Xbox Developer Direct : de nouvelles informations sur "Doom : The Dark Ages", "South of Midnight" et plus encore

Dans un Developer Direct, Microsoft a donné de nouvelles informations sur les jeux à venir qui sortiront cette année. Outre la grande vedette "Doom", une grande surprise est venue du Japon.

Microsoft démarre la nouvelle année de jeu avec un Developer Direct. Dans ce format, les développeurs ont la possibilité de présenter en détail leurs nouveaux jeux Xbox et PC. Les fans de PS5 ne sont pas oubliés. A l'exception de "South of Midnight", tous les jeux présentés sortiront également sur la plateforme de Sony.

Vous pouvez regarder l'intégralité du livestream dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de tous les jeux et des informations importantes de la présentation.

"Doom : The Dark Ages" : Hell yeah!

Le studio de développement culte id Software dévoile de nouvelles impressions sur le "jeu Doom le plus ambitieux jamais créé". Phil a eu l'occasion de voir le jeu lors d'un événement d'avant-première avec le studio de développement. Vous pouvez également écouter ses impressions dans le dernier épisode du podcast de Tech love :

"Doom : The Dark Ages" est une préquelle à la version 2016 de "Doom". Les mondes de jeu médiévaux sont censés être les plus grands jamais vus dans un jeu "Doom". Phil compare les niveaux qu'il a pu voir aux zones de jeu semi-ouvertes des récents volets de "God of War". Il y a beaucoup à explorer et même de petites énigmes. Il est également possible de nager. L'histoire devrait être beaucoup plus développée que dans les jeux précédents - y compris des cut-scenes élaborées et un "vrai" antagoniste.

Les combats ne devraient plus être aussi acrobatiques et rapides que dans "Doom Eternal". Le gameplay est plus lent, plus lourd et plus massif. De nouveaux items créent des situations surprenantes dans les fusillades. Le "Shield Saw" (un bouclier avec une tronçonneuse) vous permet de bloquer les attaques ennemies et de massacrer les ennemis avec des projections ciblées. Trois armes de mêlée complètent le bouclier unique : un fléau de fer, un gant électrisant et une énorme massue à pointes. Les nouvelles armes à feu devraient également surpasser tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans Doom en termes de brutalité et de puissance de tir.

Le bouclier tronçonneuse permet de faire beaucoup de dégâts.

Source : id logiciel

Les "Glory Kills", typiques de la série, devraient être beaucoup plus fluides et moins scriptées. Les mouvements de finition brutaux ont été inspirés par le film "300" - en particulier la scène "Hot Gates", dans laquelle Leonidas se fraye un chemin à travers les ennemis au ralenti.

Mais ce n'est pas tout. Dans certaines parties du jeu, vous montez à bord d'un énorme Mech, avec lequel vous pouvez tabasser des démons tout aussi énormes. Et puis il y a le dragon robot fou cracheur de feu, avec lequel vous volez dans les airs pour semer le chaos. Selon Enwticklerstudio, ces nouveaux éléments de gameplay n'ont été possibles que parce que le mode multijoueur a été supprimé et que l'on s'est concentré exclusivement sur la campagne solo.

Les phases de jeu dans le Mech ont l'air épiques.

Source : id Software

"Doom : The Dark Ages" sortira le 15 mai sur Game Pass, Xbox Series X/S, PC et PS5.

"Ninja Gaiden 4" : le retour de la série de jeux Ninja

Comme toujours, Microsoft a également réservé un jeu surprise non annoncé auparavant pour le Developer Direct. Après plus de dix ans, il y a enfin un nouveau jeu Ninja Gaiden en ligne. La quatrième partie propose un nouveau protagoniste, Yakumo, et un tout nouveau monde de jeu dans un Tokyo post-apocalyptique. L'ancien héros, Ryu Hayabusa, devrait toutefois faire son apparition au cours de l'histoire.

Les combats ultra-rapides et sanglants, c'est ça Ninja Gaiden.

Source : Koei Tecmo / Platinum Games

Les fans de la série peuvent s'attendre à un gameplay d'action ultra-rapide avec des combats à l'épée et beaucoup de sang. Les différents styles de combat de Ryu et Yakumo apporteront de la variété. Le jeu est développé par Team Ninja (connu pour "Ninja Gaiden" et "Rise of the Ronin") en coopération avec Platinum Games (connu pour "Bayonetta" et "Astral Chain")

"Ninja Gaiden 4" sortira en automne 2025 pour le Game Pass, Xbox Series X/S, PC et PS5.

"Ninja Gaiden 2 Black" : une réédition pour réduire l'attente

Koei Tecmo dévoile une nouvelle surprise dans le cadre de la révélation de "Ninja Gaiden 4". "Ninja Gaiden 2 Black" est une réédition de "Ninja Gaiden 2", sorti à l'origine en 2008. Le jeu a été entièrement revu graphiquement et porté dans l'Unreal Engine 5. De plus, il y a de nouveaux personnages jouables.

"Ninja Gaiden 2 Black" est disponible dès maintenant sur Game Pass, Xbox Series X/S, PC et PS5.

"South of Midnight" : des graphismes magnifiques dans le Sud fantastique des États-Unis

Le magnifique jeu d'action-aventure "South of Midnight" est de retour avec de nouvelles impressions de gameplay. Le jeu se déroule dans un monde fantastique inspiré du sud des États-Unis. Graphiquement, le titre impressionne surtout par ses animations uniques en stop-motion, qui rappellent des films comme "Spider-Man : Across the Spider-Verse".

La protagoniste du jeu, Hazel, est dotée de pouvoirs magiques de tissage qui lui permettent de manipuler son environnement et d'attaquer ses ennemis. Les nombreux personnages animaux et les ennemis maudits sont tirés d'anciens contes populaires du Sud.

"South of Midnight" sortira le 8 avril sur Game Pass, Xbox Series X/S et PC.

"Clair Obscur : Expedition 33" : un JRPG classique remis au goût du jour

Le studio de développement français Sandfall Interactive dévoile de nouvelles impressions sur son jeu de rôle au tour par tour "Clair Obscur : Expedition 33". Le jeu se déroule dans une version fantastique de la France du 19ème siècle.

L'histoire convainc par une accroche unique : Une peintre magique géante apparaît chaque année à l'horizon et dessine un chiffre sur un monolithe géant. Tous ceux et celles qui sont plus âgés que le nombre inscrit sur la pierre meurent. Chaque année, le nombre devient de plus en plus petit. Chaque année, des expéditions sont envoyées pour tuer le peintre. Jusqu'à présent, aucune n'est revenue. Dans le jeu, vous accompagnez l'Expédition 33 qui veut mettre fin à cette hantise une fois pour toutes.

Qu'est-ce que c'est que cette peintre meurtrière ?

Source : Sandfall Interactive

Le système de combat s'inspire des JRPG classiques, mais propose également des éléments en temps réel en attaque et en défense. Chacun des cinq personnages jouables dispose de capacités spéciales qui peuvent être complétées par d'innombrables objets. Également inspirée des JRPGS classiques, la carte du monde miniature relie les différents niveaux entre eux.

Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que le jeu a commencé comme un projet de loisir d'un développeur solo. De plus en plus d'amis se sont joints à ce qui était à l'origine un petit projet annexe, ce qui a finalement conduit à la création du studio de développement Sandfall Interactive.

La Worldmap en miniature a l'air incroyablement cool.

Source : Sandfall Interactive

"Clair Obscur : Expedition 33" sortira le 24 avril sur Game Pass, Xbox Series X/S, PC et PS5.