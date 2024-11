Vous n'aurez jamais besoin de recharger ce scooter électrique

Le "Lightfoot" a l'air inhabituel, mais il peut contribuer à une mobilité économe en énergie dans les régions ensoleillées grâce à ses grands panneaux solaires.

Est-ce un panneau solaire roulant ? Est-ce une valise à roulettes ? C'est un scooter électrique à énergie solaire ! Vous n'avez jamais vu un scooter comme le "Lightfoot". La société américaine Otherlab a présenté le 13 novembre ce petit véhicule comme une "machine à sourire à énergie solaire" https://www.rollingsunshine.com/news/introducing-lightfoot. Il est censé combiner les avantages d'un vélo et d'une trottinette électrique, tout en étant "très amusant".

L'originalité réside dans la présence de deux panneaux solaires de 120 watts sur les côtés du scooter, qui lui confèrent son aspect de boîte. Le fabricant indique que, dans de bonnes conditions, les panneaux fournissent suffisamment d'énergie pour une autonomie allant jusqu'à 28 kilomètres par jour. Pour cela, le scooter doit être garé dans des endroits bien exposés au soleil. En théorie, il est donc possible de ne jamais avoir à recharger le scooter.

Une heure d'ensoleillement permet déjà de parcourir trois miles, soit environ 4,8 kilomètres, selon les données du fabricant. L'énergie cinétique perdue lors du freinage doit également être convertie en énergie électrique et alimenter la batterie. Un écran résistant à l'eau est fixé au guidon et fournit des informations sur les valeurs les plus importantes.

La batterie du "Lightfoot" a une capacité de 1,1 kilowatt-heure et devrait permettre de parcourir jusqu'à 60 kilomètres à pleine charge. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'attendre une météo plus clémente, le scooter peut également être branché sur une prise murale. Le module de charge de 600 watts devrait permettre à la batterie d'atteindre un niveau de charge de 80 pour cent en 90 minutes.

Pas besoin de permis de conduire

Le "Lightfoot" est propulsé par deux moteurs sans balai à courant continu de 750 W. Sa vitesse est limitée à 20 miles par heure, soit l'équivalent d'environ 32 kilomètres par heure. Aux États-Unis, le fabricant indique que le scooter est légalement considéré comme un scooter électrique. Aucun permis de conduire n'est donc requis, mais le scooter ne peut pas non plus être utilisé sur les routes de campagne.

Deux personnes doivent pouvoir prendre place sur la selle du "Lightfoot". À l'intérieur, il y a un compartiment à bagages verrouillable d'une capacité de 45,2 litres, qui peut supporter un poids allant jusqu'à 15 kilogrammes. Si aucune clé n'est insérée dans la serrure de contact, les roues se bloquent automatiquement. Cela empêche les voleurs de faire rouler le scooter. Le châssis du "Lightfoot" est en aluminium. Le scooter pèse 62 kilos.

Le panneau solaire de droite donne accès au compartiment à bagages.

Source : Otherlab

Otherlab indique que le scooter sera livré à partir de janvier 2025. Aux États-Unis, il devrait coûter environ 5000 dollars américains. On ne sait pas si le "Lightfoot" sera également disponible en Europe.

Qui l'a inventée?

Otherlab est selon ses propres termes un "laboratoire de recherche et de conception" indépendant qui participe à différents projets. L'objectif de l'entreprise est de mettre sur le marché de nouvelles solutions dans le domaine de la durabilité et de la robotique. Elle est active depuis dix ans et affirme avoir collaboré avec de nombreuses entreprises et agences gouvernementales au cours de cette période.