Voici les nouveaux jeux PS Plus d'octobre 2025

Les jeux phares d'octobre
En octobre, Sony lance trois poids lourds de l'horreur : "Silent Hill 2", "Alan Wake 2" et "Until Dawn". Ils seront accompagnés d'un chaos de chèvres absurde, d'un survival de vampires et de bastons rétro.
Sony mise sur un mélange d'épouvante, de nostalgie et d'humour absurde en octobre 2025. Les nouveaux jeux pour les niveaux Extra et Premium sortiront le 21 octobre, tandis que les titres Essentiels sont déjà disponibles depuis le 7 octobre.
Quand: 21 octobre
Où: PS4, PS5
Naissance: 1998
En tant que jeu de baston légendaire de l'ère PS1, «Tekken 3» est considéré comme une référence dans le genre. Avec son large roster, ses combats rapides et sa finesse technique, il a établi des standards à l'époque. C'est précisément cette sensation que Sony ramène aujourd'hui.
La version du catalogue Plus a été optimisée pour les systèmes modernes afin que vous puissiez profiter du gameplay nostalgique en plus haute résolution. Bien que le jeu de base ait près de 30 ans, il continue de marquer des points avec son système de combat direct et accessible et ses personnages emblématiques comme Jin, Nina, King ou Heihachi.
Quand: 21 octobre
Où: PS5
Année: 2024
Quand: 21 octobre
Où: PS5
Année: 2015
«Until Dawn» combine l'horreur avec une narration interactive : Vos choix détermineront qui survivra et qui ne survivra pas. Dans la version PS5, vous bénéficiez d'une plus grande fluidité, de meilleurs graphismes et d'une interface retravaillée. En vue à la troisième personne, vous contrôlez un groupe d'adolescents qui se retrouvent dans une cabane isolée et sont confrontés à une mystérieuse menace. La moindre erreur peut être fatale.
Quand: 21 octobre
Où: PS4, PS5
Année: 2020
Avec «Yakuza : Like a Dragon», vous entrez dans une nouvelle ère de l'univers Yakuza : au lieu des classiques bagarres, le jeu introduit un système de combat au tour par tour. Vous incarnez Ichiban Kasuga, un ancien yakuza libéré après 18 ans de prison, qui découvre que sa famille l'a oublié.
L'histoire mêle drame, critique sociale et humour absurde : vous vous battez contre des employés de bureau, aidez des étrangers et créez votre propre équipe de personnages bizarres. Malgré les moments de comédie, le fond reste sérieux : il s'agit de loyauté, de trahison et de seconde chance.
Quand: 21 octobre
Où: PS5
Millésime: 2022
Quand: 21 octobre
Où: PS4, PS5
Année: 2022
Quand : le 21 octobre
Où : PS4, PS5
Millésime : 2021
Dans «Poppy Playtime : Chapter 1», vous explorez une usine de jouets abandonnée où rien n'est aussi inoffensif qu'il n'y paraît. En vue à la première personne, vous résolvez des énigmes, activez des machines et tentez d'échapper à des cauchemars mécaniques. Utilisez vos bras extensibles Grab-Pack pour manipuler des objets et atteindre des interrupteurs éloignés, tandis que le géant en peluche emblématique Huggy Wuggy vous pourchasse.
Quand: 21 octobre
Où: PS5
Millésime: 2024
Quand: 7 octobre
Où: PS5
Année: 2023
Quand: 7 octobre
Où: PS4, PS5
Année: 2022
Quand: 7 octobre
Où: PS4, PS5
Année: 2023
Le remake de «Silent Hill 2» fait entrer la franchise d'horreur dans la décennie actuelle. Vous incarnez James Sunderland et retournez dans la ville embrumée dont les cauchemars ont été redessinés. La technologie moderne, l'éclairage amélioré et les environnements retravaillés visent à transmettre l'atmosphère oppressante de manière encore plus intense. Néanmoins, l'idée centrale reste la même : l'entrelacement de la réalité et du rêve, le jeu sur la perception et la peur.
Dans «V Rising», vous devenez vous-même un vampire et construisez votre empire dans le royaume des ombres. Vous récoltez des ressources, combattez des monstres et des humains, construisez une forteresse et évitez la lumière du soleil. Le jeu combine action-RPG, survie et construction - avec un fort accent sur l'artisanat et la progression. Que ce soit en solo ou en coopération en ligne, passer du statut de suceur de sang affaibli à celui de seigneur redouté est un exercice d'équilibre constant entre pouvoir et risque.
«As Dusk Falls» raconte un drame familial intergénérationnel qui s'étend sur plusieurs décennies. L'intrigue commence en 1998 avec un braquage raté en Arizona et se déroule en dialogues ramifiés, décisions et conséquences. Vous alternez les points de vue, contrôlez le destin de plusieurs personnages et observez comment chaque choix a des répercussions. La présentation visuelle rappelle celle d'un roman graphique illustré, mêlant avec art mouvement et émotion.
Dans «Wizard with a Gun», vous combinez magie et puissance de feu dans une aventure chaotique en coopération dans un monde ouvert. Vous incarnez un magicien qui crée et combine des cartouches spéciales pour déclencher des effets magiques tels que des explosions, des distorsions temporelles ou des tempêtes météorologiques. Ce faisant, vous collectez des ressources, explorez des ruines et affrontez de dangereuses créatures. Le jeu fait la part belle à l'action, à l'expérimentation et à l'improvisation : vous adaptez en permanence vos compétences et trouvez sans cesse de nouvelles combinaisons.
«Alan Wake 2» est un survival-horror atmosphérique qui combine l'art de la narration et des éléments de thriller psychologique. Vous incarnez deux personnages : l'écrivain Alan Wake, prisonnier depuis des années d'un monde parallèle cauchemardesque, et Saga Anderson, un agent du FBI qui enquête sur une mystérieuse série de meurtres à Bright Falls. Leurs histoires s'entremêlent et forment un réseau complexe de réalité, de fiction et de délire.
Le jeu privilégie une atmosphère dense plutôt qu'une action continue. L'obscurité est ici à la fois une menace et une figure de style, et la lumière votre principal outil pour combattre des ennemis surnaturels. Remedy utilise des effets d'ombre et de lumière impressionnants, des environnements réalistes et des séquences cinématiques pour créer de la tension. La structure narrative reste imbriquée et invite à l'interprétation. «Alan Wake 2» est un thriller lent mais intense, qui mise davantage sur la profondeur psychologique que sur les moments de choc.
Avec «Goat Simulator 3», le développeur Coffee Stain Studios nous livre une nouvelle fois un non-sens anarchique. Vous contrôlez la chèvre Pilgor dans un monde ouvert où vous pouvez tout percuter, projeter et mettre le feu. Vous pouvez jouer seul ou en coopération avec jusqu'à quatre autres joueurs : Le but est de répandre le chaos et de profiter de gags physiques exagérés. De nouveaux défis, costumes et interactions rendent le jeu encore plus absurde que son prédécesseur. C'est idiot, inutile, et c'est bien là le problème. «Goat Simulator 3» se nourrit de la liberté de jeu et de l'amusement incontrôlable.
«Cocoon» est l'œuvre de Jeppe Carlsen, le créateur de «Limbo» et «Inside», et reprend son style minimaliste de manière cohérente. Vous contrôlez un petit être à travers des mondes imbriqués, cachés dans des sphères chatoyantes. Chacun de ces mondes suit ses propres règles et vous les utilisez pour résoudre des énigmes et ouvrir de nouvelles dimensions. La présentation calme, le design précis et la narration symbolique font de «Cocoon» une aventure de puzzle méditative et intelligente. Aucun mot n'est prononcé, mais chaque mouvement raconte une histoire de connexion et de curiosité.
