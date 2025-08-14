Nouveautés + tendances 8 0

Voici les nouveaux jeux PS Plus pour les abonnements Extra et Premium en août 2025

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 14/8/2025

Action, stratégie, aventure et rétro-horreur : la mise à jour d'août pour PS Plus Extra et Premium réunit onze jeux. Parmi eux : "Mortal Kombat 1", "Marvel's Spider-Man Remastered" et deux classiques de "Resident Evil".

Sony a présenté les nouveaux jeux pour les niveaux Extra et Premium de Playstation Plus. A partir du 19 août 2025, vous aurez onze titres à votre disposition : dont deux titres AAA établis, plusieurs jeux indépendants et deux classiques de l'ère PS1.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits renouvelés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Spécifique à l'abonnement Premium

«Resident Evil 2»

Quand: 19 août

Où: PS4, PS5

Année: 1998 ou 2019



«Resident Evil 2» est sorti en 1998 et est considéré comme un jalon du genre survival-horror. L'action se déroule dans la ville de Raccoon City, envahie par les zombies, et suit au choix le policier Leon S. Kennedy ou l'étudiante Claire Redfield. Avec des angles de caméra fixes, des ressources limitées et une atmosphère dense, le jeu oblige à une approche prudente.

Le système de zapping «» est une particularité : vos décisions et vos actions dans une manche influencent la deuxième manche avec l'autre personnage. La version PS1 du catalogue Premium est émulée et offre des fonctions de confort modernes comme le rembobinage, la sauvegarde libre et des options de filtre d'image.

«Resident Evil 3 : Nemesis»

Quand: 19 août

Où: PS4, PS5

Année: 1999 ou 2020



Le troisième volet, sorti en 1999, se déroule autour des événements de «Resident Evil 2» et suit Jill Valentine dans sa fuite de Raccoon City. Le facteur de tension central est Nemesis, un ennemi inarrêtable qui poursuit Jill tout au long du jeu et qui peut surgir par surprise à tout moment.

Le gameplay combine à nouveau la résolution d'énigmes, la gestion d'inventaire et les combats avec des ressources limitées. Les nouveautés sont une mécanique d'esquive et des moments de décision qui influencent le déroulement des scènes. Là encore, la version PS1 en abonnement premium propose le retour en arrière, la sauvegarde libre et des contrôles personnalisables.

Nouveau pour les abonnés Extra et Premium

«Mortal Kombat 1»

Quand: 19 août

Où: PS5

Année: 2023



Avec le reboot de la série historique de jeux de baston, NetherRealm Studios lance une nouvelle ligne temporelle au sein de la franchise. Le jeu sert de nouveau départ narratif, mais reste fidèle au concept connu : des combats brutaux avec un haut niveau de détails graphiques et les légendaires mouvements de finition «» .

En plus d'un système de combat classique en 1 contre 1, le jeu propose également le mode dit Kameo, dans lequel des personnages supplémentaires vous assistent au combat. Grâce à l'Unreal Engine 5, la mise en scène est particulièrement brutale et cinématographique.

«Marvel's Spider-Man Remastered»

Quand: 19 août

Où: PS5

Année: 2018



Cette version remaniée du célèbre jeu en monde ouvert d'Insomniac Games offre des graphismes améliorés, des temps de chargement plus rapides et des mises à jour techniques comme le ray tracing.

En termes de jeu, il s'agit d'un jeu d'action classique en monde ouvert : vous incarnez Peter Parker et vous vous déplacez en vous balançant dans un New York riche en détails. Vous résolvez des crimes, combattez des super-vilains comme le Caïd ou Mister Negative et développez des compétences grâce à un système d'arbre de compétences. L'histoire principale offre une profondeur émotionnelle et met en scène Peter non seulement comme un super-héros, mais aussi comme un être humain en conflit entre son devoir et sa vie privée.

En outre, le DLC «The City That Never Sleeps». est inclus.

«Sword of the Sea»

Quand: 19 août

Où: PS5

Année: 2025



«Sword of the Sea» vient de Giant Squid, les créateurs de «Journey» et est une première édition. Le jeu évite délibérément les dialogues ou les combats classiques. Au lieu de cela, l'accent est mis sur l'exploration d'un monde désertique post-apocalyptique, dans lequel vous glissez sur le sable, activez des reliques et restaurez des monuments avec une «Hoversword».

Le level design suit une dramaturgie rythmée : les phases calmes de déplacement alternent avec des moments intenses et des énigmes environnementales. La présentation visuelle s'oriente vers une imagerie symbolique, une musique et un design sonore d'ambiance.

«Earth Defense Force 6»

Quand: 19 août

Où: PS4, PS5

Année: 2024



Le sixième opus de la série culte d'action à la troisième personne reste fidèle à son charme de série B. Vous incarnez un soldat qui combat des insectes géants, des aliens et des robots dans des villes destructibles. La présentation est techniquement simple, mais le plaisir de jouer en coopération et l'humour exagéré attirent une communauté de fans fidèles. De nombreuses missions sont incluses, ainsi qu'un vaste arsenal d'armes.

«Unicorn Overlord»

Quand: 19 août

Où: PS4, PS5

Année: 2024



«Unicorn Overlord» est un Tactical-RPG à la mise en scène classique, avec des déplacements en temps réel sur la carte du monde et des combats au tour par tour sur le champ de bataille. Vous dirigez une troupe de rebelles dans un cadre médiéval-fantastique, gérez des unités et menez des batailles tactiques.

« Les cartes sont dessinées à la main et le gameplay rappelle les premiers titres de Fire Emblem», mais combine des graphismes en pixels et des sprites en haute définition. L'histoire met l'accent sur les conflits politiques, les loyautés et le développement des personnages.

«Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key»

Quand: 19 août

Où: PS4, PS5

Année: 2023



Le troisième jeu mettant en scène la jeune alchimiste Ryza amène la série à sa conclusion narrative. Vous explorez de vastes régions contiguës, collectez des ingrédients, faites des recherches et utilisez le système d'alchimie sophistiqué pour créer de l'équipement, des potions et des outils.

Les combats se déroulent dans un système hybride au tour par tour et en temps réel qui intègre des combos, des actions de soutien et des attaques spéciales. D'un point de vue narratif, le jeu reste léger, sans pour autant négliger les conflits et les moments d'émotion.

«Indika»

Quand: 19 août

Où: PS5

Millésime: 2024



«Indika» est un jeu d'aventure narratif en solo qui aborde les thèmes de la religion, de la morale et de la découverte de soi. Vous accompagnez une nonne dans des décors surréalistes, rencontrez des personnages emblématiques et participez aux décisions concernant son parcours. Le jeu combine l'exploration classique avec des passages dialogués et une imagerie inhabituelle.

«Indika» rompt délibérément avec les conventions narratives classiques, combinant le contexte religieux avec l'humour noir et l'introspection philosophique.

«Harold Halibut»

Quand: 19 août

Où: PS5

Millésime: 2024



Le jeu d'aventure de science-fiction à scénario «Harold Halibut» se déroule dans une station spatiale perdue, flottant sur l'océan d'une planète étrangère. Le style artisanal est particulier : tous les personnages, objets et scènes ont été construits physiquement, filmés et numérisés. C'est un mélange de stop motion et de graphismes 3D.

Vous contrôlez Harold, un assistant de laboratoire, qui vit la vie quotidienne dans la station isolée. L'accent est mis sur les dialogues, l'exploration et une structure épisodique. Le contenu porte sur la solitude, la société et l'identité.

«Coral Island»

Quand: 19 août

Où: PS5

Millésime: 2022



«Coral Island» est un jeu d'agriculture et de simulation de vie dans le style de «Stardew Valley» ou «Harvest Moon». Vous cultivez des champs, entretenez des relations avec les villageois et explorez une île colorée. Comparé à d'autres représentants du genre, «Coral Island» marque des points avec un style graphique moderne, un message écologique et des possibilités de relations LGBTQ+. Le monde est dynamique, évolutif, et il y a aussi des passages sous-marins où vous pouvez restaurer des récifs coralliens.

Photo d’en-tête : Sony

