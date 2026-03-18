Utilisez Pokémon Sleep et WhatsApp avec votre montre Garmin.

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"Pickmon" vole encore plus effrontément Pokémon que "Palworld".
par Debora Pape
Les montres Garmin deviennent plus compatibles : vous pouvez désormais installer WhatsApp directement sur votre montre. Depuis la semaine dernière, vous pouvez transférer vos données de sommeil dans le jeu mobile "Pokémon Sleep".
Bonne nouvelle pour les propriétaires de smartwatch Garmin : Les montres sont dotées de nouveaux services. L'application WhatsApp vous permet d'avoir Messenger sur votre montre et si vous êtes fan de «Pokémon», vous pouvez suivre votre sommeil avec votre montre Garmin dans le style «Pokémon».
Si vous l'aviez configuré, vous pouviez déjà voir les messages WhatsApp sur votre montre et, sur les smartphones Android, y répondre avec des phrases prédéfinies.
Maintenant, une application WhatsApp est disponible dans leGarmin Connect IQ Store, que vous pouvez installer directement sur votre smartwatch. Elle vous permet non seulement d'afficher les nouveaux messages, mais aussi d'y répondre directement via le clavier de l'écran. Vous pouvez également envoyer des emojis et des icônes et refuser les appels WhatsApp entrants. Il est également pratique de pouvoir consulter sur votre montre les dix derniers messages de votre historique de chat.
Selon ses propres dires, WhatsApp est la seule application de messagerie tierce pour les montres Garmin. Les montres de sport font ainsi un pas en avant vers les compagnons de tous les jours. Mais vous ne pouvez pas vous passer de votre smartphone : Pour fonctionner, l'application doit pouvoir communiquer avec WhatsApp sur votre smartphone Android ou Apple couplé. Les messages et les appels sont cryptés de bout en bout.
L'application est compatible avec les montres Fenix, Forerunner, Venu et Vivoactive.
Avec «Pokémon Sleep», rendez votre suivi de sommeil plus coloré et plus ludique. Normalement, vous devez poser votre smartphone sur le matelas à côté de vous lorsque vous dormez pour que l'application puisse analyser votre sommeil.
Avec la nouvelle collaboration entre «Pokémon Sleep» et Garmin, qui a déjà été annoncée à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil dans le annoncée la semaine dernière, ce n'est plus nécessaire : l'application utilise les données de sommeil collectées par votre montre Garmin et les synchronise via Garmin Connect avec l'application «Pokémon Sleep».
Vous devez avoir installé les deux applications sur votre smartphone Android ou Apple couplé. La plupart des smartwatches Garmin sont compatibles avec «Pokémon Sleep». Vous trouverez une liste des appareils qui ne fonctionnent pas avec ici.
Pour aller avec, Garmin propose deux cadrans «Pokémon Sleep» gratuits et personnalisables pour votre smartwatch. Pour chacun d'entre eux, vous pouvez choisir un Pokémon différent qui s'affichera sur votre montre. En fonction de votre niveau d'énergie, le Pokémon choisi prendra différentes poses pendant la journée
Si vous enregistrez vos données de sommeil au moins une fois sur «Pokémon Sleep» avant le 1er novembre 2026, vous recevrez trois Poké Cookies en cadeau.
Aussi à l'aise devant un PC gaming que dans un hamac au fond du jardin. Aime l'Empire romain, les porte-conteneurs et les livres de science-fiction. Traque surtout les news dans le domaine de l'informatique et des objets connectés.
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