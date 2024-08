Vous avez acheté un lecteur électronique chez Weltbild ? Voici comment sauver vos e-books maintenant

Le temps presse ! Suite à l'insolvabilité du groupe Weltbild, les clients risquent de perdre les livres électroniques qu'ils ont achetés. Les personnes concernées doivent réagir avant le 31 août.

Les lumières s'éteignent chez Weltbild. Début août, la maison mère d'Augsbourg avait déposé le bilan ; quelques jours plus tard, Weltbild en Suisse ne pouvait plus être sauvée non plus. Le 21 août, l'entreprise a annoncé son insolvabilité et la fermeture immédiate de toutes ses succursales. Actuellement, Weltbild est encore accessible en ligne, mais la boutique en ligne ne fonctionne plus et le service clientèle n'est déjà plus disponible.

Weltbild informe sur son site web que les clients qui ont acheté à un moment donné un lecteur électronique de Tolino doivent agir. En particulier s'ils ont acheté des œuvres numériques pour les appareils avec une inscription Weltbild, c'est-à-dire s'ils ont téléchargé des livres électroniques ou des livres audio. En effet, suite à l'arrêt des activités commerciales de Weltbild, le login n'est plus disponible. Les utilisateurs doivent donc transférer leur bibliothèque numérique vers un autre fournisseur. En Suisse, ceux qui souhaitent passer chez Orell Füssli, par exemple, y trouvent déjà un instructions pour relier leur bibliothèque.

Télécharger des contenus sur son propre ordinateur

Si vous ne souhaitez pas encore vous engager avec un nouveau fournisseur, vous pouvez télécharger les œuvres achetées sur votre propre ordinateur. Le moyen le plus rapide est d'utiliser le lecteur Web de Tolino. Les étapes suivantes sont nécessaires:

Ouvrir le webreader dans le navigateur Sélectionner le pays correspondant. Sélectionner "Weltbild" dans la liste des revendeurs Tolino et s'y inscrire. Dans la section "Mes livres" ainsi que "Mes livres audio", il y a un aperçu des contenus achetés. Télécharger en cliquant sur les trois points en dessous de la couverture ; choisir "Télécharger" comme option.

L'association à la bibliothèque ou le téléchargement peuvent être effectués jusqu'au 31 août au plus tard. D'un point de vue purement juridique, les utilisateurs ont le droit d'utiliser les œuvres achetées même après ce délai, comme l'écrit le magazine des consommateurs "Beobachter". La manière dont cela se déroulerait en pratique n'est toutefois pas claire, car plus personne ne travaille chez Weltbild et ne pourrait s'en charger. Dans ce cas, celui qui veut au moins récupérer l'argent des livres électroniques perdus doit faire valoir ce droit auprès de l'office des faillites - avec très peu de chances de succès.