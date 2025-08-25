Nouveautés + tendances 8 0

Wesley : des écouteurs rétro au look années 80 avec USB-C

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 25/8/2025

Visuellement, le casque "Wesley" est un voyage dans le temps, dans les années 80. Mais avec son port USB-C, il se connecte aux smartphones modernes.

A l'heure où peu de smartphones disposent encore d'une prise jack, le fabricant britannique Gadhouse prend la bonne direction. Il équipe son nouveau casque d'une prise USB-C - et l'accompagne d'adaptateurs jack pour 3,5 et 6,3 millimètres.

Un design rétro et une prise moderne

Le Wesley ne pèse que 105 grammes et est également très léger visuellement avec son arceau métallique fin. Les petits coussinets d'oreille en mousse font disparaître toute idée de réduction de bruit. Ici, le volume est le seul moyen de noyer l'environnement, comme il y a 40 ans.

Ce sont encore des écouteurs ou déjà des pièces de mode?

Avec son câble, le Wesley est censé offrir une transmission sans perte à 48 kilohertz. Le fabricant promet également un «caractère sonore riche et détaillé». Un microphone pour les appels téléphoniques ainsi que des boutons pour le contrôle de la lecture sont intégrés dans la télécommande sur le câble.

Chez Wesley, un câble pend toujours vers le bas.

Optiquement, le Wesley est très proche du Koss Porta Pro, disponible depuis 1984. Si ce dernier existe désormais en version Bluetooth sans fil, ses versions filaires nécessitent une prise jack que l'on ne trouve plus que rarement sur les smartphones. Le fabricant n'a pas encore effectué la transition vers l'USB-C.

Prix et disponibilité

La sortie du Wesley est prévue pour septembre 2025. Le prix indiqué laisse toutefois penser qu'il ne sera pas disponible sur le continent européen dans un premier temps. Le fabricant prévoit de le vendre pour 59 livres sterling, soit 69 dollars américains.

Photo d’en-tête : Gadhouse

