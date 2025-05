Nouveautés + tendances 14 5

Voilà pourquoi votre CPU Core Ultra 200S ralentit votre SSD

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 14/5/2025

Des rapports récents indiquent que les systèmes équipés de processeurs Intel Core 200S ralentissent les SSD PCIe 5.0 rapides. La cause semble être la latence.

Comme l'avait initialement signalé «The SSD Review» https://www.thessdreview.com/our-reviews/nvme/intel-core-ultra-200-series-motherboards-are-not-achieving-m-2-slot-gen-5-ssd-14gb-s-performance/, un phénomène des derniers processeurs de bureau d'Intel n'a pas été détecté jusqu'à présent. Il en ressort que les SSD au standard PCIe 5.0 ne peuvent pas exploiter pleinement leur vitesse. La perte de performance peut atteindre 14 pour cent. Au lieu d'atteindre environ 14 300 mégaoctets par seconde (Mo/s), le Samsung 9100 Pro n'atteint que 12 300 Mo/s.

Tous les processeurs de la série Core Ultra-200S associés à une carte mère avec chipset 800 sont concernés. Selon l'article, les résultats ont pu être reproduits par Intel, divers fabricants de cartes mères et d'autres portails de news. Jusqu'à présent, aucun cas n'a été signalé dans lequel les disques SSD ont atteint leur plein potentiel de performance. Du moins, lorsque le support de stockage est monté directement sur la carte mère. En revanche, avec une carte enfichable PCIe 5.0, cela fonctionne.

Le problème réside dans le fait que les voies des slots M.2 ne proviennent pas de l'unité centrale. Elles proviennent d'une unité d'E/S plus petite, qui présente des latences plus élevées et une bande passante plus faible. Sur les 20 voies PCIe 5.0, les numéros 1 à 16 proviennent directement de l'unité centrale. Ils sont responsables de la communication avec le GPU dans le slot PCIe supérieur. Les voies 17 à 20 sont situées sur l'unité E/S et sont responsables du slot M.2

Si vous voulez donc profiter de toutes les performances du SSD PCIe 5.0 sur votre système, vous devez vous procurer une carte enfichable PCIe. Par exemple, celle-ci ici.

