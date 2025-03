Nouveautés + tendances 66 20

Warner Bros. confirme "disque pourri" : DVD touchés entre 2006 et 2008

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 10/3/2025

Ceux qui déballent leurs vieux DVD pourraient avoir une mauvaise surprise : Warner Bros. confirme qu'un certain nombre de titres "pourrissent" lentement. Une réaction chimique les rend illisibles. Le studio propose des solutions de remplacement - mais pas pour tous les films.

Warner Bros. Home Entertainment a récemment confirmé qu'un certain nombre de DVD fabriqués entre 2006 et 2008 sont affectés par un phénomène appelé "disque pourri". Ces DVD présentent des signes de dégradation qui peuvent entraîner un gel, un dysfonctionnement ou une panne complète pendant la lecture. Les données stockées deviennent tout simplement illisibles en raison de modifications chimiques ou physiques.

Ce problème a été remarqué pour la première fois par des collectionneurs et des cinéphiles qui ont signalé que leurs DVD cessaient soudainement de fonctionner alors qu'ils étaient correctement stockés et entretenus. Chris Bumbray, rédacteur en chef du site d'actualités et de critiques cinématographiques JoBlo, a décrit son expérience avec plusieurs DVD concernés, qui ont tout simplement cessé de fonctionner après environ une heure de lecture.

Comment Warner Bros. réagit-elle et quels sont les titres concernés ?

Warner Bros a réagi aux plaintes en proposant de remplacer les DVD concernés, à condition que les titres soient toujours en production et que les droits n'aient pas expiré. Dans les cas où les titres originaux ne sont plus disponibles, les consommateurs se verront proposer un échange contre un titre équivalent. Malheureusement, il semble que certains DVD ne soient plus disponibles ou que les droits soient détenus par d'autres sociétés. Si vous avez besoin d'aide, il vous suffit de contacter le support client de Warner Bros. à l'adresse whv@wbd.com.

Les DVD Batman de la série d'animation culte seraient également concernés. Je n'ai constaté aucun dommage sur mes DVD jusqu'à présent.

Source : Kim Muntinga

Le problème concerne un grand nombre de titres, notamment des films classiques hollywoodiens comme "2001 : L'Odyssée de l'espace" de Stanley Kubrick, "Blade Runner" de Ridley Scott et des séries télévisées populaires comme "Animaniacs", "Looney Tunes Collections" et "Batman : The Animated Series". Warner Bros. s'efforce certes d'apaiser la colère de ses clients. Cependant, certaines collections de DVD pourraient présenter des lacunes importantes en raison de ces problèmes.

Si vous êtes un collectionneur ou un cinéphile, vous devriez vérifier vos DVD Warner Bros. de 2006 à 2008 pour vous assurer qu'ils ne sont pas concernés par le "disque pourri". Warner Bros a assuré qu'elle travaillait activement au remplacement des disques concernés et à l'amélioration de son service clientèle.

Comment apparaît le "disque pourri" ?

Le "disque pourri" est causé par différents facteurs qui endommagent la couche métallique et la structure du disque. La corrosion de la couche métallique est une cause fréquente. Les CD et DVD possèdent une couche d'aluminium réfléchissante qui peut s'oxyder sous l'effet de l'humidité et de l'oxygène. Cela crée des taches sombres ou des trous que le laser ne peut plus lire.

La décomposition de l'adhésif joue également un rôle. Celui-ci maintient les couches du disque ensemble, mais il peut devenir cassant au fil du temps. Les couches se détachent alors ou l'humidité s'infiltre, ce qui peut détruire les données. Les rayons UV et les variations de température accélèrent la détérioration. Les rayons du soleil fragilisent le polycarbonate, tandis que les changements de température importants favorisent l'apparition de fines fissures par lesquelles l'air et l'humidité peuvent s'infiltrer.

Un stockage et une manipulation incorrects aggravent le problème. Les rayures, les traces de doigts ou une forte humidité peuvent accélérer la détérioration. Les disques non protégés dans des environnements humides sont particulièrement problématiques. Enfin, la qualité de la production influe sur la durée de vie. Les premiers CD des années 1980 et 1990 sont particulièrement vulnérables, car les matériaux utilisés à l'époque étaient moins durables.

D'une manière générale, ce phénomène peut se produire avec tous les disques. Dans le cas des DVD de Warner Bros. des années 2006 à 2008, les experts pensent que ces problèmes sont dus à des erreurs dans le processus de fabrication. Selon ArsTechnica, il existe une théorie selon laquelle tous les disques défectueux pourraient provenir d'une seule usine de production en Pennsylvanie. Les matériaux et les coûts de fabrication y auraient été économisés, ce qui pourrait avoir conduit à des disques de qualité inférieure.

Comment reconnaître un "disque pourri" ?

Le "disque pourri" passe souvent inaperçu pendant longtemps, car la détérioration est progressive. Les premiers signes sont toutefois visibles à l'œil nu. Il s'agit notamment de taches brunes ou de zones transparentes qui indiquent que la couche métallique est endommagée ou dissoute. La lumière peut passer à travers ces zones, ce qui est un signe certain de perte de données. Dans certains cas, il ne s'agit que de petits points, alors que dans d'autres, ils affectent des zones plus importantes du disque.

L'utilisateur rggkjg1 du forum Animesuperhero montre son DVD endommagé de l'édition Ultimate Collector de Superman.

Source : rggkjg1 / Animesuperhero-Forum

Parfois, des motifs irréguliers apparaissent, ressemblant à des bulles ou à des taches de corrosion. Ceux-ci peuvent être répartis sur l'ensemble du disque ou se concentrer sur des zones spécifiques. Dans les deux cas, cela signifie que la décomposition chimique est déjà bien avancée.

En plus des signes visuels, le "disque pourri" peut également être remarqué par des erreurs de lecture. Le disque peut rester bloqué à certains endroits, le lecteur peut mettre un temps anormalement long à lire le disque ou des erreurs de lecture inattendues peuvent se produire. Si les dommages sont suffisamment avancés, le disque peut devenir complètement illisible.

Photo d’en-tête : Kim Muntinga

