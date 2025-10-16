Nouveautés + tendances 3 1

Voici les nouveaux jeux PS Plus d'octobre 2025

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 16/10/2025

En octobre, Sony lance trois poids lourds de l'horreur : "Silent Hill 2", "Alan Wake 2" et "Until Dawn". Ils seront accompagnés d'un chaos de chèvres absurde, d'un survival de vampires et de bastons rétro.

Sony mise sur un mélange d'épouvante, de nostalgie et d'humour absurde en octobre 2025. Les nouveaux jeux pour les niveaux Extra et Premium sortiront le 21 octobre, tandis que les titres Essentiels sont déjà disponibles depuis le 7 octobre.

Nouveau pour l'abonnement Premium

«Tekken 3»

Quand: 21 octobre

Où: PS4, PS5

Naissance: 1998



En tant que jeu de baston légendaire de l'ère PS1, «Tekken 3» est considéré comme une référence dans le genre. Avec son large roster, ses combats rapides et sa finesse technique, il a établi des standards à l'époque. C'est précisément cette sensation que Sony ramène aujourd'hui.

La version du catalogue Plus a été optimisée pour les systèmes modernes afin que vous puissiez profiter du gameplay nostalgique en plus haute résolution. Bien que le jeu de base ait près de 30 ans, il continue de marquer des points avec son système de combat direct et accessible et ses personnages emblématiques comme Jin, Nina, King ou Heihachi.

Nouveau pour les abonnés Extra et Premium

«Silent Hill 2» (Remake)

Quand: 21 octobre

Où: PS5

Année: 2024



«Until Dawn»

Quand: 21 octobre

Où: PS5

Année: 2015



«Until Dawn» combine l'horreur avec une narration interactive : Vos choix détermineront qui survivra et qui ne survivra pas. Dans la version PS5, vous bénéficiez d'une plus grande fluidité, de meilleurs graphismes et d'une interface retravaillée. En vue à la troisième personne, vous contrôlez un groupe d'adolescents qui se retrouvent dans une cabane isolée et sont confrontés à une mystérieuse menace. La moindre erreur peut être fatale.

«Yakuza : Like a Dragon»

Quand: 21 octobre

Où: PS4, PS5

Année: 2020



Avec «Yakuza : Like a Dragon», vous entrez dans une nouvelle ère de l'univers Yakuza : au lieu des classiques bagarres, le jeu introduit un système de combat au tour par tour. Vous incarnez Ichiban Kasuga, un ancien yakuza libéré après 18 ans de prison, qui découvre que sa famille l'a oublié.

L'histoire mêle drame, critique sociale et humour absurde : vous vous battez contre des employés de bureau, aidez des étrangers et créez votre propre équipe de personnages bizarres. Malgré les moments de comédie, le fond reste sérieux : il s'agit de loyauté, de trahison et de seconde chance.

«V Rising»

Quand: 21 octobre

Où: PS5

Millésime: 2022



«As Dusk Falls»

Quand: 21 octobre

Où: PS4, PS5

Année: 2022



«Poppy Playtime : Chapter 1»

Quand : le 21 octobre

Où : PS4, PS5

Millésime : 2021



Dans «Poppy Playtime : Chapter 1», vous explorez une usine de jouets abandonnée où rien n'est aussi inoffensif qu'il n'y paraît. En vue à la première personne, vous résolvez des énigmes, activez des machines et tentez d'échapper à des cauchemars mécaniques. Utilisez vos bras extensibles Grab-Pack pour manipuler des objets et atteindre des interrupteurs éloignés, tandis que le géant en peluche emblématique Huggy Wuggy vous pourchasse.

«Wizard with a Gun»

Quand: 21 octobre

Où: PS5

Millésime: 2024



Nouveau dans l'abonnement Essential

«Alan Wake 2»

Quand: 7 octobre

Où: PS5

Année: 2023



«Goat Simulator 3»

Quand: 7 octobre

Où: PS4, PS5

Année: 2022



«Cocoon»

Quand: 7 octobre

Où: PS4, PS5

Année: 2023



Photo d’en-tête : Konami

