Nouveautés + tendances 24

VPN gratuit dans le navigateur : Vivaldi et Proton s'associent

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 28/3/2025

Le développeur de navigateurs norvégien Vivaldi Technologies s'est associé au fournisseur suisse de VPN Proton. Leur objectif : renforcer la protection de la vie privée sans trop d'efforts.

Les services VPN anonymisent votre comportement de navigation sur Internet et rendent accessibles les contenus géo-bloqués. Ils permettent de contourner les régimes autoritaires ou d'éviter le tracking publicitaire. L'intégration de Proton VPN dans Vivaldi devrait rendre l'utilisation du service encore plus facile.

Un VPN gratuit avec peu de fonctions

Dans le blogue annonçant le partenariat, Vivaldi souligne que le service VPN dans le navigateur est désormais possible sans téléchargement ou logiciel supplémentaire. Les entreprises soulignent également leur origine européenne. C'est pourquoi elles se situent "en dehors de la sphère d'influence de la Silicon Valley ou de la supervision gouvernementale chinoise".

Pour utiliser le service VPN dans le navigateur, vous avez besoin d'un compte utilisateur de Vivaldi ou de Proton. Dans la version gratuite de Proton VPN, vous disposez d'une "vitesse VPN moyenne". Vous pouvez également vous connecter via des serveurs situés dans cinq pays aléatoires. Pour une vitesse plus élevée, un choix libre de serveurs et donc de pays, vous avez besoin de la offre payante de Proton, qui coûte normalement 10 euros/francs par mois. Elle vous permet d'utiliser le service sur dix appareils au maximum et devrait vous permettre de regarder des séries et des films en streaming. De plus, Proton bloque alors les publicités, les trackers et les malwares.

Dans sa version gratuite, Proton propose des serveurs VPN dans cinq pays aléatoires.

Selon Vivaldi, les deux entreprises veulent "travailler pour les gens et non pour les investisseurs". Leur objectif est de "garder l'Internet ouvert, sûr et démocratique"

Vivaldi est quasiment né d'une scission à partir du navigateur Opera. Le navigateur propriétaire est en grande partie basé sur le package open source de Chromium et dispose de quelques adaptations. Il est financé par l'intégration de moteurs de recherche et de signets d'entreprises. Proton a été fondé par des scientifiques du CERN et a commencé comme un service de messagerie. D'autres services, comme le VPN, ont été ajoutés progressivement. Proton appartient majoritairement à une fondation et est financé par ses soldes payants.

Photo d’en-tête : Vivaldi

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 24 personne(s)