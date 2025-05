Nouveautés + tendances 23 31

"Vous ne gagnerez pas le million ici" : Fin de l'émission hybride de Raab

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 14/5/2025

Le retour de Stefan Raab à la télévision se termine plus tôt que prévu : RTL retire la fiche de "Du gewinnst hier nicht die Million". L'expérience a échoué - mais Raab n'abandonne pas. Il devrait prendre un nouveau départ à l'automne.

Le rêve de l'émission millionnaire s'est effondré : RTL met fin au come-back télévisé conçu par Stefan Raab «Tu ne gagneras pas le million ici». Ce mélange hybride de stand-up, de quiz et de jeu télévisé ne sera diffusé que jusqu'à la mi-juin. C'est ce qu'a confirmé la responsable du contenu de RTL, Inga Leschek, lors d'un entretien avec DWDL.

Ce qui reste, c'est une émission qui a fait beaucoup de promesses et qui a brillé brièvement - mais qui a finalement trébuché. Mais il n'est pas question d'en finir définitivement avec Raab

Une expérience courageuse, vouée à l'échec

Dès la première de la nouvelle émission à l'automne 2024, il était clair que son retour ne serait pas aussi simple que Raab le chantonnait lui-même. Au début, l'émission a été diffusée en exclusivité sur RTL+ derrière un paywall, soi-disant parce qu'il n'y avait pas de créneaux disponibles. «Une expérience», comme l'a appelé Elton, l'éternel stagiaire de Raab.

C'était peut-être à la fois courageux et malheureux. Car un format qui mise autant sur l'émotion en direct et l'engagement du public semble sans vie en streaming. La chaîne privée allemande s'en est d'ailleurs rendu compte assez rapidement : lorsque les chiffres du streaming ont chuté, RTL a fini par faire passer l'émission en clair.

Le jeu n'en valait pas la chandelle. Car malgré l'enthousiasme de Raab et des taux d'audience de départ remarquables, il a toujours été clair que la deuxième partie de l'émission - la partie «Quiz-Competition»- ne pouvait pas rivaliser avec le premier tiers divertissant. Le suspense s'évanouit avant même d'avoir pu éclater. Peu importe où le spectacle est diffusé.

C'est ce que j'écrivais déjà dans ma critique du spectacle au lancement de «DGHNDM».

Un bilan intermédiaire avec un atterrissage sur le ventre - Raab doit tout remettre à plat à l'automne

«La forme actuelle ne convainc pas suffisamment notre public de la télévision linéaire», déclare aussi ouvertement la responsable des contenus, Mme Leschek. Les formats qui mélangent différents genres ont traditionnellement du mal à s'imposer. Les chiffres d'audience lui donnent raison : aux dernières nouvelles, seuls 820 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, avec de maigres parts de marché dans le groupe cible. Trop peu pour le prime time du mercredi soir.

D'ici à la pause estivale, l'émission sera encore plus événementielle «» - avec des émissions spéciales comme «Tu ne gagneras pas le conclave ici», une édition de l'ESC en direct de Bâle ou une éventuelle émission spéciale sur la promotion du 1. FC Cologne. Après cela, fini le titre encombrant et le concept hybride et cérébral. A l'automne, RTL veut revenir avec Raab, mais en le séparant clairement : la comédie et le jeu télévisé doivent devenir des formats à part entière.

Et maintenant?

RTL a beaucoup essayé, a investi avec courage - et a appris des choses. Le constat : Stefan Raab n'est plus un garant d'audience. Du moins pas dans une émission qui veut plus qu'elle ne peut. Mais : Raab reste. RTL continue de croire en lui. Et c'est peut-être justement cela - la réduction à l'essentiel - qui constitue la meilleure chance d'un véritable come-back. Sans hybride. Sans million.

Simplement Raab.

