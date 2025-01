VLC Media Player se dote d'une fonction de sous-titrage par IA

Le lecteur vidéo open source VLC se dote d'un sous-titrage automatique par IA. Celui-ci devrait s'effectuer localement en temps réel.

VideoLAN a ajouté une nouvelle fonction à son lecteur multimédia ouvert VLC Media Player, qui utilise l'intelligence artificielle dans le cadre du CES de cette année. Comme l'a annoncé l'organisation à but non lucratif à Las Vegas ainsi que en ligne, VLC pourra bientôt générer automatiquement des sous-titres et les traduire en temps réel dans plus de 100 langues prévues. Pour ce faire, le lecteur fait appel à des modèles d'IA open source qui fonctionnent localement et ne nécessitent pas de connexion à un serveur.

La configuration matérielle requise pour cette fonctionnalité n'est pas encore claire. De même, aucune date de sortie n'a encore été fixée. Les développeurs ont l'intention de donner plus d'informations dans un billet de blog. Lors de la démonstration sur le stand, la traduction automatique était notamment disponible en allemand, en français, en hébreu et en japonais.

A part cela, le lecteur vidéo, qui s'appelait à ses débuts VideoLAN Client, a fêté cette semaine ses six milliards de téléchargements. Malgré l'ère des services de streaming, le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter. Le lecteur multimédia VLC a été développé par des étudiants à partir de 1996 et est devenu incontournable depuis sa sortie en février 2001. Il marque des points grâce à son immense support de pratiquement tous les codecs vidéo et audio ainsi que de la plupart des systèmes d'exploitation.