Windows refuse la reconnaissance faciale dans l'obscurité

Martin Jud Traduction: traduction automatique 17/6/2025

Sous Windows, le déverrouillage par reconnaissance faciale ne fonctionne plus dans l'obscurité. Microsoft a désactivé la fonction pour des raisons de sécurité. Il existe une solution de contournement non officielle, mais elle ouvre un autre tonneau.

La reconnaissance faciale de Windows Hello ne fonctionne plus qu'en présence de lumière. Jusqu'à présent, elle fonctionnait parfaitement dans des conditions de faible luminosité ou d'obscurité grâce à la combinaison d'une caméra couleur et de capteurs infrarouges. Mais depuis une mise à jour publiée en avril, c'est terminé. Microsoft écrit à ce sujet : «Après l'installation de cette mise à jour ou d'une mise à jour ultérieure de Windows, la reconnaissance faciale Windows Hello nécessitera des caméras couleur pour renforcer la sécurité afin de reconnaître un visage visible lors de la connexion.»

La raison de cette désactivation est une faille de sécurité découverte par la Nanyang Technological University de Singapour, qui aurait pu être exploitée pour l'usurpation de Windows Hello. Microsoft l'a jugée importante et l'a corrigée.

Les utilisateurs trouvent une solution de contournement, mais cela crée un nouveau problème

Comme le rapporte maintenant Windows Central, certains utilisateurs ont trouvé sur le net un moyen de réactiver la reconnaissance faciale dans l'obscurité : Si vous désactivez la webcam dans le Gestionnaire de périphériques Windows, vous serez ensuite à nouveau guidé par les capteurs IR dans l'obscurité.

Le fait que la caméra en elle-même ne fonctionne plus ensuite n'est toutefois pas optimal. Nous ne savons pas encore si et comment Microsoft va réintroduire cette fonction à l'avenir.

