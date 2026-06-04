Nouveautés + tendances 7 0

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass prévus en juin 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 4/6/2026

La première vague de juin pour Game Pass a été déterminée. Quatre jeux seront publiés par abonnement dès le lancement : « Solarpunk », « Beastro », « Starseeker : Astroneer Expeditions » et « Junkster ».

Votre arriéré n’a pas de période de grâce. Les nouveaux jeux Game Pass sortiront entre le 4 et le 16 juin 2026, avec «Herdling» et «Total Chaos» à partir du 16 juin, suivis de «Junkster», la dernière nouvelle addition annoncée à cette vague, le 16 juin.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass ? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essentiel, Premium et Ultimate. De plus, il existe le PC Game Pass. Le niveau Essentiel offre un accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux, ainsi que des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est l’Ultime. Il inclut tous les jeux Game Pass, l’accès aux sorties du jour 1 des jeux Microsoft Studios, ainsi qu’EA Play et Cloud Gaming.

[neTraduirePas]«[/TraduirePasTraduire]Élevage[NeTraduirePasTraduire]»[/TraduirePasTraduire]

Quand : 4 juin

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Nouveau In-Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Aventure atmosphérique

Type de partie : Solo



[neTraduirePas]«[/TraduirePasTraduire]Élevage[NeTraduirePasTraduire]»[/TraduirePasTraduire] se concentre sur un voyage calme et visuellement puissant plutôt que sur une action mouvementée. Vous guiderez un troupeau de créatures inhabituelles à travers des paysages alpins, des passages dangereux et des environnements de plus en plus mystérieux. Le jeu combine exploration, énigmes simples et gestion minutieuse du troupeau.

L’accent n’est pas mis sur le combat contre les adversaires, mais sur la relation entre vous et les créatures que vous protégez. Le parcours monte en montée, passe devant des obstacles, vers des moments effrayants et de petits défis que vous résolvez avec une vue d’ensemble et de la patience.

[neTraduirePas][[pagemarketing :39104]][/TraduirePasTraduire]

[pasTraduire][[vidéo :278401]][/pasTraduire]

[neTraduirePas]«[/TraduirePasTraduire]Chaos Total[NeTraduirePasTraduire]»[/NeTraduirePasTraduire]

Quand : 4 juin

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Nouveau In-Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Survival Horror à la première personne

Type de partie : Solo



«Total Chaos» est un jeu de survival horror sombre arrivé sur Game Pass et qui vous envoie sur une île délabrée à la première personne. Fort Oasis semble abandonné, mais pas vide. Vous fouillerez des matériaux, fabriquerez des armes improvisées et naviguerez dans un monde où réalité et illusion s’entremêlent de plus en plus.

Le jeu vient du créateur de «Turbo Overkill», mais adopte un ton beaucoup plus lent et oppressant. Au lieu d’une action pure et ininterrompue, "Total Chaos" nécessite une gestion des ressources, une exploration minutieuse et la gestion de créatures que vous ne devriez pas toujours rencontrer de front.

[pasTraduire][[vidéo :278402]][/pasTraduire]

[nonTraduire]«[/TraduirePasTraduire]Solarpunk[TraduirePasTraduire]»[/TraduirePasTraduire]

Quand : 8 juin

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genre : Survie, artisanat, construction

Type de partie : Multijoueur solo et coopératif



«Solarpunk» est lancé dès le premier jour sur Game Pass, déplaçant le genre survie vers un monde plus convivial et technologiquement avancé. Au lieu de temps de fin grises, vous explorez des îles flottantes, construisez des bâtiments, plantez de la nourriture et fabriquez des gadgets pour vous aider à survivre et voyager. Votre dirigeable joue un rôle central dans ce processus, car vous pouvez l’utiliser pour atteindre de nouvelles îles et ouvrir progressivement le monde du jeu.

Seul, vous pouvez construire et façonner l’environnement à votre propre rythme. En coop, vous travaillez avec des amis sur des projets communs, collectez des ressources et partagez les tâches. L’attrait réside dans la combinaison de mécaniques de survie et de science-fiction brillante et optimiste.

De la part de mon collègue Debora fera une critique du jeu la semaine prochaine. Elle est une grande fan du genre Solarpunk.

[pasTraduire][[vidéo :278403]][/pasTraduire]

[neTraduirePas]«[/TraduirePasTraduire]Incontesté[NeTraduirePasTraduire]»[/TraduirePasTraduire]

Quand : 8 juin

Où : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Genre : Simulation de boxe, jeu de sport

Type de partie : Multijoueur solo et en ligne



«Undisputed» veut porter la boxe à l’écran de la manière la plus authentique possible. Le jeu met l’accent sur le jeu de jambes, le contrôle de la distance, l’angle des tirs et le timing. Non seulement vous contrôlez les crochets et jabs individuels, mais vous devez aussi lire sur le ring comment votre adversaire se tient, quand il est ouvert et quand il vaut mieux esquiver. Des boxeurs sous licence, des animations réalistes et un rythme physique des combats sont conçus pour créer l’impression d’un vrai combat de boxe.

En solo, vous pouvez utiliser les combats et le contenu de carrière pour développer votre style. En ligne, vous affrontez d’autres joueurs.

[pasTraduire][[vidéo :278404]][/pasTraduire]

[neTraduirePas]«[/TraduirePasTraduire]Persona 5 Royal[NeTraduirePasTraduire]»[/NeTraduirePasTraduire]

Quand : 9 juin

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Genre : JRPG, Dungeon Crawler, Simulation sociale

Type de partie : Solo



«Persona 5 Royal» est l’un des jeux de rôle japonais les plus célèbres de ces dernières années. Vous incarnez un élève à Tokyo qui va à l’école le jour, se lie des amis, prend des emplois à temps partiel et organise son temps libre. La nuit, cela devient une aventure stylisée autour des Voleurs Fantômes de Cœur. Le groupe pénètre les esprits déformés des personnes corrompues, combat les ombres et force leurs cibles à se repentir.

Le jeu combine combat au tour par tour, exploration de donjons, création de groupes et fusion de personas avec une simulation quotidienne étendue. Vos choix dans la routine quotidienne influencent les relations, les compétences et les opportunités de combat.

[pasTraduire][[vidéo :278405]][/pasTraduire]

[neTraduirePas]«[/NeTraduirePasTraduire]Beastro[NeTraduirePasTraduire]»[/NeTraduirePas]

Quand : 11 juin

Où : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment : Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genre : Simulation de vie cosy, construction de decks, aventure

Type de partie : Solo



«Beastro» est lancé dès le premier jour de Game Pass et mélange plusieurs genres. À première vue, le jeu ressemble à une simulation de vie douilletante, mais en dessous, c’est une aventure de construction de deck dans des optiques de marionnettes. Vous vous alliez à un dieu blessé et à une bande inhabituelle de héros dont la force dépend non seulement des cartes mais aussi des repas.

Votre tâche est de préparer des plats magiques et de façonner les ponts de vos compagnons. Ils vont ensuite combattre des monstres qui menacent votre patrie.

[pasTraduire][[vidéo :278406]][/pasTraduire]

[neTraduirePasTraduire]«[/TraduirePas Traduction]Squatwad Grenouille[Ne traduire pas]»[/TraduirePasTraduire]

Quand : 11 juin

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genre : Puzzle platformer coopératif, aventure physique

Type de partie : Multijoueur coopératif jusqu’à huit jeux



[neTraduirePas]«[/TraduirePas Traduire]Skwad Grenouille[Ne traduisirPasTraduire]»[/TraduirePasTraduire] repose entièrement sur une coopération chaotique. Vous contrôlez des grenouilles qui se déplacent dans les égouts, sautent, se balancent, se propulsent mutuellement et peuvent grandir de plus en plus en mangeant. L’objectif suit la mission absurde du Roi des Marais : votre escouade est de traverser les niveaux, résoudre des puzzles et survivre en groupe. La physique joue un rôle central dans cette opération. Les mouvements deviennent volontairement imprévisibles, les personnages s’entrechoquent, les actions déclenchent des réactions en chaîne.

[pasTraduire][[vidéo :278407]][/pasTraduire]

[neTraduirePas]«[/Ne traduisirPas Traduire]Cherche-Stelles : Expéditions Astroneer[NeTraduirePas]»[/TraduirePasTraduire]

Quand : 11 juin

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genre : Exploration coopérative, aventure de science-fiction

Type de partie : Concentrez-vous sur les expéditions multijoueurs coopératives



Avec «Starseeker : Astroneer Expeditions», System Era développe l’univers «Astroneer» dans une nouvelle direction. Le jeu sera initialement publié sous forme d’aperçu et se concentre sur des missions spatiales conjointes.

Vous rejoindrez l’équipage de l’ESS Starseeker, une station spatiale d’où décollent des expéditions vers divers systèmes stellaires. Là, vous explorerez des planètes extraterrestres, accomplirez des objectifs à l’échelle planétaire et travaillerez avec d’autres joueurs. Contrairement à l’original «Astroneer», l’accent n’est pas mis sur la construction de sa propre base, mais sur l’action coordonnée d’un groupe

[neTraduirePas]«[/TraduirePasTraduire]Junkster[TraduirePasTraduire]»[/TraduirePasTraduire]

Quand : 16 juin

Où : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment : Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genre : Jeu d’action 3D Platformer, Jeu

de construction Type de partie : Solo



[neTraduirePas]«[/NeTraduirePasTraduire]Junkster[TraduirePasTraduire]»[/TraduirePasTraduire] vous envoie sur une planète de décharge où de nouvelles opportunités surgissent de pièces brisées. Vous contrôlez UM-13, un petit robot de construction dont le vaisseau spatial ne peut plus voler après un atterrissage forcé. Pour recommencer, vous devrez retrouver la cargaison perdue, surmonter des obstacles et utiliser l’environnement avec votre clé à molette robotique. Le jeu combine passages de saut et explorations avec des éléments de construction simples.

[pasTraduire][[vidéo :278409]][/pasTraduire]

Ces jeux quittent Game Pass

En plus des nouveaux arrivants, il y a aussi de nouveau des départs. Le 15 juin 2026, Microsoft retirera cinq jeux de Game Pass. Si tu veux toujours en jouer un, tu as le temps jusque-là. Ces titres quittent le service :

[neTraduirePas]«[/TraduirePasTraduire]Évolution du Monde Jurassique 2[NeTraduirePasTraduire]»[/TraduirePasTraduire]

[neTraduirePas]«[/NeTraduirePasTraduire]Perdu dans Random : L’Éternel Meu[NeTraduirePasTraduire]»[/NeTraduirePasTraduire]

[nonTraduire]«[/TraduirePasTraduire]Scott Pilgrim vs. Le Monde[neTraduirePasTraduire]»[/Traduire PasTraduire]

[nonTraduirePas]«[/TraduirePas Traduire]Warhammer 40K Space Marine : Édition Maîtresse Artisanale[Ne Traduire Pas]»[/TraduirePasTraduire]

[neTraduirePas]«[/TraduirePasTraduire]Tortues Ninja : La Vengeance de Shredder[NeTraduirePas]»[/TraduirePasTraduire]

Photo d’en-tête : Apogee Entertainment

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 7 personne(s)







