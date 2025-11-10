Visual Instruments Phantom : un affichage tête haute pour le bureau

Nouveautés + tendances
Le "Phantom" est, selon son fabricant, le premier écran d'ordinateur transparent. Quant à savoir si cela a un sens, c'est une autre histoire.
«Travailler comme Tony Stark», peut-on lire sur le site web de Visual Instruments. La start-up de San Francisco prévoit de lancer prochainement le «Phantom» - le premier écran d'ordinateur transparent au monde, selon ses propres dires.
Le Phantom fonctionne de la même manière qu'un affichage tête haute (HUD) dans une voiture ou un téléprompteur : un panneau dans un socle sur la table projette une image sur une vitre inclinée. Le Phantom se distingue ainsi des écrans LCD et OLED activement transparents comme le LG OLEG T.
L'image a une diagonale de 24 pouces et une résolution 4K. Selon le fabricant, le pic de luminosité est de 5000 nits, un chiffre délirant, et l'espace colorimétrique sRGB serait couvert à 100 pour cent. La transparence peut être réglée en continu, entre complètement transparent et opaque. Vous pouvez connecter l'écran à n'importe quel ordinateur, console ou périphérique mobile via HDMI, DisplayPort ou USB-C.
Visual Instruments affirme que le Phantom présente des avantages pour les yeux. Ceux-ci se détendraient plus souvent grâce à la possibilité de regarder à travers l'écran à tout moment. Il n'existe toutefois aucune preuve médicale solide à ce sujet. On peut se demander si la lecture d'un texte sur l'arrière-plan agité de la réalité est vraiment plus agréable.
Le produit n'en est qu'à ses débuts. Dans un premier temps, seuls dix exemplaires de l'édition dite Founder's sont disponibles. Visual Instruments ne donne pas de prix concret, car celui-ci peut varier en fonction de la configuration individuelle. Le fabricant donne cependant comme valeur indicative approximative le Apple Studio Display. Celui-ci coûte actuellement environ 1300 francs. Pour recevoir l'un des premiers exemplaires, il vous faudrait indiquer votre adresse e-mail et attendre un feedback.
