Vous l'avez (pas) attendu : les gadgets technologiques au CES 2025

Les start-ups et les entreprises technologiques présentent leurs dernières innovations au salon CES. Certaines d'entre elles sont vraiment absurdes. Vous trouverez ici les gadgets les plus fous, des robots pelucheux aux refroidisseurs de CPU personnalisables.

Certaines inventions techniques n'étaient sans doute pas attendues. Et pourtant ? Je vous ai concocté une collection de gadgets remarquables en provenance directe du CES 2025.

ZIP : le projecteur tri-fold

Le fabricant Aurzen présente au CES un mini projecteur qui tient dans la poche. Le ZIP ne pèse que 280 grammes, soit à peine plus que les smartphones actuels, et il se plie en deux. Il ne mesure donc plus que 8,4 × 7,8 × 2,6 cm.

L'élément supérieur contient une micropuce DLP et l'objectif. Le second, avec ses charnières en aluminium, sert à régler l'angle et abrite également deux fins haut-parleurs stéréo. Si ces derniers ne suffisent pas, vous pouvez connecter le projecteur à des haut-parleurs externes via Bluetooth. Dans la partie inférieure se trouve une batterie de 5000 mAh. Cela suffit pour 90 minutes de vidéo. Ensuite, vous pouvez recharger le ZIP via USB Power Delivery.

ZIP est un mini-projecteur pliable.

Source : Aurzen

La résolution du gadget pliable est de 1280 x 720 pixels. Il reproduit les vidéos dans une taille de 20 à 80 pouces. Le projecteur produit tout de même 100 lumens sur la surface de projection - ce n'est pas beaucoup, mais selon Heise, c'est suffisant pour pouvoir lire un texte projeté même dans une pièce lumineuse.

La plupart des réglages sont automatiques. Par exemple, l'autofocus balaye continuellement la surface de projection pour faire la mise au point. Une correction trapézoïdale est également intégrée pour obtenir une image droite.

Par le biais d'un dongle HDMI ou de la fonction miroir, vous connectez vos appareils au ZIP.

Source : Aurzen

Le ZIP ne se connecte pas en Wi-Fi, mais via la technologie Miracast, qui reflète l'écran de votre appareil. Cela devrait fonctionner sur iOS et macOS, Android et aussi Windows. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire appel à un dongle HDMI d'Aurzen.

Aurzen a également créé une campagne de crowdfunding sur Kickstarter pour le projecteur et prévoit de le proposer à partir d'avril au prix de 400 dollars.

Votre nouvelle amie de l'anime - sur un écran

Vous avez toujours voulu une fille de l'anime qui danse sur votre bureau et avec laquelle vous pouvez interagir ? Alors le "Character Livehouse" est votre gadget. Un écran tubulaire donne vie à votre personnage préféré : il vous suffit de choisir l'un des personnages 3D ou de l'importer depuis divers programmes 3D comme "VRoid Studio" ou "SketchFab". Vous pouvez également définir l'histoire et les caractéristiques du personnage via les paramètres du smartphone.

Ensuite, le personnage bouge et danse sur l'écran. Vous pouvez également interagir avec le personnage. Grâce à une petite caméra, l'appareil reconnaît différents gestes et des entrées sont possibles via l'écran tactile. Le gadget sera bientôt disponible sur Kickstarter et devrait coûter entre 400 et 500 dollars US.

Pas de stress grâce au test hormonal à domicile

Si l'une de vos résolutions du Nouvel An est d'être un peu moins stressé au quotidien, Eli Health a peut-être un outil à vous proposer. Le fabricant présentera au CES 2025 son "Hormomètre" : un test hormonal à faire chez soi. Celui-ci ne nécessite que votre crachat et la caméra de votre smartphone pour mesurer votre taux d'hormones. Pour l'instant, l'essai fonctionne pour le cortisol, l'hormone du stress, et la progestérone, l'hormone sexuelle.

Les résultats de l'hormomètre sont analysés dans une application.

Source : Eli Health

L'essai ressemble à un test de grossesse. Cependant, vous tenez une extrémité de l'essai dans votre bouche pendant 60 secondes. Ensuite, il affiche les résultats du test dans une petite fenêtre. Vous pouvez les analyser via l'application Eli. Celle-ci utilise l'appareil photo de votre smartphone et analyse des critères tels que l'intensité de la couleur et les motifs. A partir de ces informations, l'application est censée fournir des recommandations concernant le stress, le sommeil et les performances sportives.

La version bêta de l'Hormomètre devrait être lancée dès ce mois-ci aux États-Unis et au Canada, selon Eli Health. La version finale ne sera disponible que plus tard dans l'année. Pour l'instant, l'hormomètre est limité au cortisol et à la progestérone, mais selon le fabricant, des recherches sont déjà en cours pour la testostérone et l'estradiol.

Un refroidisseur de CPU qui accueille votre figurine de collection

Le fabricant MSI présente au CES un petit refroidisseur avec un plateau tournant intégré. Sur celui-ci, vous placez un petit personnage qui tourne ensuite continuellement autour de son axe.

C'est là que je dois déjà vous couper l'herbe sous le pied. Le refroidisseur n'est actuellement qu'un concept, appelé par MSI "Mag Coreliquid A13 concept". Selon Engadget, MSI n'a pas l'intention pour l'instant de produire effectivement ce petit gadget en série.

Le refroidisseur de CPU ne serait cependant pas si éloigné de la production de masse, il est basé sur un véritable appareil, le "Mag Coreliquid A15 360". Le fabricant l'a également présenté au CES. Peut-être devons-nous tous pousser MSI à croire qu'il y a déjà suffisamment d'intérêt pour cela?

Regarder les oiseaux se baigner : un bain d'oiseaux intelligent

Après les mangeoires à oiseaux intelligentes, voici le bain d'oiseaux intelligent. Le fabricant Birdfy présente en effet le "Bath Pro" au CES. Il fonctionne alors de manière similaire à la mangeoire pour oiseaux "Bird Buddy" déjà disponible, que nous avons également dans notre assortiment.

Capter automatiquement le joyeux barbotage des oiseaux.

Source : Birdfy

La baignoire pour oiseaux est en effet équipée d'une caméra grand angle de 2 MP pour l'enregistrement de vidéos 1080p et d'une caméra portrait de 3 MP pour les vidéos 2K. Le système lui-même est doté d'une fonction de reconnaissance d'objet. Ainsi, dès qu'un oiseau s'offre un bain, la caméra immortalise le moment. Les enregistrements peuvent ensuite être consultés via l'application gratuite Birdy. Si vous souhaitez que l'application identifie également l'espèce d'oiseau, vous payez un supplément mensuel.

La baignoire pour oiseaux devrait être commercialisée à partir du mois de mars. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander au prix de 185 francs. Si vous souhaitez l'accompagner d'un pied, il vous en coûtera 36 francs supplémentaires.

Parasol avec cellules solaires de Anker

Le parasol high-tech Solix Solar Beach d'Anker est équipé d'une nouvelle génération de cellules solaires Perowskit. Au total, il peut ainsi générer une puissance allant jusqu'à 100 watts et la délivrer via des connecteurs USB-C ou XT-60.

La cellule solaire Perowskit est censée surpasser les cellules domestiques à base de silicium à presque tous les égards. Les performances seraient jusqu'à 30 pour cent supérieures en cas de forte luminosité.

Le parasol produit de l'électricité grâce aux cellules photovoltaïques.

Source : Ancrage

Les panneaux solaires du parapluie sont bien sûr destinés à protéger du soleil ou de la pluie et sont certifiés conformes à la norme IP67 contre la poussière et l'eau. Une forte pluie ou une bourrasque sur une plage de sable ne devraient donc pas affecter le parasol.

Selon The Verge, Anker donne peu d'informations sur le reste. Ainsi, l'efficacité de conversion des cellules solaires et l'espérance de vie restent pour l'instant à déterminer.

Le parasol pliable Solix Solar Beach est tout sauf maniable. Il devrait mesurer un peu plus de deux mètres de haut et 1,9 mètre de diamètre. Le poids et le prix n'ont pas non plus été précisés. Mais Anker a encore suffisamment de temps pour fournir ces informations d'ici le lancement commercial à l'été 2025.

KI ou baby-boom : le transat intelligent de Rise

Le berceau intelligent appelé "Elvie Rise" est personnalisable via une application et peut même être transformé en couffin. Vous pouvez régler le motif de balancement via le "mode rebond" de l'application. La technologie qui se cache derrière est censée imiter le mouvement de balancement d'une personne réelle, donc ne pas être trop régulière et robotique.

La transformation du transat en poussette est pratique pour ne pas réveiller le bébé pendant son sommeil tout en restant mobile avec le berceau. Pour cela, selon le fabricant, le transat serait même plus facile à transporter qu'un couffin typique.

Le berceau Elvie Rise est transformable.

Source : Elvie

Grâce à la sangle de transport intégrée et aux pieds pliables, le transat Elvie Rise se range facilement. Ses fonctions sont également utilisables en déplacement : la batterie dure jusqu'à quatre heures.

La balancelle est loin d'être bon marché. Le fabricant demande près de 800 dollars US en prévente. La société estime que les commandes seront livrées à partir du 14 mars 2025 aux États-Unis.

Plein de batterie en deux secondes avec le grille-pain pour smartphone

Bon, l'appareil ressemble à un grille-pain, mais il fonctionne très différemment. "Swippitt" est un gadget qui vous permet de ne plus jamais brancher votre smartphone à un chargeur.

Le hub Swippitt contient un système spécial de batteries interchangeables. Celles-ci s'insèrent dans une coque de téléphone spécialement conçue à cet effet. En d'autres termes, vous utilisez votre smartphone normalement et la batterie dans l'étui recharge votre smartphone pendant ce temps. Vous connaissez peut-être ce concept grâce à diverses autres coques pour batteries.

Le Swippitt ressemble à un grille-pain, mais il change la batterie du smartphone.

Source : Swippitt

Lorsque la batterie est déchargée, vous placez le téléphone avec sa coque et sa batterie dans le Swippitt. La batterie vide est alors remplacée par une batterie pleine dans le hub, l'ancienne se rechargeant pendant ce temps. Le processus prend un peu moins de deux secondes et selon The Verge, le prototype est encore assez bruyant. Les modèles de série devraient ensuite être dotés d'une meilleure isolation sonore.

Les batteries ont une capacité de 3500 mAh et le Swippit peut en contenir jusqu'à 5. Si le smartphone n'a pas besoin de courant supplémentaire, la batterie externe est prête à servir de réserve.

Pour le moment, seules les coques pour iPhone des séries 14 à 16 sont disponibles. Par la suite, des étuis pour les séries Samsung Galaxy S et les appareils Google Pixel seront ajoutés.

Vous pouvez pré-commander le Swippit aux États-Unis, au prix actuel de 250 dollars, avec un supplément de 80 dollars par étui avec batterie. Le hub et les housses sont disponibles en différentes couleurs.

La première fontaine à eau pour chats avec système de filtration

Si votre chat doit rester seul à la maison pendant une longue période, il est fort possible qu'il manque d'eau. Mais peut-être préfère-t-il tout simplement boire à un robinet qui coule. Petcube veut remédier à ces deux problèmes avec une nouvelle fontaine à eau intelligente. Le fabricant produit par ailleurs des distributeurs de friandises et des caméras intelligentes, que nous avons également dans notre assortiment.

La fontaine à eau dispose de son propre système de filtration.

Source : Petcube

La particularité est que l'eau est filtrée par des UVC et un système à quatre couches afin qu'il ne reste aucune particule, aucun polluant ou résidu de chlore. Elle s'écoule ensuite dans la fontaine avec une pression douce. Le réservoir doit contenir assez d'eau pour une semaine, la batterie de 2600 mAh fonctionne même pendant près de trois semaines.

Petcube fournit la fontaine avec un bassin en céramique ou en acier, pour un prix compris entre 70 et 90 dollars. La livraison débutera le 1er mars. Il est possible que nous ajoutions cette fontaine à notre assortiment à une date ultérieure.

Miau la deuxième : un siège pour chat intelligent avec un purificateur d'air - ou l'inverse?

LG aime combiner cette année au CES des mondes très différents. L'"AeroCatTower" appartient définitivement à la même catégorie. La tour pour chats n'est pas seulement destinée à peser votre animal de compagnie et à surveiller sa santé, mais aussi à maintenir l'air propre.

Votre ami à quatre pattes est assis sur un siège moelleux avec chauffage intégré, ce qui lui évite d'avoir froid. Une plate-forme supplémentaire, plus basse, est destinée à faciliter la montée ou à offrir de la place pour l'animal de compagnie numéro deux. La base de la plate-forme est constituée d'un purificateur d'air. L'épaisseur de l'épurateur peut être ajustée selon que le chat y fait la sieste ou non.

Pour que vous puissiez surveiller le poids de votre compagnon à quatre pattes et ses heures de sommeil, tout peut être connecté à l'application LG-ThinQ. Il n'y a pas encore de prix ni de date de sortie - peut-être juste un concept pour explorer votre intérêt?

Toutes les bonnes choses vont par trois : FuFu souffle sur votre café pour le rendre potable

Le petit chaton est affectueusement appelé Nékojita FuFu par le fabricant japonais Yukai Engineering. Vous pouvez fixer cette adorable figurine sur le bord de votre tasse de thé ou de votre bol de riz. Il souffle ensuite de l'air sur la boisson par une petite ouverture afin de la refroidir. Cela ressemble plus à un ventilateur qu'à un robot. Mais le fabricant explique qu'un algorithme fait en sorte que FuFu souffle à une intensité et à des intervalles aléatoires afin d'imiter le comportement humain.

Le chaton souffle sur les aliments chauds et les boissons pour vous éviter d'avoir à le faire.

Source : Yukai Engineering

Le Nékojita FuFu peut être fixé à n'importe quelle vaisselle dont les bords ont une épaisseur de deux à six millimètres. Le robot refroidit la température de l'eau chaude de 88 degrés Celsius à 71 degrés en trois minutes. Selon le fabricant, sans le robot, elle ne descendrait qu'à 80 degrés dans le même laps de temps.

Il semblerait que ce petit gadget soit né d'un hackathon interne à Yukai Engineering. Un chef d'équipe s'est souvenu combien, des années auparavant, il souhaitait être aidé pour souffler sur les aliments pour bébé de son fils. Il s'était souvent senti étourdi à cause de cela.

La campagne de crowdfunding de Yukai devrait débuter à l'été 2025, pour l'instant au Japon. Le gadget devrait y coûter l'équivalent de 25 euros.

Mirumi : les robots moelleux arrivent

Yukai Engineering s'intéresse depuis longtemps aux robots mignons et présente "Mirumi" au CES 2025. Cette petite boule de poils peut être attachée à un sac à main ou à un bras. En se promenant dans les rues, Mirumi peut alors spontanément tourner la tête vers une personne.

L'accessoire de sac à main de 2025 ?

Source : Yukai Engineering

La société explique : "Mirumi a été conçu pour reproduire les expériences joyeuses des gens lorsqu'ils remarquent un bébé humain qui essaie d'interagir avec eux". Yukai poursuit : "Mirumi bouge sa tête de différentes manières pour exprimer sa curiosité, sa timidité et d'autres caractéristiques et émotions semblables à celles d'un bébé" et précise que son origine est les yokai : esprits espiègles et surnaturels du folklore japonais.

Les fonctions de Mirumi :

Regarde autour de lui dès que le sac se met en mouvement.

Tourne la tête pour regarder une personne ou un objet qu'il a découvert.

Tourne la tête en arrière pour cacher son visage lorsqu'une personne ou un objet apparaît soudainement ou lorsqu'il est touché au corps.

Secoue la tête pour dire "non" lorsqu'on lui donne des coups de coude.

Tourne la tête pour regarder à nouveau autour de lui s'il n'est pas interrompu pendant un moment.

Un crowdfunding est également lancé : à l'automne 2025 et pour l'instant uniquement au Japon.