Windows on Arm devrait bientôt prendre en charge davantage d'applications grâce à un meilleur émulateur x86

Sur les ordinateurs portables équipés d'un processeur Arm, tous les programmes ne fonctionnent pas encore sous Windows. Mais il devrait bientôt y en avoir quelques-uns de plus. Prism, l'émulateur x86 de Microsoft, va bénéficier d'une mise à jour majeure.

Les nouveaux ordinateurs portables équipés de processeurs Snapdragon X, également appelés Copilot+ PC, offrent une grande autonomie de batterie et de bonnes performances CPU. Ce qui l'est moins, ce sont leurs performances graphiques limitées et le fait que toutes les applications Windows ne fonctionnent pas sur eux.

Ce dernier point fait que même les programmes d'un fabricant ne fonctionnent pas tous sur les ordinateurs correspondants. Par exemple, Photoshop d'Adobe est déjà disponible en natif pour les puces Arm et fonctionne normalement. En revanche, Windows ne peut exécuter Adobe Acrobat Pro que de manière émulée, avec des performances réduites. En revanche, Adobe After Effects ou Audition ne fonctionnent pas du tout. Et ce, parce que l'émulateur Prism ne peut pas encore gérer toutes les extensions du jeu d'instructions x86.

Microsoft publie maintenant la Windows Insider Preview Build 27744, une version améliorée de Prism qui prend en charge de nouvelles extensions de jeu d'instructions. Plus précisément, la mise à jour ajoute le support pour AVX, AVX2, BMI, FMA, et F16C. Avec la restriction de ne fonctionner pour l'instant qu'avec des logiciels 64 bits. Cela devrait permettre à l'avenir de lancer des jeux tels que Starfield, qui nécessitent AVX2. Quant à savoir s'ils fonctionneront bien en raison de la mauvaise qualité des iGPU, c'est une autre histoire.

Si vous voulez savoir quelles applications offrent déjà un support natif ARM64, vous trouverez un aperçu sur windowsonarm.org. Il indique également celles qui ne fonctionnent qu'en émulation et celles qui ne fonctionnent pas du tout.