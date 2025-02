VGHF ouvre une bibliothèque numérique sur l'histoire des jeux vidéo

Les jeux vidéo sont devenus un élément incontournable de notre société. Si vous aimez vous replonger dans l'histoire des jeux vidéo, il existe un nouveau point de contact pour vous. La Video Game History Foundation a ouvert une bibliothèque virtuelle avec ses propres archives.

La Video Game History Foundation (VGHF) a récemment ouvert sa bibliothèque numérique au public dans une phase initiale. L'organisation à but non lucratif, fondée en 2017, l'a annoncé dans un communiqué de presse. Le thème de la collection est l'histoire des jeux vidéo. Cette bibliothèque constitue une ressource pour l'étude de l'histoire des jeux vidéo et est accessible à library.gamehistory.org.

La bibliothèque numérique comprend un grand nombre de documents qui documentent le développement et la commercialisation des jeux vidéo. Cependant, au début, tous les documents rassemblés par VGHF au cours des huit dernières années ne sont pas encore disponibles. Parmi les points forts de la collection, on peut citer :

Documents et matériel de développement : ils comprennent des documents jamais vus auparavant, qui donnent un aperçu du processus de développement des jeux vidéo.

Ouvrages d'art et matériel publicitaire : la bibliothèque contient une collection d'ouvrages d'art, de kits de presse et de matériel publicitaire sur des jeux vidéo emblématiques.

Magazines de jeux vidéo : Plus de 1500 magazines de jeux vidéo épuisés et consultables en texte intégral, y compris des revues spécialisées dans l'industrie du jeu vidéo qui sont rarement accessibles au public.

Les papiers de Mark Flitman, un ancien producteur de jeux qui a travaillé pour des sociétés telles que Konami, Acclaim, Midway et Mindscape dans les années 90 et 2000, constituent l'un des points forts de la collection. Ces documents offrent un aperçu des processus commerciaux de la production et de la commercialisation des jeux vidéo.

Dans les archives numériques, vous pouvez naviguer à travers des documents, des revues ou des transcriptions.

En outre, la bibliothèque contient plus de 100 heures d'images de la production de la série "Myst" par le développeur Cyan. Ce matériel comprend des images originales du tournage en vidéo full motion de "Myst" et de "Riven", ainsi que des interviews de l'équipe Cyan. La collection comprend également les CD de presse publiés par GamePro, qui contiennent tout le matériel de presse connu que le magazine a reçu entre 1995 et 2004.

La bibliothèque sera continuellement élargie afin de cataloguer et de numériser davantage de matériel. De plus, de nouvelles fonctionnalités seront mises en œuvre et ajoutées pour la bibliothèque numérique de jeux.