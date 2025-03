Nouveautés + tendances 70

Votez maintenant : quel film culte doit être projeté à l'IMAX ?

Après "Se7en", notre série IMAX continue enfin ! Mais quel film culte obtiendra cette fois la mise à jour épique à l'écran ? C'est vous qui décidez - et avec un peu de chance, vous gagnerez même des billets pour la projection gagnante.

Ce n'était que le début : en janvier dernier, en collaboration avec Pathé Suisse et The Ones We Love, nous avons fait revenir "Se7en" de David Fincher au cinéma pour son 30e anniversaire. Et ce n'est pas tout : pour la toute première fois, le sombre thriller a été projeté dans un format IMAX impressionnant.

La réponse ? Enthousiasme, discussions et yeux brillants - un lancement comme nous n'aurions pas pu l'imaginer plus beau.

En coulisse Le chef-d’œuvre de David Finchers « Seven » fait son retour en IMAX par Luca Fontana

Et comme nous aimons le cinéma, nous continuons directement après ce succès. En effet, le dimanche 22 juin, nous reviendrons à 18h00 dans tous les cinémas Pathé-IMAX de Suisse. Quel film sera projeté ? C'est à vous de décider cette fois-ci ...

.. wait for it ...

Vous!

Comment fonctionne le vote?

Le vote a lieu dans toute la Suisse et se déroule sur deux plateformes :

Directement ici (voir le vote plus bas)

Ou sur The Ones We Love (cliquez!)

Les votes se déroulent en parallèle. Tous les lundis à 9h, les résultats intermédiaires des deux votes seront additionnés et mis à jour sur The Ones We Love, afin que vous puissiez voir où se situe votre favori.

Certains d'entre vous vont penser avec un sourire malicieux : "Attendez, est-ce que je peux voter deux fois ?" La réponse est : techniquement, oui. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas grave. Nous savons que ce système n'est pas parfait. Il ne s'agit pas non plus d'une démocratie de haute précision avec triple vérification d'identité. Il s'agit de la passion du cinéma. Alors votez là où ça vous arrange et laissez les films s'affronter!

Deadline & qu'y a-t-il à gagner?

Les votes se terminent le 13 avril 2025 à 18h00. Le lundi 14 avril au soir, le film provisoirement gagnant sera connu - sur la base de la comparaison finale des votes.

Dès que nous aurons le feu vert officiel des studios de cinéma (ce qui peut prendre quelques jours), les billets pour la projection IMAX exclusive du 22 juin seront mis en vente dans tous les cinémas Pathé participants. Nous vous tiendrons bien sûr informés ici et sur The Ones We Love.

Et comme le cinéma est encore plus beau en bonne compagnie, nous tirons au sort parmi tous les participants par site deux entrées pour la représentation gagnante. Les gagnants seront informés directement par The Ones We Love.

Tambour battant ... Le vote commence!

Eh bien, assez parlé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Votez, discutez ou vibrez et, surtout, réjouissez-vous de vivre une expérience cinématographique IMAX unique - car vous avez le dernier mot.

Et oui : il est possible de cocher plus d'un film souhaité!

Le grand vote IMAX Quel est le prochain film que vous aimeriez voir à l'IMAX ? Apollo 13 (E) Barbie (E/d et E/f) Dune : Part 1 (E/d/f) Dune : Part 2 (E/d/f) Dunkerque (E et E/f) E.T. - The Extra Terrestrial (E) Furiosa : A Mad Max Saga (E/d/f) Inception (E/d et E/f) Interstellar (E et E/f) Joker (E/d/f) LOTR : Fellowship of the Ring - Edition théâtrale (E et E/f) LOTR : The Return of the King - Edition théâtrale (E/d et E/f) LOTR : The Two Towers - Edition théâtrale (E/d et E/f) Matrice (E et E/f) Non (E/d/f) Oppenheimer (E/d/f) Tenet (E/d/f) The Batman (E/d/f) Conditions de participation Participer

Pour que vous sachiez exactement dans quelle version linguistique le film de votre choix sera projeté, les abréviations suivantes sont utilisées lors du vote :

E signifie anglais non sous-titré, E/d signifie anglais sous-titré en allemand, E/f signifie anglais sous-titré en français./strong> pour l'anglais avec des sous-titres français et E/d/f pour l'anglais avec à la fois des sous-titres français et allemands. S'il y a des sous-titres, ils sont automatiquement adaptés à la région du pays - c'est-à-dire des sous-titres allemands en Suisse alémanique et des sous-titres français en Suisse romande.

Et si mon film préféré ne gagne pas?

Pas besoin de désespérer. Après le vote, c'est avant le vote ! La prochaine projection IMAX ne manquera pas de se produire. Mais nous ne savons pas encore exactement quand. Le film gagnant de ce vote ne sera pas disponible la prochaine fois, mais il y aura de nouveaux (et d'anciens) candidats. Si votre film a été battu de justesse cette fois-ci, il pourrait triompher la prochaine fois. Ne vous découragez donc pas!

A propos de The Ones We Love : qu'est-ce que c'est ?

Les cinéphiles ramènent leurs films préférés au cinéma sur la plateforme suisse The Ones We Love. Ils choisissent parmi une sélection existante ou proposent leurs propres films, qui sont ajoutés au vote au fur et à mesure. La date et le lieu de la projection sont fixés - mais seul le film ayant reçu le plus de votes sera projeté à l'écran. Le prix des billets correspond au coût habituel d'un cinéma. Le but est de faire redécouvrir le cinéma comme une expérience collective.

