WLAN lumineux : un artiste rend visible le chaos radio dans le voisinage

Debora Pape Traduction : traduction automatique 23/1/2026

L'artiste et bricoleur technologique Rootkid a construit une lampe qui rend visible le rayonnement électromagnétique. Son installation transforme le bruit radio invisible de son environnement en un impressionnant jeu de lumière vacillante.

L'œil humain perçoit les rayons lumineux, ce qui lui permet de voir «» . Cependant, le spectre lumineux que l'œil peut percevoir n'est qu'une infime partie du rayonnement qui nous entoure : les signaux électromagnétiques sans fil tels que le WLAN, la téléphonie mobile et le Bluetooth, ainsi que les télécommandes infrarouges, les détecteurs de mouvement, les lampes UV ou les purificateurs d'air - le monde moderne est alimenté par des rayons que nous ne pouvons pas voir.

Mais si c'était possible ? C'est ce qu'a pensé le fan de technologie «Rootkid», qui présente sur sa chaîne YouTube des projets dans lesquels il fait fusionner l'art et la technologie. Sa dernière idée est une lampe qui détecte et rend visibles les rayons du spectre électromagnétique.

Les LED reproduisent l'activité radio

La lampe, qu'il appelle «Spectrum Slit», est composée de 64 filaments de LED lumineuses - des filaments de LED. Chaque filament représente une section spécifique du spectre de fréquences mesuré. La luminosité reflète l'intensité électromagnétique locale.

Rootkid montre dans la vidéo comment la lampe signale également la présence des voisins : Alors qu'elle clignote de manière assez discrète pendant la journée, elle semble se réveiller l'après-midi. Les voisins rentrent du travail et activent leurs appareils. Le soir, ils font du streaming - et la lampe reproduit les fréquences ainsi que l'activité radio de manière claire et scintillante.

Cela fait de la lampe, selon Rootkid, un portrait contemporain «du comportement collectif numérique, façonné par le rythme de la vie quotidienne.» Pour voir à quoi cela ressemble, regardez la vidéo à partir d'environ six minutes.

Comment fonctionne la lampe?

Pour mesurer les signaux, Rootkid utilise une radio définie par logiciel (SDR). De tels appareils peuvent recevoir une large bande de fréquences allant d'environ un mégahertz à six gigahertz. Il scanne en permanence les bandes de fréquences de 2,4 et 5 gigahertz, généralement utilisées par les appareils Wi-Fi et Bluetooth. Il indique que la portée des signaux est d'environ 30 mètres.

Le logiciel écrit en interne traite les données et contrôle les filaments LED connectés à des cartes de circuits imprimés à l'arrière. Chacun des 64 filaments peut atteindre une luminosité de 130 lumens, soit un total de plus de 8000 lumens. C'est un multiple des lampes LED habituelles. «Rootkid affirme que cette luminosité élevée est intentionnelle : elle est censée symboliser l'activité éblouissante du spectre des ondes radio».

Photo d’en-tête : Rootkid

