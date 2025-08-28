Nouveautés + tendances 1 0

Voici les meilleures bandes-annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 29/8/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 22 août au 29 août) dans le monde du jeu.

Trop de jeux, trop de bandes-annonces, trop peu de temps. Même après la Gamescom, les éditeurs continuent de diffuser sans pitié des centaines de vidéos passionnantes. Pour que vous n'ayez pas à fouiller dans tout ce fatras de bandes-annonces, nous nous en chargeons pour vous. Voici les perles que nous avons sélectionnées avec la plus grande prudence.

Qu'il s'agisse d'une nouvelle annonce ou d'une mise à jour d'un jeu existant. Qu'il s'agisse d'un jeu AAA ou d'un secret indépendant. Voici un aperçu des meilleures bandes-annonces de la semaine (du 22 août au 29 août).

«Ghost of Yōtei»

L'aventure des samouraïs de Sony met principalement l'accent sur les katanas et autres armes de combat à mains nues. Mais il y a aussi des coups de feu de temps en temps, comme le montre la nouvelle bande-annonce. Atsu, la protagoniste, assassine tout un camp de bandits de manière décontractée et stylée. J'ai hâte de faire de même.

Quand: 2 octobre

Où : PS5



«No Man's Sky : Voyagers Update» (nouvelle annonce)

Le jeu spatial sans fin» « reçoit encore une fois une mise à jour gratuite avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités - y compris de nouveaux vaisseaux spatiaux, des missions multijoueurs et des améliorations graphiques. Vous trouverez toutes les informations sur la nouvelle mise à jour dans cet article de notre astronaute Debora.

Quand: à partir de maintenant

Où: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC, Mac



«Onimusha : Way of the Sword»

Capcom présente un extrait de la démo Gamescom du prochain revival de la légendaire série d'action. J'ai joué au jeu à Cologne et je suis incroyablement hype. Mes impressions suivront dans les prochains jours, stay tuned.

Quand: tbd

Où: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Digimon Story : Time Stranger»

La nouvelle bande-annonce de «Time Stranger» donne un aperçu de l'histoire de ce JRPG coloré. Notre expert en jeux de rôle Kevin se réjouit déjà de cette incursion dans le monde du digi.

Quand: 3 octobre

Où : PS5, Xbox Series X/S, PC



«Pokémon Legends Z-A»

Vous êtes plutôt Team «Pokémon»? Alors Game Freak a aussi quelque chose de nouveau à vous proposer. Le studio dévoile une nouvelle méga-évolution. Le Pokémon catcheur Resladero se transforme en une version plus musclée, plus stylée et plus forte de lui-même.

Quand: 16 octobre

Où: Switch, Switch 2



«skate»

EA Le reboot de «Tony Hawk's»-Alternative «skate» démarre en Early Access. De nombreux fans des anciens volets sont encore sceptiques face à cette nouvelle orientation du live-service.

Quand: 16 septembre

Où: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC/p>

«Replaced»

Le studio de développement Sad Cat nous donne un aperçu du long parcours de développement de ce magnifique jeu d'action-aventure en 2.5D dans une nouvelle bande-annonce. J'ai joué au jeu à la Gamescom et j'ai été subjugué par l'atmosphère et les graphismes uniques.

Quand: Printemps 2026

Où: Xbox Series X/S, PC, Game Pass



«Jurassic World Evolution 3»

Dans la nouvelle bande-annonce du jeu de construction de dinosaures, vous découvrirez les différentes façons de construire votre Jurassic Park.

Quand: 21 octobre

Où : PS5, Xbox Series X/S, PC



«Sonic Racing : Crossworlds»

Vous pouvez essayer gratuitement le Funracer de Sega ce week-end dans le cadre d'un test réseau ouvert. Vous pouvez retrouver mes impressions de la Gamescom dans cet article.

Quand: 25 septembre

Où : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC



«Borderlands 4»

La dernière bande-annonce du jeu de tir à la première personne de Gearbox présente Harlowe, une ancienne scientifique qui utilise de nombreux gadgets au combat.

Quand : 12 septembre

Où : PS5, Xbox Series X/S, PC



«Satisfactory»

Le célèbre jeu d'automatisation sera bientôt disponible sur consoles.

Quand : 4 novembre

Où: PS5, Xbox Series X/S, déjà disponible sur PC

«Hotel Barcelona»

Les légendaires développeurs de jeux Suda51 («No More Heroes») et SWERY65 («Deadly Premonition») s'associent pour un jeu d'action 2D délirant. Une date de sortie est maintenant disponible pour la première fois.

Quand: 26 septembre

Où: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Godbreakers»

Dans ce jeu en co-op avec des éléments de hack'n'slash et de roguelike, il existe de nombreux styles de jeu pour vaincre les ennemis. J'ai joué à ce titre stylé à la Gamescom et je me suis bien amusé. C'est particulièrement cool : Vous pouvez copier et utiliser les compétences des ennemis - «Kirby» vous salue.

Quand: 2025

Où: PS5, PC



«Bye Sweet Carole»

Le dessin animé de Disney rencontre l'horreur. Le jeu, guidé par la narration, obtient pour la première fois une date de sortie dans la nouvelle bande-annonce.

Quand: 2025

Où: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC



«CAPTURED»

«Paranormal Activity» rencontre «Pools» et «Outlast». Et le logo ressemble à «Stranger Things». Un mélange passionnant.

Quand: 7 octobre

Où: PS5, Xbox Series X/S



«YAPYAP»

Et un autre jeu au nom de ALL-CAPS. Dans ce jeu d'horreur en co-op, vous vous frayez un chemin avec trois amis à travers une tour hantée. Une démo gratuite est disponible sur Steam du 13 au 20 octobre

Quand: tbd

Où: PC



Photo d’en-tête : No Man's Sky : Voyagers

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







