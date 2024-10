Wimbledon remplace les juges de ligne par des ordinateurs

À partir de 2025, les juges de ligne ne seront plus utilisés à Wimbledon. Le All England Club les remplacera par le "Live Electronic Calling" afin d'améliorer la précision des décisions.

Wimbledon rompt avec une tradition séculaire. Depuis des décennies, les cris caractéristiques "Out" ou "Fault" des juges de ligne font partie intégrante du tournoi de tennis le plus prestigieux du monde. Mais cette ère touche à sa fin. A partir de 2025, les juges de ligne classiques seront remplacés par des ordinateurs. C'est ce qu'a annoncé The All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) dans un communiqué. L'année prochaine, le tournoi se déroulera du 30 juin au 13 juillet.

Le "Live Electronic Calling" (LEC) se chargera à l'avenir de déterminer avec précision si une balle atterrit à l'intérieur ou à l'extérieur des lignes. Cette décision, longtemps prise par des yeux humains, est désormais automatisée et confiée à la détection numérique.

D'où vient le "live electronic calling"

En 2021, l'US Open a été le premier tournoi du Grand Chelem à utiliser cette technologie à grande échelle, mais uniquement sur les plus grands courts dans un premier temps. Au cours des deux années suivantes, elle a été étendue de manière cohérente à l'ensemble du territoire, de sorte que le "Live Electronic Calling" a été étendu à tous les courts de l'US Open en 2023. Wimbledon est à son tour considéré comme un tournoi qui respecte les traditions de longue date. Il s'agit du plus ancien tournoi du Grand Chelem au monde. Il a été disputé pour la première fois en 1877. Une telle décision représente une rupture extrême pour de nombreux traditionalistes.

En principe, de plus en plus de tournois du calendrier tennistique international adoptent cette technique, qui vise à éviter les erreurs de jugement. En Grand Chelem, seuls Wimbledon et l'Open de France n'ont pas encore franchi le pas. Au niveau de l'ATP, le système devrait également être utilisé pour chaque match à partir de 2025.

Pourquoi faire ce pas?

La décision d'introduire le Live Electronic Line Calling lors des championnats a été prise après une longue période de réflexion et de consultation. Sally Bolton, présidente du All England Club

Les organisateurs espèrent ainsi obtenir une précision encore plus grande dans les décisions. En effet, même les juges de ligne les plus expérimentés peuvent parfois se tromper dans l'appréciation d'un ballon. La nouvelle technologie devrait permettre de minimiser ces erreurs humaines. Les organisateurs estiment qu'elle est suffisamment robuste et que le prochain tournoi est le bon moment pour franchir cette étape.

"Pour les joueurs, il offrira les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils ont déjà joué lors d'un certain nombre d'autres événements du circuit", explique Sally Bolton, présidente du All England Club. En tant que tournoi, Wimbledon a la responsabilité de "concilier tradition et innovation", poursuit Bolton.

Comment les appels "out" sont-ils communiqués avec la technologie LEC ?

Dès que le ballon franchit la ligne, les caméras le détectent et transmettent immédiatement l'information à l'arbitre et au tableau d'affichage. Un graphique apparaît sur le tableau d'affichage, montrant la trajectoire exacte du ballon et si celui-ci était à l'intérieur ou à l'extérieur de la ligne. Dans certains cas, l'arbitre peut confirmer à nouveau oralement la décision, mais cela devrait être l'exception plutôt que la règle.

Qu'est-ce que cela signifie pour les joueurs et les spectateurs?

Sur le papier, ce changement devrait conduire à une plus grande équité. Les décisions seront plus objectives et plus compréhensibles. De plus, le temps entre les échanges pourrait être réduit car les ordinateurs réagissent plus rapidement. Cela pourrait conduire à des matchs plus rapides. Il devrait également y avoir moins de raisons de discuter entre les joueurs et les arbitres.

Que pensez-vous de ce changement ? Les avantages d'une plus grande précision sont-ils plus importants que la tradition ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires.