Une start-up suisse teste une installation solaire dans la voie ferrée : lancement d'un projet pilote dans le canton de Neuchâtel

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 30/4/2025

Dans le canton de Neuchâtel, la start-up suisse Sun-Ways a installé un système solaire directement sur la voie ferrée. Ce projet pilote vise à démontrer si l'infrastructure ferroviaire peut être utilisée efficacement pour produire de l'électricité.

La semaine dernière, le 25 avril, la start-up suisse Sun-Ways a inauguré un projet pilote dans le canton de Neuchâtel. L'entreprise a installé une centrale photovoltaïque entre les rails sur un tronçon de 100 mètres de la ligne ferroviaire 221. Elle se compose de 48 modules solaires d'une puissance totale de 18 kilowatts et devrait produire environ 16 000 kilowattheures d'électricité par an. Celle-ci sera injectée dans le réseau public. Pour donner une idée, un ménage moyen de quatre personnes consomme environ 4000 à 5000 kilowattheures d'électricité par an.

Mise en œuvre technique et entretien

Les modules solaires ont été déroulés entre les rails à l'aide d'un train de montage spécialement conçu par la société Scheuchzer. Ce système permet une installation mécaniquement amovible, de sorte que les modules peuvent être rapidement retirés et réinstallés en cas de maintenance ou d'autres besoins.

Les modules solaires sont automatiquement déroulés par le train sur la voie ferrée.

Source : Sun-Ways

Pour nettoyer les panneaux, Sun-Ways utilise des brosses cylindriques rotatives montées à l'extrémité de trains réguliers. Pendant le trajet, elles débarrassent les panneaux solaires de la saleté - jusqu'à 300 mètres par heure.

Approbation et phase de test

L'Office fédéral des transports (OFT) a d'abord refusé le projet en raison de l'absence de références techniques. Ce n'est qu'après que l'entreprise a développé des prototypes et démontré leur fonctionnement de base que l'OFT a approuvé l'exploitation pilote prévue pour trois ans. Durant cette phase, des études supplémentaires seront menées sur l'encrassement des modules, leur revêtement et leur impact sur l'infrastructure ferroviaire.

Sun-Ways estime que l'utilisation de l'espace entre les voies ferrées présente un potentiel considérable pour la production d'électricité. Rien qu'en Suisse, jusqu'à un térawattheure d'électricité solaire pourrait être produit chaque année sur l'ensemble du réseau ferroviaire, sur environ 5000 kilomètres. Cela correspond tout de même à environ deux pour cent des besoins nationaux en électricité.

Les projets futurs

En outre, Sun-Ways affirme être actuellement en négociation avec la SNCF, la société nationale des chemins de fer français, ainsi qu'avec d'autres sociétés ferroviaires en Espagne, en Roumanie et en Corée du Sud. Les premiers entretiens exploratoires sont également en cours avec des partenaires potentiels en Chine, en Thaïlande, en Australie et aux Etats-Unis.

Photo d’en-tête : Sun-Ways

