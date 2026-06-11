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Voici les nouveaux jeux PS Plus de juin 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 11/6/2026

Sony ajoute huit titres à son catalogue de jeux en juin 2026. Il s'agit de "Final Fantasy XVI", "Sonic X Shadow Generations", "Kingdom Come : Deliverance", "Farming Simulator 25" et "Gitaroo Man", un classique de la PS2.

Le mois de juin commence dans le catalogue Playstation Plus avec une question que seuls les jeux vidéo peuvent poser : Aujourd'hui, préférez-vous combattre des Eikons à l'apparence divine, commander une rizière ou sauver une amie dans une seconde réalité?

Les huit nouveaux titres seront disponibles dans le catalogue Playstation Plus à partir du 16 juin. «Gitaroo Man» est la seule nouveauté pour l'abonnement Premium. Les autres jeux sont disponibles pour les abonnés Extra et Premium.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus ? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Nouveau pour l'abonnement Premium

«Gitaroo Man» (2001)

Quand: 16 juin

Où: PS4, PS5

Genre: Simulation de football / Jeu de sport

*Type de jeu: Single player



«Gitaroo Man» est un jeu de rythme de l'époque de la PS2 et reste encore aujourd'hui un titre culte et singulier. Vous incarnez U-1, un garçon peu sûr de lui qui devient un héros grâce à une guitare légendaire. Le jeu raconte cette histoire de manière criarde, colorée et délibérément survoltée. Ici, la musique n'est pas un simple accompagnement, mais la mécanique centrale du combat.

Dans les duels, vous suivez des lignes rythmiques, appuyez sur des touches au bon moment et vous vous défendez contre des attaques musicales. Chaque rencontre fonctionne comme une chanson avec sa propre dramaturgie. Parfois, vous jouez de manière agressive, parfois vous esquivez, parfois vous tenez proprement de longs passages. De ce fait, «Gitaroo Man» combine réaction, timing et mise en scène d'une manière qui semble encore inhabituelle aujourd'hui.

Nouveau pour les abonnés Extra et Premium

«Final Fantasy XVI» (2023)

Quand: 16 juin

Où: PS5

Genre: Jeu de rôle et d'action

*Type de jeu: Single player



«Final Fantasy XVI» raconte une sombre histoire de fantasy pleine de luttes de pouvoir, de trahisons et de pertes personnelles. Clive Rosfield en est le centre, cherchant sa propre voie dans le monde de Valisthea, entre les royaumes ennemis, les intrigues politiques et les puissants pouvoirs des Eikons. Le jeu met beaucoup plus l'accent sur l'action que les précédents épisodes de la série. Vous contrôlez Clive de manière directe, en esquivant les attaques, en contrant les ennemis et en combinant les coups d'épée avec des pouvoirs surnaturels.

La mise en scène est l'une des plus grandes forces. «Final Fantasy XVI» pense souvent les combats comme des moments forts dramatiques, et pas seulement comme des obstacles ludiques. Les affrontements avec les Eikons, en particulier, semblent énormes, bruyants et délibérément exagérés. En même temps, le jeu reste clairement guidé sur le plan narratif. Vous n'explorez pas un monde complètement ouvert, mais vous suivez une histoire fortement mise en scène avec des quêtes secondaires, des moments plus calmes et de nombreuses cinématiques.

«Sonic X Shadow Generations» (2024)

Quand: 16 juin

Où: PS4, PS5

Genre: Action-platformer

*Type de jeu: solo



«Sonic X Shadow Generations» combine une version remaniée de «Sonic Generations» avec une nouvelle campagne centrée sur Shadow. Le principe de base reste classique : vous courez à toute vitesse à travers des parcours colorés, sautez par-dessus des précipices, ramassez des anneaux et cherchez la ligne la plus propre à travers les niveaux. Les passages latéraux en 2D alternent avec des sections modernes en 3D.

Le jeu «Sonic» repose sur la nostalgie et la reconnaissance. De nombreux parcours reprennent des lieux connus de l'histoire de la série et les traduisent dans un format plus rapide et plus lisse. La partie Shadow apporte un ton plus sombre et des capacités propres au jeu. Non seulement Shadow se déplace différemment, mais sa campagne met davantage l'accent sur son passé et le conflit avec Black Doom.

«Kingdom Come : Deliverance» (2018)

Quand: 16 juin

Où: PS4, PS5

Genre: Jeu de rôle en monde ouvert

*Type de jeu: Single player



«Kingdom Come : Deliverance» vous emmène en Bohème au début du 15ème siècle. Vous incarnez Henri, le fils d'un forgeron, qui se retrouve entraîné dans un conflit politique et militaire après l'attaque de son village. Le jeu renonce aux éléments fantastiques et privilégie plutôt un ancrage historique. Il n'y a pas de magie, pas de monstres et pas de héros aux pouvoirs surhumains.

C'est justement pour cela que le monde semble différent de celui de nombreux jeux de rôle. Henri ne commence pas comme un combattant entraîné, mais comme un jeune homme aux capacités limitées. Vous devez apprendre à vous battre, à lire, à bâtir votre réputation et à gérer les règles sociales du monde du jeu. Vos vêtements, votre apparence et vos choix influencent la façon dont les autres personnages réagissent à votre égard.

Les combats demandent également de la patience. Vous ne vous contentez pas de frapper vos adversaires, mais vous faites attention à la direction, à la distance, à l'endurance et au timing. Les erreurs sont vite sanctionnées par le jeu.

«Life is Strange : Double Exposure» (2024)

Quand: 16 juin

Où: PS5

Genre: Aventure narrative

*Type de jeu: Single player



«Life is Strange : Double Exposure» commence par un meurtre, deux réalités et une héroïne qui ne peut pas se débarrasser de son passé. Max Caulfield travaille désormais comme photographe à l'université de Caledon. Lorsque son amie Safi est retrouvée morte, Max tente d'utiliser ses anciens pouvoirs. Mais au lieu de remonter le temps, elle ouvre l'accès à une seconde réalité dans laquelle Safi est toujours vivante.

De là naît une affaire de mystère tranquille avec un noyau émotionnel. Vous examinez des lieux, parlez à des étudiants et à des employés de l'université et alternez entre deux versions du même monde. Les indices d'une réalité vous aident à progresser dans l'autre. En même temps, le jeu pose la question de savoir jusqu'où Max peut aller pour sauver quelqu'un.

«Farming Simulator 25» (2024)

Quand: 16 juin

Où: PS5

Genre: Simulation

*Type de jeu: solo & multijoueur



«Farming Simulator 25» fait de l'agriculture une routine planifiable. Vous cultivez des champs, achetez des machines, élevez des animaux, construisez des chaînes de production et développez votre exploitation petit à petit. Le progrès ne résulte pas de rebondissements spectaculaires, mais de meilleures opérations. Un nouveau tracteur, un champ plus grand ou une ligne de production supplémentaire changent directement la façon dont vous organisez votre journée de travail.

La partie 2025 élargit la série avec, entre autres, de nouvelles cultures comme le riz et les épinards. De plus, de nouvelles régions sont ajoutées, notamment une carte inspirée de l'Asie de l'Est, des paysages d'Amérique du Nord et un environnement d'Europe centrale. Plus de 400 machines de plus de 150 fabricants constituent le parc de véhicules. Cela semble technique au premier abord, mais cela fait partie du cœur de la fascination. Chaque machine remplit une tâche concrète, chaque investissement a des conséquences pratiques.

Seul, le jeu fonctionne comme une simulation économique calme, presque méditative. En multijoueur, il devient un projet de ferme commun, dans lequel les tâches sont réparties et plusieurs joueurs travaillent en parallèle.

«Blades of Fire» (2025)

Quand: 16 juin

Où: PS5

Genre: Action-Adventure

*Type de jeu: Single player



«Blades of Fire» met l'accent sur des combats difficiles, des armes faites à la main et un monde fantastique sombre. Vous incarnez Aran de Lira, un guerrier dans un royaume où le métal se transforme en pierre. Les armes sont donc rares et précieuses. Le jeu n'en fait pas seulement un détail narratif, mais un système central : vous forgez vous-même vos armes et décidez de leur comportement au combat.

Cela change la vision de l'équipement. Une épée n'est pas simplement un chiffre avec des dégâts plus importants, mais un outil avec un poids, une portée et des particularités. Vous décidez de la forme qui convient à votre style et de la manière dont vous attaquez les ennemis avec. Les combats semblent délibérément lourds et physiques. Chaque coup nécessite un timing, chaque faux mouvement peut vous mettre en danger.

«Black Desert» (2017)

Quand: 16 juin

Où: PS5

Genre: MMORPG / Jeu de rôle en ligne

*Type de jeu: Multijoueur



«Black Desert» est un jeu de rôle en ligne avec un grand monde ouvert et de nombreux systèmes parallèles. Vous créez un personnage, choisissez une classe et travaillez à travers les combats, les quêtes, les activités de guilde et les compétences de vie. Le système de combat fonctionne en temps réel et semble beaucoup plus direct que dans de nombreux MMORPG classiques. Au lieu de déclencher des compétences uniquement à partir de barres, vous vous déplacez activement, combinez des attaques et réagissez aux ennemis.

En plus des combats, le jeu propose de nombreuses activités en dehors des sentiers battus. Vous pouvez faire du commerce, pêcher, cuisiner, faire de la cueillette, pratiquer l'alchimie, élever des chevaux ou rejoindre une guilde.

Photo d’en-tête : Square Enix

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