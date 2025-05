Nouveautés + tendances 43 14

WhatsApp lance enfin une application iPad

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 28/5/2025

Après 15 ans, Meta lance son service de messagerie en tant qu'application propre sur l'iPad. Jusqu'à présent, les personnes souhaitant écrire sur WhatsApp sur la tablette d'Apple devaient passer par la version web.

«Comment ça n'a pas encore été fait ?» - si vous ne possédez pas de tablette Apple, vous devriez réagir à peu près de la même manière aux news de Meta : Après 15 ans, l'iPad a enfin sa propre application pour WhatsApp. Elle est disponible dès maintenant dans l'App Store.

L'application s'associe au compte WhatsApp de votre smartphone et permet de communiquer de manière cryptée via le service de messagerie, même lorsque votre téléphone n'est pas connecté à Internet. Vous pouvez également passer des appels vidéo et audio avec jusqu'à 32 personnes, partager votre écran et utiliser les caméras de la tablette via l'application iPad.

WhatsApp fonctionne aussi en écran partagé.

Source : Meta

L'iPad était la dernière faille

Les personnes souhaitant utiliser WhatsApp sur l'iPad pouvaient déjà le faire, mais uniquement via la version Web dans le navigateur. Des applications indépendantes existent déjà pour Android, macOS et Windows. Au total, il est possible d'associer jusqu'à quatre appareils à un compte WhatsApp, entre lesquels les messages sont synchronisés.

Les applications pour iPad ne semblent généralement pas être une priorité pour Meta. Outre WhatsApp, seul Facebook est disponible en tant qu'application dédiée, mais pas Threads ni Instagram. Ce dernier point est inexplicable pour de nombreux utilisateurs et devrait bientôt changer selon les rapports.

