Une nouvelle mise à jour d'Instagram vous permet de commenter publiquement les Stories

En public plutôt qu'en privé : une nouvelle mise à jour d'Instagram permet de commenter les stories. Les commentaires sont visibles par toutes les personnes qui peuvent également voir la story.

Les stories Instagram sont des images ou de courtes vidéos qui apparaissent bien en vue au-dessus du flux normal et disparaissent 24 heures après leur publication. Jusqu'à présent, les Stories ne pouvaient pas être commentées publiquement comme les articles normaux. Vous ne pouviez que réagir en likant ou en envoyant un message privé à la personne via un champ de texte. Instagram a annoncé sur la plateforme de messages courts Threads qu'il était désormais possible de commenter publiquement les Stories.

Les commentaires sont affichés dans une fenêtre qui se déploie au-dessus de la story.

Source : Instagram

Les commentaires ne sont autorisés que pour les personnes que vous suivez et qui vous suivent également. Cependant, tout le monde peut voir les commentaires. Lorsque vous publiez une histoire, vous pouvez choisir d'autoriser ou non les commentaires. Une fois les 24 heures écoulées, la story et ses commentaires disparaissent dans le nirvana.

Instagram a publié une vidéo de la troupe d'influenceurs Boys with the bus, qui organise une chasse au trésor à l'aide de la nouvelle fonction de commentaires, afin de montrer la nouvelle fonctionnalité. L'un d'entre eux cache un cadeau au siège d'Instagram et publie une vidéo montrant le paquet. Avec l'aide des commentaires, il indique à ses amis où chercher le paquet. En demandant des précisions et en répondant par commentaire, la chasse au trésor est finalement réussie.

La nouvelle fonctionnalité sera déployée dans le cadre d'une mise à jour et sera disponible au fur et à mesure. Chez moi, il n'est pas encore possible de commenter les stories.