Vidéo 16K à 60 Hz : les spécifications HDMI 2.2 sont finalisées

Martin Jud Traduction: traduction automatique 26/6/2025

HDMI 2.2 a déjà été annoncé au CES. À l'époque, la norme à venir promettait des vidéos 10K. Les spécifications finales permettent désormais d'atteindre une résolution de 16K.

Le fait que la nouvelle norme HDMI offrira un doublement du débit de données a déjà été annoncé par le HDMI Forum lors du CES de cette année en janvier /page/hdmi-22-kommt-dusst-what-36254. Cependant, le fait qu'il permette une résolution allant jusqu'à 16K est une nouveauté.

Jusqu'à présent, le HDMI 2.1 permettait un débit de données allant jusqu'à 48 gigabits par seconde (Gbps). Désormais, HDMI 2.2 offre jusqu'à 96 Gbps. La finalisation des spécifications a eu lieu et permet dès à présent aux fabricants intéressés d'intégrer la nouvelle norme dans leurs futurs produits.

Résolutions et taux de rafraîchissement pris en charge

L'ancienne norme HDMI 2.1 permet un affichage 8K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hertz (Hz) en cas de transmission non compressée. Avec la compression du flux d'affichage (DSC), il est même possible d'atteindre une résolution de 10K. HDMI 2.2 double désormais la résolution à 16K pour les vidéos sans compression.

Qui a besoin de 16K quand 8K est déjà peu utilisé?

Source : HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dans le détail, le HDMI 2.2 supporte les résolutions et les fréquences de rafraîchissement suivantes pour une transmission non compressée avec une profondeur de couleur de 10 bits :

4K (3840 × 2160 pixels) @ 480 Hz

8K (7680 × 4320 pixels) @ 240 Hz

12K (12288 × 6480 pixels) @ 120 Hz

16K (15360 × 8640 pixels) @ 60Hz

Les formats vidéo non compressés avec une profondeur de couleur de 12 bits peuvent être transmis à 240 Hz en 4K et à 60 Hz en 8K. Le nouveau protocole d'indication de latence, principalement destiné aux récepteurs AV et aux barres de son intermédiaires, est également inclus dans les spécifications. Il devrait apporter une amélioration de la synchronisation de l'audio et de la vidéo.

Nouveaux câbles HDMI Ultra96

Cette nouvelle norme rétro-compatible n'apportera aucun changement au niveau des connecteurs. Pour que les clients puissent l'identifier plus facilement, les câbles HDMI 2.2 seront reconnaissables par la désignation «Ultra96», en référence au débit maximal de 96 Gbps possible. Une bonne innovation, car les désignations de version utilisées pour les normes précédentes, comme «Ultra High Speed», ne permettaient pas de déduire directement la vitesse.

Quand cela commencera-t-il et, surtout, qui en aura besoin ?

Bien que le HDMI 2.2 puisse théoriquement être mis en œuvre dès maintenant par les fabricants, il est peu probable qu'il soit bientôt utilisé à grande échelle. Même les consoles actuelles ont du mal à supporter la résolution 4K à 120 images par seconde, alors que le HDMI 2.1 permet déjà ces taux d'image depuis des années. Même sur PC, le jeu en 8K à 60 images par seconde n'est possible qu'avec un investissement matériel massif et des compromis sur les détails graphiques.

Le HDMI 2.2 ne sera donc probablement pas pertinent avant que le jeu 8K120Hz ne devienne une réalité, ce qui ne devrait pas être le cas avant la prochaine génération de consoles. En d'autres termes, il ne faut pas s'attendre à une véritable pénétration du marché avant 2032.

Bien sûr, des fabricants ingénieux commercialiseront la nouvelle norme plus tôt que «Innovation». Mais, comme pour le HDMI 2.1, il faudra des années avant que les fonctionnalités associées ne soient réellement adoptées par le grand public.

Photo d’en-tête : HDMI Licensing Administrator, Inc.

