WhatsApp vous permet désormais d'embellir vos selfies

Debora Pape Traduction: traduction automatique 16/1/2025

WhatsApp vous permet désormais de pimenter vos conversations avec des selfies et des autocollants amusants. Il existe divers filtres et effets pour l'appareil photo et vous pouvez facilement transformer des selfies de vous en autocollants.

WhatsApp a reçu sa première mise à jour de l'année. Les nouvelles fonctionnalités vous offrent de nouveaux gadgets avec des filtres, des effets et des autocollants. Si vous utilisez WhatsApp pour communiquer simplement, les nouveautés ne vous intéresseront probablement pas. Filtres, effets et arrière-plans désormais disponibles pour les photos Meta, le groupe derrière WhatsApp, a ajouté l'année dernière 30 arrière-plans, effets et filtres à l'application, mais ceux-ci ne pouvaient être utilisés que pour les appels vidéo. Grâce à la mise à jour, vous pouvez désormais les utiliser pour améliorer les images de votre appareil photo. Sont disponibles : Filtres qui affectent principalement la couleur de l'image de la caméra

Effets qui ajoutent diverses animations, déformations ou ajouts comme des oreilles de chien

Des arrière-plans qui apparaissent derrière votre image découpée Vous pouvez essayer ces gadgets directement dans le mode appareil photo de WhatsApp. Pour ce faire, appuyez sur l'icône de la baguette magique en bas à gauche du bouton de capture. Votre visage en sticker Vous aimez utiliser des autocollants dans le chat ? Vous pouvez maintenant transformer facilement un selfie de vous en autocollant. Vous pouvez le faire à partir d'images existantes ou de photos que vous prenez avec votre appareil photo dans ce but. WhatsApp affiche votre visage pour l'utiliser comme autocollant et l'entoure d'un cadre. Vous pouvez ensuite utiliser l'autocollant de la même manière que les autres. Si vous appuyez longuement sur l'autocollant, vous avez la possibilité d'ajouter du texte. Pour créer un autocollant, appuyez sur l'icône à gauche de la ligne de saisie du chat. Les autocollants se trouvent dans l'onglet qui s'ouvre à l'extrême droite. Appuyez sur "Créer" - vous pouvez alors choisir l'appareil photo ou une image existante de votre galerie. Pour l'instant, cela n'est possible que sur les smartphones Android. Sur les iPhones, le changement devrait intervenir plus tard. Les autocollants se trouvent dans un sous-menu à côté de la ligne du chat.

Source : Debora Pape Les stickers sont des petites images qui permettent d'égayer le chat ou de transmettre des ambiances. Contrairement aux emojis, il n'y a pas de normes et les autocollants peuvent être animés. Vous pouvez donc créer vos propres autocollants ou utiliser votre visage. Partagez facilement vos stickers Les sets d'autocollants contiennent des autocollants similaires sur le plan thématique ou visuel. Vous pouvez télécharger ces sets et les partager avec d'autres personnes sur WhatsApp. Pour ce faire, ouvrez le set d'autocollants via le menu "Insérer un autocollant". Au-dessus de l'aperçu des autocollants dans le set, à droite, se trouve une flèche pour faciliter le partage. Vous ne pouvez pas encore organiser et partager les autocollants que vous avez créés directement dans WhatsApp. Pour cela, vous devez utiliser une application tierce comme Sticker Maker (Android) ou Sticker Maker Studio (iPhone). Double tap pour réagir aux messages Une mise à jour purement Quality of Life est la nouvelle possibilité d'ouvrir le menu de réaction en tapant deux fois sur un message, par exemple pour donner un cœur. Auparavant, vous deviez appuyer longuement sur un message. Maintenant, vous pouvez faire les deux

Photo d’en-tête : Debora Pape

