Nouveautés + tendances 8 4

Vert, transparent et éclairage diffus : Razer présente la collection "Phantom".

Debora Pape Traduction: traduction automatique 6/6/2025

Les matériaux translucides montrant les cartes de circuits imprimés, les commutateurs et les câblages des périphériques ne sont pas nouveaux. Razer ose désormais le faire : en vert fluo.

Razer a présenté une nouvelle collection. Quatre périphériques sont désormais disponibles dans le design «Phantom». Les appareils ont des boîtiers d'apparence laiteuse en plastique vert translucide. Cela permet d'une part de voir l'intérieur des périphériques et d'autre part de laisser transparaître l'éclairage RGB intégré de manière diffuse.

La collection «Phantom» comprend la souris .Basilisk V3, le tapis de souris Firefly V2 Pro.le clavier Blackwidow V4 75%. et le casque Barracuda X Chroma. Nous ne savons pas encore si et quand ces appareils seront disponibles chez nous en «Phantom».

Ce sont surtout les joueurs qui constituent le groupe cible de l'entreprise. Traditionnellement, Razer mise sur un design noir et un éclairage RGB complet. Depuis quelque temps, Razer lance de temps en temps des collections dans d'autres couleurs, comme le blanc ou le vieux rose. Il semble que l'entreprise ait compris que tous les joueurs ne veulent pas uniquement du noir sur leur bureau

La couleur de la marque Razer est un vert fluo vif. Razer utilise cette couleur avec parcimonie sur ses appareils, généralement en tant qu'accent. Elle est même absente de nombreux appareils. Le matériau vert «Phantom» est apparemment une tentative de présenter la couleur de la marque de manière plus discrète et plus adaptée aux masses. Elle n'en reste pas moins frappante. Sur les images de marketing, le matériau vert rappelle un design pop des années 90.

«Phantom» à côté d'autres équipements Razer.

Source : Razer

Galaxus pense : En principe, j'aime les matériaux laiteux qui laissent transparaître l'intérieur et permettent un éclairage doux de la RBG. Mais dans des couleurs neutres. Parmi toutes les couleurs, le vert est celle que j'apprécie le moins. Je crains que cela ne fausse les effets de l'éclairage RGB et que certaines couleurs ne se marient avec le vert du boîtier.

Photo d’en-tête : Razer

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 8 personne(s)