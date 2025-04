Nouveautés + tendances 38 4

Utilisez cet appareil pour imprimer vous-même des coques de téléphone portable ou des mugs

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 15/4/2025

Coques de téléphone, plaques métalliques, tasses, mugs ou même écouteurs : l'imprimante UV EufyMake E1 imprime sur toutes sortes de surfaces lisses vos images, dessins, photos ou même des textures jusqu'à cinq millimètres de haut.

Jusqu'à présent, seuls les professionnels disposaient d'imprimantes pour surfaces lisses capables de produire des impressions durables et tridimensionnelles. L'imprimante UV EufyMake E1 rend cela possible pour la première fois pour un usage privé, pour les loisirs ou même pour de petites séries de productions personnelles.

Vous pouvez imprimer le motif de votre choix sur presque n'importe quelle surface lisse : Mugs, tasses, verres, plaques métalliques, carreaux de céramique, mais aussi toute autre surface en bois, métal, verre, cuir, plastique ou acrylique. D'une part en deux dimensions, d'autre part des images 3D ou des reliefs jusqu'à cinq millimètres de hauteur sont également possibles.

Il est possible d'imprimer sur du plastique, du verre, du métal, mais aussi sur du cuir.

Source : EufyMake

Comment fonctionne l'impression UV?

Les têtes d'impression déposent une encre spéciale sur les surfaces, puis des lampes à ultraviolets les durcissent. Cela se produit pratiquement instantanément. Ce procédé d'impression est utilisé dans le secteur professionnel pour les panneaux publicitaires, les présentoirs, les housses, les produits imprimés ou les reproductions d'œuvres d'art.

L'avantage de l'impression UV : les couleurs sont nettes, lumineuses et résistantes. Vous pouvez par exemple laver les produits imprimés au lave-vaisselle sans problème. De plus, les encres ne sont pas toxiques et ne libèrent pas de composés organiques volatils qui peuvent être nocifs lors de l'application.

Les couleurs sont vives et d'aspect professionnel.

Source : EufyMake

Qu'en est-il de l'impression?

A l'occasion du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, la filiale d'Anker, Eufy, m'a déjà parlé, ainsi qu'à d'autres médias, de l'imprimante UV et a montré quelques produits imprimés avec un modèle de présérie.

C'est littéralement impressionnant : le gobelet isotherme semble tout droit sorti d'une boutique de souvenirs texane. Le Doctor Strange imprimé sur une plaque métallique brillait littéralement. La planche à découper est ornée de motifs de carreaux portugais - qui, grâce à l'impression 3D, sont très tactiles. La lame de scie, quant à elle, imprimée jusqu'aux dents, montre surtout ce qu'il est possible de faire techniquement.

Ces impressions de test proviennent d'un modèle de présérie.

Source : Lorenz Keller

Comment fonctionne l'imprimante

L'E1 rappelle une imprimante 3D. Tout d'abord, la surface du produit à imprimer est scannée. Vous pouvez ensuite concevoir votre motif avec précision via le studio de création EufyMake pour Windows et MacOS ou l'application pour iOS et Android. Plus de 50 000 modèles sont également disponibles. La création d'une communauté devrait permettre d'en ajouter d'autres en permanence. L'intelligence artificielle devrait aider à appliquer les motifs sur différentes surfaces et formes - et à transformer par exemple des images 2D en reliefs 3D.

Grâce à une caméra et deux capteurs laser, la couleur est ensuite appliquée point par point sur l'objet. Un support spécial qui tourne permet également d'imprimer sur les surfaces courbes des tasses ou des gobelets. Vous pouvez vous imaginer que c'est comme une imprimante à jet d'encre. En fait, les encres sont contenues dans six cartouches qui peuvent être remplacées individuellement

Cela prend du temps : pour imprimer tout autour d'un gobelet isotherme de 0,7 litre, par exemple, l'E1 a besoin d'un peu moins de 40 minutes.

Un support spécial permet d'imprimer sur des objets ronds comme des gobelets ou des tasses.

Source : EufyMake

Combien coûte le plaisir de l'impression?

L'imprimante UV EufyMake 1 sera disponible dans le commerce normal à partir de l'été - et probablement aussi dans notre boutique. Avant cela, il y a un processus de prévente un peu compliqué. D'une part, elle peut être précommandée sur le site web du fabricant, d'autre part, une campagne de crowdfunding sera lancée à partir du 29 avril sur Kickstarter.

Les prix de pré-vente commencent à 1400 francs ou euros, le prix de vente officiel sera ensuite d'environ 1800 francs ou euros. La machine rotative pour tasses, gobelets, etc. coûte en plus, le prix n'a pas encore été fixé. Une machine à plastifier «Direct to Film» (DTF) est également disponible, dont le prix n'a pas encore été fixé. Elle vous permettra d'imprimer vos propres autocollants.

Celui qui a l'expérience des imprimantes à jet d'encre veut bien sûr connaître le prix d'une cartouche d'encre : malheureusement, ces prix ne sont pas encore fixés. On ne sait pas non plus quelle sera la durée de vie d'une cartouche, ni quel sera le prix d'un centimètre carré de surface d'impression.

L'imprimante UV EufyMake 1 n'est certainement pas adaptée à la production de masse privée. Elle est plutôt destinée aux petites séries ou aux cadeaux personnalisés - ou bien sûr aux artistes et aux artisans qui souhaitent produire des produits avec leurs propres motifs. L'appareil est bien sûr aussi idéal pour les organisateurs de cours, les ateliers publics ou les écoles.

MISE À JOUR SUR LES PRIX: En attendant, un EufyMake a publié une liste de prix détaillée avec les prix de vente conseillés. En vente régulière, le prix devrait se situer autour de 2000 francs ou euros. Un kit comprenant toutes les cartouches et un cartrige de nettoyage coûte 270 francs ou euros. Une seule couleur est disponible pour 39 francs ou euros. Le kit pour l'impression de sacs, bouteilles, etc. coûte 360 francs ou euros, de même que le kit pour les adhésifs.

Photo d’en-tête : EufyMake

