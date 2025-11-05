WhatsApp fonctionne enfin sur l'Apple Watch

Nouveautés + tendances
par Michelle Brändle
Après plus de dix ans, Meta publie une version native de WhatsApp pour la montre de Cupertino. Les détours par des fournisseurs tiers deviennent ainsi inutiles.
WhatsApp a déployé une application autonome pour l'Apple Watch. Elle vous permet de lire et de rédiger des messages complets, d'enregistrer des messages vocaux et de voir les appels. L'application nécessite une Apple Watch Series 4 ou plus récente avec watchOS 10. Selon Meta, le cryptage de bout en bout est également conservé sur la Watch.
Jusqu'à présent, l'Apple Watch de WhatsApp n'affichait que les notifications. Pour lire ou répondre à autre chose qu'un aperçu, vous deviez recourir à des applications tierces comme WatchChat. Celles-ci ne fonctionnent pas toujours de manière fiable, car elles doivent se reconnecter à chaque fois.
L'application native de Meta comble donc une lacune de longue date. Elle s'inspire de la version existante de Wear OS pour les montres Android. Meta décrit le lancement comme «premier chapitre» et annonce d'autres fonctionnalités. La liste complète des fonctionnalités de la première version:
Le lancement de l'application intervient plus de dix ans après le lancement de l'Apple Watch (2015). Pour pouvoir l'utiliser, vous devez télécharger la dernière version de WhatsApp sur votre iPhone. Ensuite, l'application Watch vous proposera également d'installer la version pour la montre. Pour iPadOS, le géant des médias sociaux n'a publié une application native que en mai 2025.
