2024.

La Switch 2 aura aussi des jeux Xbox

Alors qu'au début Microsoft communiquait timidement sur sa nouvelle stratégie multiplateforme pour ne pas froisser ses fans, l'entreprise passe désormais à la vitesse supérieure. En novembre dernier, Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, annonçait déjà dans une interview à "Bloomberg" : "Je ne vois pas de lignes rouges dans notre portefeuille qui disent : 'Nous ne pouvons pas toucher à ce jeu'"

Dans une nouvelle série d'interviews avec divers Content Creators en janvier, Spencer remet ça et parle aussi de la Switch 2 : "Je veux que les gens fassent l'expérience de nos jeux sur autant d'appareils que possible. [...] Pas seulement sur la Playstation. Nous aimons le travail que nous faisons avec Nintendo. Je suis vraiment impatient de soutenir [Nintendo] avec les jeux que nous avons".

L'initié de l'industrie et leaker de confiance "Nate the Hate" est au courant de deux jeux Xbox prestigieux qui devraient faire le saut sur la Switch 2 - et la Playstation 5 - cette année : "Halo : The Master Chief Collection" et "Microsoft Flight Simulator 2024".

Microsoft va-t-il devenir un éditeur tiers ?

Malgré une stratégie multiplateforme rentable, l'entreprise n'a pas l'intention de se retirer du marché des consoles matérielles et de devenir un simple éditeur tiers pour le moment.

L'année dernière, la responsable du matériel Xbox, Sarah Bond, a annoncé que les plans de Microsoft pour la Next-Gen étaient en cours. La prochaine console Xbox devrait être "le plus grand saut technologique" jamais réalisé entre deux générations de matériel.

Selon Spencer, la prochaine console ne se définira plus par des jeux exclusifs et ne se distinguera plus de la concurrence, mais par des caractéristiques matérielles uniques : "Je veux que nous soyons innovants et que le matériel devienne un élément de différenciation. Jusqu'à présent, les jeux exclusifs ont défini l'identité du matériel. [...] Je veux que notre [nouveau] matériel soit compétitif grâce à la puissance et à l'innovation [...] que ce soit grâce au contrôleur, à la puissance ou à la mobilité".