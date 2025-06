Nouveautés + tendances 7 1

Voici les nouveaux jeux PS Plus de juillet

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 26/6/2025

Trois nouveaux jeux, un week-end gratuit et des réductions exclusives : le PS Plus ne se contente pas de proposer de nouveaux titres en juillet.

Sony fête les 15 ans de Playstation Plus. En juillet 2025, trois nouveaux jeux vous attendent également dans le cadre de l'offre mensuelle Playstation Plus, disponible du 1er juillet au 4 août. Pendant cette période, vous pouvez ajouter et télécharger gratuitement les jeux dans votre bibliothèque de jeux. Vous pourrez y jouer aussi longtemps que votre abonnement PlayStation Plus sera actif. Si vous annulez votre abonnement, vous perdrez l'accès à ces jeux. Dès que vous réactiverez votre abonnement, vous pourrez à nouveau y jouer.

Le grand événement de ce mois-ci est sans aucun doute «Diablo IV». Un jeu de combat traditionnel et une aventure d'escalade méditative vous attendent également. Je vous présente ces trois jeux plus en détail dans la suite de cet article

«Diablo IV» (PS5, PS4)

«Diablo IV» est un jeu de rôle et d'action de Blizzard Entertainment qui vous plonge dans l'univers fantastique et sombre de Sanctuaire. L'action se déroule 50 ans après les événements de «Diablo III : Reaper of Souls» et se concentre sur le retour de la démone Lilith. Vous choisissez parmi cinq classes jouables - barbare, magicien, druide, chasseur ou nécromancien - et faites évoluer votre personnage grâce à un système de compétences. Les personnages peuvent être de sexe masculin ou féminin. Le monde ouvert du jeu est divisé en cinq régions. En plus de la campagne principale, de nombreuses quêtes secondaires, des boss mondiaux, des donjons et des zones JcJ vous attendent.

Millésime : 2023



«The King of Fighters XV» (PS5, PS4)

Avec «The King of Fighters XV», SNK apporte le dernier épisode de sa série de jeux de combat traditionnels sur Playstation Plus. Le jeu s'appuie sur un système de combat en équipe à 3 contre 3, dans lequel vous choisissez trois combattants et les utilisez de manière stratégique. Au total, 39 personnages sont à votre disposition, dont des figures connues comme Kyo Kusanagi, Iori Yagami et Terry Bogard, ainsi que de nouveaux combattants. Techniquement, le jeu devrait se distinguer par des animations fluides, des arènes détaillées et un mode en ligne stable. L'histoire est racontée dans des cinématiques et fait écho aux événements des jeux précédents. Pour les débutants, le jeu propose des tutoriels et des options de contrôle simplifiées.

Millésime : 2022



«Jusant» (PS5)

«Jusant» est un jeu d'escalade calme et atmosphérique du studio français Don't Nod. Il se concentre sur l'escalade d'une tour géante, témoin d'une civilisation abandonnée. Vous contrôlez un personnage principal muet qui utilise des cordes, des pitons et des prises pour trouver différentes voies vers le haut. Vous devez faire preuve d'endurance et de tactique. Le jeu évite délibérément les dialogues et privilégie une narration visuelle et un environnement sonore apaisant. Les commandes sont précises et donnent une sensation d'escalade réaliste.

Millésime : 2023



15 ans de Playstation Plus : l'anniversaire

En plus des nouveaux jeux, Sony lance également en juillet les célébrations du 15e anniversaire du Playstation Plus. Plusieurs promotions vous attendent tout au long de l'été, notamment des réductions exclusives, des événements et des Game Trials limités dans le temps : par exemple pour «WWE 2K25» ou «Monster Hunter Wilds» pour les membres Premium.

Sony organise également un week-end multijoueur en ligne : Les samedi 28 et dimanche 29 juin (de 0h01 à 23h59, heure locale), vous pourrez participer gratuitement à des matchs multijoueurs en ligne, et ce sans être membre de Playstation Plus.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits renouvelés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps de jeux sélectionnés et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

