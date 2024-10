WhatsApp introduit des filtres et des arrière-plans pour les appels vidéo

Les appels vidéo sur WhatsApp peuvent être plus amusants ou plus agaçants. Tout dépend de votre attitude vis-à-vis des filtres et des arrière-plans dans les appels vidéo.

WhatsApp suit avec un peu de retard de nombreuses autres applications d'appels vidéo en introduisant des arrière-plans et des filtres. Les filtres sont destinés à créer une "atmosphère ludique", tandis que les arrière-plans aident à garder votre environnement privé ou à vous donner une apparence plus professionnelle.

L'amusement par-ci, le professionnalisme par-là

Alors que les filtres ont pour but de rendre les appels vidéo privés plus amusants, WhatsApp tente de se positionner comme un outil pour les appels vidéo professionnels grâce aux arrière-plans. Pour cela, vous avez le choix entre dix filtres et dix arrière-plans au départ.

Les dix filtres s'appellent : Chaud, Froid, Noir et blanc, Fuite de lumière, Rêveur, Lumière prismatique, Fish-eye, TV classique, Verre dépoli et Bicolore

WhatsApp montre déjà certains des filtres et arrière-plans en solde.

Source : WhatsApp

Les arrière-plans suivants sont proposés par WhatsApp : Douceur, Salon, Bureau, Café, Galets, Gourmand, Smoosh, Plage, Coucher de soleil, Célébration et Forêt.

Deux nouvelles options, Raffiner et Basse lumière, sont également disponibles pour, selon WhatsApp, "améliorer naturellement l'apparence et la luminosité de votre environnement et rendre vos appels vidéo plus vivants et agréables".

Vous trouverez les filtres et les arrière-plans dans les appels vidéo individuels et de groupe, dans les icônes d'effets en haut à droite de l'écran.

WhatsApp prévoit de rendre les filtres et les arrière-plans disponibles pour tous les utilisateurs et utilisatrices de l'application dans les "semaines à venir".