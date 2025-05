Nouveautés + tendances 17 1

Une taille de 25,3 pouces : Voici le premier écran couleur à encre électronique

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 2/5/2025

Avec 4096 couleurs, la version couleur du Boox Mira Pro reste un moniteur pour travailler sur du texte ou des graphiques simples. Il est moins adapté au jeu, à la retouche d'images ou à la vidéo.

L'écran couleur E-Ink du Boox Mira Pro est censé ne pas refléter la lumière, ne pas fatiguer les yeux en cas de vision prolongée et consommer peu d'énergie. Boox a déjà lancé la première version du Mira Pro en 2023. Son écran n'affichait cependant que 16 niveaux de gris. La nouvelle version couleur brille en outre en 4096 couleurs. Pour ce faire, le fabricant utilise la technologie E-Ink Kaleido 3, déjà présente dans les lecteurs de livres électroniques de Kobo ou Pocketbook. En revanche, l'écran mesure désormais 25,3 pouces

Un moniteur ordinaire, à l'exception de l'écran

Les écrans E-Ink mettent à jour leur affichage beaucoup plus lentement que les écrans LCD ou OLED. Le Mira Pro dispose de quatre modes de rafraîchissement différents. Le mode lecture et le mode texte s'expliquent par leurs noms. Pour le reste de la vie quotidienne, il y a le mode normal. Pour les vidéos et autres images animées, le mode vitesse est prévu. Celui-ci provoque toutefois plus de ghosting, c'est-à-dire des contours encore visibles d'anciennes images. Celles-ci peuvent être supprimées en appuyant sur le bouton «Refresh». Le reste de l'utilisation du moniteur se fait via une touche de fonction et une molette de défilement.

En mode Speed, le Mira Pro se met à jour plus rapidement - ce qui est utile pour les vidéos.

Source : Boox

L'écran 16:9 du Mira Pro a une résolution de 3200 × 1800 pixels. Il en résulte une densité de pixels de 145 ppi pour 25,3 pouces. L'écran peut être incliné de 20 degrés vers l'avant et vers l'arrière, réglé en hauteur sur 50 millimètres et pivoté de 90 degrés en mode portrait. Le reste de l'équipement ressemble également à un moniteur ordinaire : support Vesa (75 × 75 mm), double haut-parleur et quatre connecteurs pour le transfert d'images:

HDMI

Mini HDMI

USB Type C

DisplayPort

En rupture de stock peu de temps après sa présentation

Boox vend la version couleur du Mira Pro au prix de 1899,99 dollars. Contrairement à ses lecteurs de livres électroniques, la société n'expédie actuellement l'écran que directement depuis la Chine. Cependant, l'écran est actuellement en rupture de stock.

Photo d’en-tête : Boox

