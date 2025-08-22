Vulnérabilité active découverte : Apple publie des correctifs d'urgence

Nouveautés + tendances
Plus de sécurité pour les enfants - Apple optimise les comptes pour les mineurs
par Martin Jungfer
Une faille de sécurité dans la mémoire de traitement des images permet des attaques par clic zéro. Apple a donc mis à disposition des correctifs d'urgence pour différents systèmes d'exploitation, que vous devriez installer le plus rapidement possible.
Apple a mis à disposition de nouvelles mises à jour à court terme pour les iPhones, iPads et Macs. La raison en est une faille dans la bibliothèque de traitement d'image des systèmes d'exploitation, que des attaquants ont déjà activement exploitée. Les appareils actuels ainsi que les anciens modèles avec des versions plus anciennes du système d'exploitation sont concernés.
La faille se situe dans Image I/O, un composant central qui traite différents formats d'image. Les cybercriminels peuvent envoyer des images manipulées qui, lorsqu'elles sont ouvertes, peuvent déclencher une erreur de mémoire. Les auteurs pourraient ainsi introduire et exécuter leur propre code. De cette manière, les appareils peuvent être compromis sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit - une attaque dite " en un clic ".
Apple a corrigé la vulnérabilité dans les versions actuelles iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 et macOS 15.6.1. De plus, la société a fourni des mises à jour pour les systèmes plus anciens : iPadOS 17.7.10, macOS Ventura 13.7.8 et macOS Sonoma 14.7.8. Le correctif améliore la vérification de la mémoire dans la bibliothèque d'images.
Vous pouvez installer les mises à jour via les paramètres système. Sur les iPhones et iPads, vous les trouverez à l'adresse «Généralités» dans la section «Mise à jour logicielle». Sur Mac, ouvrez les Préférences Système et sélectionnez l'option «Software Update». L'installation ne prend que quelques minutes et redémarre ensuite automatiquement l'appareil
Tous les détails sur les mises à jour sont disponibles ici.
