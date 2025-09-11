Nouveautés + tendances 5 0

Voici les nouveaux jeux PS Plus pour les abonnements Extra et Premium en septembre 2025

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 11/9/2025

À partir de la mi-septembre, huit titres viendront enrichir le solde du PlayStation Plus : du catch avec "WWE 2K25" à la stratégie tactique de "Persona 5 Tactica" en passant par des expériences de survie comme "Green Hell" et "Crow Country".

Sony a présenté les nouveaux jeux qui feront partie du catalogue PlayStation Plus en septembre 2025. A partir du 16 septembre, les abonnés aux niveaux Extra et Premium auront accès à une série de nouveaux titres. Le line-up couvre un large éventail de genres, de la stratégie au tour par tour au survival-horror en passant par l'action de catch et un classique de la PS2.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Nouveau pour l'abonnement Premium

«Legacy of Kain : Defiance»

Quand: 16 septembre

Où: PS4, PS5

Année: 1998 ou 2019



Avec «Legacy of Kain : Defiance», c'est un classique de l'ère PS2 qui revient. Ce jeu d'action-aventure poursuit la saga de Kain et Raziel, deux personnages centraux de la mythologie vampirique de Nosgoth. Pour la première fois, vous pouvez contrôler directement les deux personnages et ainsi utiliser leurs différentes capacités : Caïn avec sa force surhumaine et sa télékinésie, Raziel avec son agilité de fantôme.

En termes de contenu, le jeu poursuit la narration complexe de la série et propose une fantasy sombre aux accents philosophiques. Du point de vue du jeu, vous pouvez vous attendre à un mélange de combats, d'énigmes et d'exploration.

Nouveau pour les abonnés Extra et Premium

«WWE 2K25»

Quand: 16 septembre

Où: PS5 / PS4

Année: 2025



«WWE 2K25» est le dernier opus de la simulation de catch de 2K Sports et met l'accent sur l'histoire de la dynastie dite Bloodline : une faction centrale dans l'univers de la WWE des années passées. La campagne vous permet de rejouer des moments clés de cette histoire et propose des matchs historiques ainsi que des scénarios alternatifs. Elle met en scène Roman Reigns, les Usos et d'autres membres de la famille Anoa'i.

Le jeu s'appuie sur un roster élargi comprenant des superstars actuelles ainsi que des légendes. La campagne MyRise a également été remaniée : Vous incarnez une superstar montante qui se bat à travers la division NXT pour changer la WWE de l'intérieur. Ce faisant, vous rencontrerez des visages familiers, prendrez des décisions lourdes de conséquences et vivrez une histoire plus que jamais inspirée des émissions de télévision.

Si vous êtes fan de catch, vous trouverez ici un package toujours aussi complet, remis au goût du jour, qui vous permettra de passer des heures à vous battre sur le ring virtuel.

Critique Nouvelle version, vieux problèmes : "WWE 2K25" à l'essai par Kim Muntinga

«Persona 5 : Tactica»

Quand: 16 septembre

Où: PS5 / PS4

Année: 2023



Les Phantom Thieves sont de retour : cette fois-ci, ce n'est pas dans un JRPG classique, mais dans un dérivé stratégique. «Persona 5 : Tactica» transpose le style de la série dans un système de combat basé sur une grille, dans lequel vous planifiez vos attaques, utilisez des synergies et faites preuve de tactique avec des forces spéciales.

Côté contenu, vous êtes plongé dans un monde parallèle, marqué par une dictature militaire, qui aborde des thèmes critiques pour la société. Malgré un nouveau gameplay, le look reste reconnaissable : coloré et ludique. Les fans de la série principale découvriront des personnages familiers, tandis que les nouveaux venus auront un point d'entrée accessible et tactiquement exigeant.

Critique « Persona 5 Tactica » : un jeu de rôle tactique correct, sans plus par Kevin Hofer

«Green Hell»

Quand: 16 septembre

Où: PS5 / PS4

Millésime: 2018



Il fait lourd, l'air est étouffant et les insectes bourdonnent sans cesse - c'est ainsi que commence «Green Hell». Ce jeu de survie vous confronte aux dangers de la forêt amazonienne. La recherche de nourriture, l'artisanat et la construction d'abris sont nécessaires pour survivre.

Mais le défi ne s'arrête pas aux besoins physiques : L'isolement, les maladies et la pression psychologique font partie du jeu, tout comme les animaux venimeux ou les tribus hostiles. Chaque décision peut avoir des conséquences, qu'il s'agisse de choisir sa nourriture ou de construire un feu de camp. «Green Hell» se veut un scénario de survie réaliste, basé sur une tension permanente.

«Fate/Samurai Remnant»

Quand: 16 septembre

Où: PS5 / PS4

Année: 2023



Avec «Fate/Samurai Remnant», c'est un action-RPG qui vous attend, mêlant ambiance historique japonaise et fantasy. A l'époque d'Edo, vous vous lancez dans le «Waxing Moon Ritual», une lutte pour le pouvoir et l'immortalité. Aux côtés de votre héros, des Servants légendaires, aux pouvoirs surnaturels, viennent varier les plaisirs.

Le gameplay combine une action rapide avec des éléments de jeu de rôle comme le développement du personnage et l'accompagnement tactique. Graphiquement, le jeu se distingue par des décors très détaillés qui mêlent architecture historique et effets fantastiques.

«The Invincible»

Quand: 16 septembre

Où: PS5

Année: 2023



«The Invincible» est basé sur le roman éponyme de l'auteur polonais Stanisław Lem et apporte un récit de science-fiction sur PlayStation. En tant qu'astronaute, vous explorez la planète inhospitalière Regis III après que votre équipage a disparu sans laisser de traces.

Au lieu de combats, le jeu met l'accent sur l'exploration, les dialogues et les décisions qui façonnent le cours de l'histoire. Ce faisant, votre personnage explore les ruines de civilisations étrangères et est confronté à des questions philosophiques sur la technologie, la conscience et l'humanité.

Optiquement, «The Invincible» se présente dans un style rétro-futuriste très détaillé, qui rappelle fortement la science-fiction des années 1950. Le titre se veut une aventure narrative où l'histoire est centrale.

«Crown Country»

Quand: 16 septembre

Où: PS5 / PS4

Année: 2024



«Crown Country» est un survival-horror qui rappelle délibérément l'atmosphère des représentants classiques du genre dans les années 90. Le décor est un parc d'attractions abandonné que vous explorez en tant que joueur. Des couloirs sombres, des énigmes et des rencontres inattendues caractérisent l'expérience.

Au lieu d'une action permanente, le titre mise sur l'horreur psychologique et le sentiment d'insécurité permanent. L'aspect visuel combine la technologie moderne avec des éléments rétro, créant ainsi un mélange de familier et de nouveau. Le contenu met l'accent sur l'exploration et la découverte de la mystérieuse histoire d'arrière-plan du parc. Les combats sont réduits, les ressources rares - exactement comme autrefois dans le survival-horror.

«Conscript»

Quand: 16 septembre

Où: PS5

Année: 2020



Les tranchées de la Première Guerre mondiale sont un cadre inhabituel pour le survival-horror - «Conscript» l'exploite de manière cohérente. Vous incarnez un soldat français qui se bat pour survivre dans le brouillard, la boue et la destruction. Au lieu d'un équipement moderne, ce sont les munitions rares, le combat au corps à corps et la menace permanente de l'environnement qui dominent.

Le gameplay reprend les classiques du genre : portes fermées, énigmes et jonglage avec des ressources limitées. Le tout est renforcé par une mise en scène oppressante qui rend l'enfermement et l'impasse palpables. «Conscript» mise moins sur les moments de choc que sur une atmosphère dense et impitoyable.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 5 personne(s)







