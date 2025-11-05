Nouveautés + tendances
WhatsApp fonctionne enfin sur l'Apple Watch

Samuel Buchmann
5/11/2025
Traduction : traduction automatique
Photos: Samuel Buchmann

Après plus de dix ans, Meta publie une version native de WhatsApp pour la montre de Cupertino. Les détours par des fournisseurs tiers deviennent ainsi inutiles.

WhatsApp a déployé une application autonome pour l'Apple Watch. Elle vous permet de lire et de rédiger des messages complets, d'enregistrer des messages vocaux et de voir les appels. L'application nécessite une Apple Watch Series 4 ou plus récente avec watchOS 10. Selon Meta, le cryptage de bout en bout est également conservé sur la Watch.

Jusqu'à présent, l'Apple Watch de WhatsApp n'affichait que les notifications. Pour lire ou répondre à autre chose qu'un aperçu, vous deviez recourir à des applications tierces comme WatchChat. Celles-ci ne fonctionnent pas toujours de manière fiable, car elles doivent se reconnecter à chaque fois.

Ce que l'application peut faire

L'application native de Meta comble donc une lacune de longue date. Elle s'inspire de la version existante de Wear OS pour les montres Android. Meta décrit le lancement comme «premier chapitre» et annonce d'autres fonctionnalités. La liste complète des fonctionnalités de la première version:

Samuel Buchmann
Senior Editor
Samuel.Buchmann@digitecgalaxus.ch

Mon empreinte digitale change régulièrement au point que mon MacBook ne la reconnaît plus. Pourquoi ? Lorsque je ne suis pas assis devant un écran ou en train de prendre des photos, je suis probablement accroché du bout des doigts au beau milieu d'une paroi rocheuse. 

