Vous ne devez recharger cet "InkPoster" de Pocketbook qu'une fois par an.

Avec l'"InkPoster", vous pouvez profiter de vos images préférées en haute résolution. Grâce à la connexion Wi-Fi et Bluetooth, vous ajoutez à tout moment de nouvelles œuvres d'art ou photos pour renouveler sans cesse votre intérieur.

Un accroche-regard pour votre maison. Le nouveau "InkPoster" a été récemment présenté au CES 2025. E-Ink l'a développé en collaboration avec Pocketbook et Sharp. L'"InkPoster" affiche vos photos préférées en haute qualité sur les murs de votre appartement. Il est disponible en trois tailles : 13,3 pouces avec une résolution de 1200 × 1600 pixels, 28,5 pouces avec une résolution de 2160 × 3060 pixels et 31,5 pouces avec une résolution de 2560 × 1440 pixels.

Les modèles de 13,3 et 31,5 pouces utilisent la technologie d'écran Spectra-6 d'E-Ink, tandis que le modèle de 28,5 pouces est équipé de la technologie IGZO de Sharp. Ces écrans offrent une palette de 60.000 couleurs et sont anti-reflets. L'"InkPoster" ne consomme de l'énergie que lorsque l'image affichée est changée. Il peut donc fonctionner jusqu'à un an sans être rechargé. La version la plus petite dispose d'une batterie de 14 000 mAh, tandis que les modèles plus grands sont équipés d'une batterie de 20 000 mAh.

La technologie d'écran Spectra-6 d'E-Ink utilise six couleurs d'encre différentes pour créer des images vivantes

Source : Pocketbook

Le "InkPoster" peut être fixé au mur en format portrait ou paysage. Il dispose d'une interface USB-C, d'un indicateur LED et d'un bouton physique de mise en marche/arrêt. Il prend en charge le Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui vous permet de le connecter à une application pour smartphone afin de choisir parmi une variété d'œuvres d'art curatées ou de photos personnelles.

L'écran est semblable à du papier. Contrairement à des produits similaires comme les e-readers ou autres tableaux numériques, il n'intègre pas d'éclairage d'écran. Vous pouvez donc l'accrocher dans votre chambre sans que cela ne vous empêche de dormir la nuit.

Les prix prévus pour l'"InkPoster" commencent à environ 599 dollars US pour le modèle de 13,3 pouces. Le modèle 31,5 pouces coûtera environ 1700 dollars US, tandis que le modèle 28,5 pouces devrait être vendu à environ 2400 dollars US. Je ne peux malheureusement pas encore vous dire si ces modèles seront disponibles en magasin.