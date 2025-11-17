Nouveautés + tendances 22 14

WhatsApp permet de chatter avec d'autres messageries

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 17/11/2025

WhatsApp permet pour la première fois aux utilisateurs de l'UE de discuter avec des contacts d'autres messageries, grâce à de nouvelles règles qui ouvrent le service à des applications externes.

WhatsApp lance en Europe une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de l'Union européenne d'écrire avec les utilisateurs d'autres messageries. Cette mesure est motivée par le Digital Markets Act de l'UE, qui oblige les grands opérateurs de plateformes à ouvrir leurs services les uns aux autres - ce que l'on appelle l'obligation d'interopérabilité. Si vous utilisez un numéro de téléphone enregistré dans l'UE, la section «Chats de tiers» apparaîtra bientôt dans les paramètres. C'est là que vous déciderez si vous souhaitez recevoir des messages d'applications externes dans WhatsApp.

En coulisse Le règlement sur les marchés numériques (DMA) par Florian Bodoky

Au démarrage, seules quelques messageries, jusqu'ici plutôt inconnues, collaborent avec WhatsApp - par exemple Birdy Chat ou Haiket. L'interface est en principe ouverte à tous les services, tant qu'ils respectent les spécifications techniques. WhatsApp exige ainsi un cryptage de bout en bout conforme à ses propres normes. Certaines applications connues, comme Signal ou Threema, renoncent délibérément à l'intégration, car elles estiment que les mesures de protection de WhatsApp sont trop laxistes et n'apprécient pas la collecte de données de la maison mère Meta.

Uniquement dans l'UE - et sans les discussions de groupe

Si vous activez la fonction, vous recevrez les messages des messageries externes dans un espace séparé de vos conversations WhatsApp habituelles. Pour le moment, cela ne fonctionne que pour les conversations individuelles. WhatsApp ne prend pas encore en charge les conversations de groupe, les articles de statut ou les messages qui disparaissent automatiquement. Les versions Web et de bureau restent également à l'écart pour le moment, tandis que les utilisateurs d'Android et d'iOS obtiennent progressivement cette nouveauté.

Les chats seront visuellement séparés.

Source : Meta

Vous pouvez annuler le partage à tout moment. Si vous passez plus tard à un numéro de téléphone en dehors de l'UE, l'option disparaîtra automatiquement, car les nouvelles règles ne s'appliquent que sur le marché de l'UE.

Cela devrait permettre aux petits couteaux de se développer et à l'industrie d'être plus innovante - jusqu'à présent, un véritable libre choix de la messagerie a échoué parce que WhatsApp est tellement répandu que vous ne pouvez joindre que peu de vos contacts sans l'application.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 22 personne(s)







